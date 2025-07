เซ็นทรัล พัทยา ชวนโยคะริมบีช ในงาน “Beach YOGA Nature of the Ocean 2025” เปิดประสบการณ์ใหม่สายโยคะ ตอบรับกระแส Wellness Tourism

พัทยา - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทย และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ร่วมกับ เมืองพัทยา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา, สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา, Longines, OYSHO, โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา, The Brick Fitness Club Pattaya, ศูนย์การแพทย์บูรณการ แอ็บโซลูท เฮลธ์, บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด, frolic, Once Yachting Pattaya, Black lemon, ibis Hotel Pattaya, Mercure Hotel Pattaya และพันธมิตรทางธุรกิจ เนรมิตสวนอันร่มรื่นริมชายหาดพัทยา เตรียมสร้างปรากฏการณ์โยคะริมบีช ในงาน “Beach YOGA Nature of the Ocean 2025” รวมพลคนรักโยคะกว่า 200 คน ชวนสายสุขภาพและนักท่องเที่ยวร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ของการฝึกโยคะริมทะเล ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ ร่มรื่น และเปี่ยมพลังธรรมชาติ ตอบรับเทรนด์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม SUNKEN ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย https://shorturl.asia/8RGEv วันที่ 26 ก.ค. รับเสื่อโยคะฟรีเมื่อร่วมกิจกรรมดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผุ้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะ Place for All เดินหน้าสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สอดรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ ททท. และเทรนด์ Wellness Tourism ที่กำลังเติบโตทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าตลาดกว่า 7 ล้านล้านเหรียญ* คาดว่าประเทศไทยจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถึง 7.6 แสนล้านบาทในปี 2570 กิจกรรมนี้จึงไม่เพียงสะท้อนภาพลักษณ์พัทยาในฐานะ Wellness Destination แต่ยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน”“เรามุ่งสร้าง เซ็นทรัล พัทยา เป็นมากกว่าที่ศูนย์การค้า แต่เป็นพื้นที่ที่สร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม พร้อมเดินหน้าสร้างคอมมูนิตี้ด้านสุขภาพที่ตอบรับอินไซด์ของคนยุคใหม่ และสอดคล้องกับนโยบายของ ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างครบวงจร”วันที่ 25 ก.ค. พบกับครูฮันน่า-นัฐกาญจน์ ในคลาส Warm-up Stretching วันที่ 27 ก.ค. พบ ครูเจเจ-เจตริน อิสราวานิช กับคลาส Vinyasa Flow พร้อม Influencer ชื่อดัง ไฮไลต์วันที่ 26 ก.ย. เล่นโยคะกับครูอุ๋มอิ๋ม-ธนัชพร จาก The Key Yoga ในคลาส The Key to Inversions สำหรับผู้เริ่มต้น และครูดาว-สัญญา ศรีมุกดา จาก The Brick Fitness Club Pattaya กับคลาส Stretching Yoga โดย 200 ท่านแรกที่ลงทะเบียนผ่าน Central X รับเสื่อโยคะฟรีภายในงานยังมี Workshop ทำเทียนหอมเพื่อสุขภาพ บูธตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา Photobooth รวมถึงบูธจำหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ พร้อมลุ้นรับของรางวัลทุกวันโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า ช้อปสินค้า Sport Fashion ครบ 5,000 บาท รับฟรี Voucher 100 บาท*(ช้อปขั้นต่ำ 1,500 บาท) ลูกค้าชาวต่างชาติรับ Welcome Package ส่วนลดร้านค้ามูลค่ากว่า 10,000 บาท และรับเพิ่ม Voucher 100 บาท* เมื่อแสดงหลักฐานเข้าพักโรงแรมในเมืองพัทยาหรือช้อปครบ 10,000 บาท นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แสดงพาสปอร์ตรับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อการ์ดไม่แลกคืน 300 บาท ที่ Food Park หรือ Beach Eats เซ็นทรัล พัทยาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Inbox : https://www.facebook.com/CentralPattayaBeach*ข้อมูลจาก www.prachachat.net/tourism/news-1752983