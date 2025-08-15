“อาร์ม ทนงศักดิ์ ช่วยเกิด” หมายเลข 20 หนุ่มใต้กล้ามโตดีกรีแชมป์เพาะกาย 6 เหรียญทอง น่าจับตามองบนเวที Mister Smart Beach Thailand 2025

วงการประกวดนายแบบเตรียมสะเทือน เมื่อ “อาร์ม ทนงศักดิ์ ช่วยเกิด” อายุ 35 ปี หนุ่มใต้กล้ามโต อารมณ์ดี ดีกรีแชมป์เพาะกาย 6 เหรียญทอง เจ้าของหมายเลข 20 หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่น่าจับตามองที่สุดของปีนี้ พร้อมก้าวขึ้นเวทีประกวดระดับประเทศ Mister Smart Beach Thailand 2025
อาร์มจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโทจาก Northwest A&F University ประเทศจีน พูดได้ 2 ภาษา (ไทย–จีน) ครบเครื่องทั้งรูปร่าง ความสามารถ และเสน่ห์เฉพาะตัว
Mister Smart Beach Thailand 2025 จัดโดยความร่วมมือระหว่าง มิสเตอร์สมาร์ทบีชไทยแลนด์ 🌊, เมืองพัทยา 🏖️ และ Pattaya City of Film โดยอาร์มผ่านเข้าสู่รอบ Top 20 เตรียมเข้าร่วมกิจกรรมเก็บตัวระหว่างวันที่ 11–13 กันยายน ณ โรงแรมกาสะลองรีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา และเข้าสู่รอบตัดสินในวันที่ 14 กันยายน 2568 ณ Terminal21 Pattaya Shopping Mall
ร่วมเป็นกำลังใจให้ “โค้ชอาร์ม” หมายเลข 20 กับเส้นทางการประกวดสุดเข้มข้น และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง
