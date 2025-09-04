IHG ขยายโรงแรมแบรนด์ Garner ปักธงตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้จัดการรายวัน 360 – IHG Hotels & Resorts (IHG) หนึ่งในบริษัทโรงแรมชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัวโรงแรมแบรนด์ Garner hotels ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแผนเปิดให้บริการโรงแรม Garner Hotel Pattaya Central ภายในปีนี้ บนชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
การลงนามครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ Garner แบรนด์โรงแรมระดับ Midscale Conversion Brand ของ IHG ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยตั้งแต่เปิดตัวในปี 2566 ปัจจุบันมีโรงแรมเปิดให้บริการแล้ว 51 แห่งในหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี และยังมีอีกกว่า 87 โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
Garner Hotel Pattaya Central จะได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท โนวา ปาร์ค จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ IHG มาอย่างยาวนาน และเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาออสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในพัทยา ในเฟสแรกของการเปิดให้บริการ
โรงแรมแห่งนี้จะมีห้องพักและห้องสวีทจำนวน 153 ห้อง ที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน สะท้อนถึงสไตล์ที่ทันสมัยของแบรนด์ Garner พร้อมการบริการที่อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน แต่ละโรงแรมภายใต้แบรนด์ Garner จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อมอบประสบการณ์ที่ผ่อนคลายสำหรับแขกที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกสบายมากกว่าความหรูหรา แบรนด์มุ่งเน้นการมอบสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่แขกผู้เข้าพักต้องการอย่างครบถ้วน ทั้งทำเลที่เดินทางสะดวกสบาย เตียงนอนคุณภาพดี Wi-Fi ฟรี เครื่องชงกาแฟแบบ Bean-to-Cup และของว่างที่มีจำหน่ายใน Garner Shop
วิเวก บัลลา กรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี IHG กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะได้เปิดตัวแบรนด์ Garner ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศไทยนับเป็นตลาดสำคัญที่เราใช้เปิดตัวแบรนด์ต่าง ๆ มาโดยตลอด และเราตั้งตารอที่จะได้ต้อนรับแขกผู้เข้าพักสู่โรงแรม Garner Hotel Pattaya Central ภายในปี2568นี้
“การลงนามข้อตกลงครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอของ IHG ในฐานะผู้นำธุรกิจโรงแรมกลุ่ม Mainstream ซึ่งรวมถึงแบรนด์ยอดนิยมอย่าง Holiday Inn และ Holiday Inn Express และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความสัมพันธ์ที่ดีกับ บริษัท โนวา ปาร์ค จำกัด ในโครงการที่สองนี้ หลังจากที่ร่วมกันพัฒนาโรงแรม Holiday Inn Express Pattaya Central จนประสบความสำเร็จ ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการกว่า 20 แห่งในพัทยา ทำให้ บริษัท โนวา ปาร์ค จำกัด เป็นพันธมิตรที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการร่วมกันนำแบรนด์ Garner ซึ่งเป็นแบรนด์ midscale ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วมาสู่ภูมิภาคนี้”
เอลี่ ไฟน์แมน กรรมการบริษัท โนวา กรุ๊ป กล่าวว่า “พัทยาถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ยังเป็นประตูสู่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ การเปิดตัว Garner Hotel Pattaya Central ซึ่งเป็นโรงแรมแบรนด์ Garner แห่งแรกในประเทศไทย จึงเข้ามาช่วยเติมเต็มการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวที่เฟื่องฟูแห่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ”
“โรงแรมแห่งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพัทยาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับ IHG เราตั้งใจมอบประสบการณ์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าแก่แขกผู้เข้าพักทุกท่าน เพื่อให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการสำรวจความมหัศจรรย์ของเมืองพัทยาอย่างเต็มที่“
กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนโรงแรมมาเป็นแบรนด์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว คิดเป็นสัดส่วนถึง 57% ของจำนวนห้องพักที่ IHG เปิดให้บริการทั่วโลกในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 สำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลยุทธ์นี้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของการลงนามสัญญา และประมาณ 1 ใน 4 ของโครงการที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มเจ้าของโรงแรม ที่ต้องการเข้าถึงระบบบริหารจัดการของ IHG อย่างรวดเร็ว เพื่อเสริมประสิทธิภาพและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
เนื่องจากสัดส่วนกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนโรงแรมเครือ IHG อยู่ในกลุ่ม Mainstream การเปิดตัวแบรนด์ Garner ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับทั้งเจ้าของโรงแรมที่มองหาผลตอบแทนสูงในตลาดระดับกลาง และแขกที่ต้องการที่พักคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่า
โรงแรม Garner Hotel Pattaya Central ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมืองพัทยา เดินทางสะดวกสบาย ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 1 ชั่วโมง และจากกรุงเทพฯ เพียง 90 นาที พัทยาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชายหาดที่สวยงาม อาหารขึ้นชื่อ และแหล่งชอปปิ้งที่หลากหลาย ภายในโรงแรมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งห้องอาหารที่เปิดให้บริการตลอดวัน สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และบริการซักผ้าด้วยตนเอง
โรงแรมแห่งนี้จะเป็นโรงแรมลำดับที่สี่ของ IHG ในพัทยา ต่อจาก InterContinental Pattaya Resort, Holiday Inn Pattaya และ Holiday Inn Express Pattaya Central โดยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครือโรงแรมของ IHG ในประเทศไทย ที่ปัจจุบันมีโรงแรมเปิดให้บริการแล้ว 40 แห่ง และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีกกว่า 41 แห่ง