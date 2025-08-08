xs
สกพอ.เปิดตัว EEC Connext ในงาน Smart SME EXPO 2025 ส่งต่อโอกาส รายได้ ความรู้ สู่ฐานรากสังคมไทย สร้างอนาคตเศรษฐกิจชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดงาน กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจวิสาหกิจชุมชนกับเป้าหมาย ในพื้นที่ อีอีซี (EEC Connext) ในงาน Smart SME EXPO 2025 เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูงในพื้นที่หลัก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง พร้อมเชื่อมโยงการพัฒนาสู่ชุมชนในพื้นที่ ส่งต่อโอกาส รายได้ และองค์ความรู้ สร้างอนาคตเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวเปิดงาน “กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจวิสาหกิจชุมชนกับเป้าหมาย ในพื้นที่ อีอีซี” EEC Connext ในงาน Smart SME EXPO 2025 ว่า "การขับเคลื่อน “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” หรือ EEC ถือเป็นภารกิจสำคัญที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงโลจิสติกส์ และการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต เช่น เทคโนโลยีขั้นสูง ดิจิทัล พลังงานสะอาดและสุขภาพ โดยมีพื้นที่หลักครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งถือเป็นกลไกเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่เราผลักดันให้เกิดการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูงในพื้นที่ สิ่งที่ สกพอ.ให้ความสำคัญควบคู่กัน คือ “การเชื่อมโยงประโยชน์จากการพัฒนาไปสู่ชุมชน” เพื่อให้การเติบโตนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในระดับมหภาค แต่สามารถส่งต่อโอกาส รายได้ และองค์ความรู้ไปยังระดับฐานรากของสังคมไทยได้อย่างแท้จริง EEC Connext คือเครื่องมือในการส่งต่อศักยภาพนั้นสู่โอกาสเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม”


ภายใต้โครงการนี้ สกพอ. ไม่ได้เพียงคัดเลือกสินค้ามาแสดงเท่านั้น แต่ยังมีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาร่วมด้วย เช่น

• การสำรวจความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม ผ่านการสำรวจ การประเมินจากนักลงทุนกว่า 100 ราย และการสัมภาษณ์เชิงลึกกว่า 30 บริษัท

• การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

• การเชื่อมโยงการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างชุมชนกับนิคมฯ

• และนำสินค้าชุมชน เพื่อแสดงในงานเพื่อให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไป ได้รับรู้สินค้าจากชุมชนต่างๆ ใน EEC


“ความยั่งยืนของ EEC จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เชื่อมโยงกันอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าเดียวกัน จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนภารกิจนี้ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย และความร่วมมือจากทุกฝ่ายขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ และขอเชิญชวนผู้ประกอบการ นักลงทุนและประชาชนทั่วไป มาร่วมสร้างอนาคตเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน” นายก่อกิจกล่าวทิ้งท้าย


