ZOLAR เปิดตัว! “โป๊งซึ่ง (The Land of smile)” เพลงใหม่ชวนคนไทยม่วนจอย

ไม่พอยังถือโอกาสนี้เปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ล่าสุดของ วิตามินเม็ดฟู่ 7 DAYS อีกด้วย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา ที่ Search Studio รามคำแหง 81 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและเสียงกรี๊ดดังตลอดงานและครั้งนี้หนุ่มๆ ก็ กลับมากับเพลงที่มีชื่อว่า “ โป๊งซึ่ง (The Land of smile) ” ที่จังหวะถูกใจคนไทยอย่างแน่นอน และต้องคุ้นเคยที่หยิบจังหวะ “ชึ่ง ชึ่งๆ โป๊งๆชึ่ง ” มาทวิสต์ใหม่ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยการผสมดนตรีไทย อย่าง ระนาดเอก เปิงมางคอก ฉิ่ง กลองยาว ขิม ซอ ปี่ใน จาก คณะไก่แก้วการละคร มาที่ผสมอย่างลงตัวและได้ โปรดิวเซอร์ระดับตำนานอย่าง“โอ๊บ เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ”มาดูแลเพลงนี้พร้อมกับหนุ่มๆ ZOLAR ที่ได้มีส่วนได้ในเสนอไอเดีย และแต่งเนื้อเพลงด้วยเช่นกัน เรียกว่า ZOLAR ลงมือทำทุกขั้นตอนไปพร้อมกัน เพื่อเสิร์ฟความม่วนจอยแบบสิบเต็มสิบให้แฟนๆ ทุกคนโดยภายในงานนี้บอสใหญ่กรรมการผู้จัดการบริษัทเซิร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา ผู้แทนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม มาร่วมรับชมโชว์ความสามารถของบอยแบนด์ ZOLARสำหรับคอนเซปป์หลักมาจากประโยค WELCOME TO THAILAND ที่ต้องการสะท้อนให้เห็นว่าเมืองไทยเรามีแต่ของเด็ด ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เทศกาล หรือแหล่งท่องเที่ยวสุดว้าวจากทุกภูมิภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ และทำให้ว่า คนไทยเป็นม่วนจอย พร้อมสนุก ยิ้มง่าย ที่รวมกันแล้วทำให้เมืองไทยเป็น “The Land of Smile”อีกทั้งหนุ่มๆ ยังรับหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยว พาทุกคนออกเดินทางสัมผัสความงดงามและเสน่ห์ของไทยผ่านมิวสิกวิดีโอที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสวนนงนุชพัทยา เอื้อเฟื้อและเปิดสถานที่ ให้เป็นกองถ่ายแรกที่เข้าไปถ่ายทำ รวมถึง Legend Siam Pattaya โลเคชันสุดยอดของความตระการตา ให้มิวสิกวิดีโอนี้ถ่ายทอดสีสันของวัฒนธรรมไทยหลากหลายรูปแบบให้แฟนๆ ได้สนุกไปกับเพลงเหมือนได้ออกไปเต้นท่ามกลางบรรยากาศสดใสแล้ว เบื้องหลังความพิเศษในทุกฉากทุกมุม ต้องขอบคุณพาร์ตเนอร์ที่ร่วมเติมเต็มให้มิวสิกวิดีโอนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 7DAYS, ULIKE CLINIC, PHOENIX at ONE, ShopeeFood, USTAR, SUNSU และ NIGAO ที่มีส่วนทำให้โปรเจกต์นี้ออกมาตรงใจแฟนๆ อย่างที่เห็นกันในทุกช็อต“โป๊งซึ่ง (The Land of Smile)” เพลงที่ชวนทุกคนมาม่วนจอยแบบไม่ต้องเขิน กับจังหวะที่คุ้นหูตั้งแต่เด็ก ผสมผสานความเป็นไทยกับความทันสมัยได้อย่างกลมกล่อม ผ่านความตั้งใจของหนุ่มๆ ZOLAR ที่ลงมือทำกันเองแทบทุกขั้นตอน เชื่อเถอะ แค่ได้ฟัง ยิ้มก็มาโดยไม่รู้ตัว ขาก็พร้อมโยกโดยไม่ต้องนัด