'ASW และ TITLE'รุกธุรกิจโรงแรม ดึง IHG พัฒนา 'โวโค ภูเก็ต บางเทา'

ASW และ TITLE เดินหน้าธุรกิจโรงแรมครั้งแรก จับมือ IHG Hotels & Resorts นำร่องพัฒนาโรงแรมบนทำเลศักยภาพย่านบางเทา-ภูเก็ต “voco Phuket Bangtao” แห่งแรกในภูเก็ต! แบรนด์โรงแรมระดับพรีเมียม เจาะกลุ่มผู้ที่ต้องการที่พักใกล้แหล่งท่องเที่ยว เตรียมเปิดให้บริการภายในปี 2572
นางสาวปณีตา มาลัยวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” กล่าวว่า แอสเซทไวส์และบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE ได้ขยายสู่ธุรกิจใหม่ด้านธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) เป็นครั้งแรก โดยลงนามข้อตกลงกับเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ลส์ กรุ๊ป (IHG Hotels & Resorts) ผู้นำธุรกิจโรงแรมระดับโลก ในการบริหารโรงแรม โดยจะเริ่มแห่งแรกที่ โรงแรมโวโค ภูเก็ต บางเทา (voco Phuket Bangtao) ซึ่งคาดว่าเปิดให้บริการภายในปี 2572 เพื่อขยายธุรกิจกลุ่มรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) เสริมแกร่งให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมถึงตอบโจทย์ความเป็น Lifestyle Developer ของแอสเซทไวส์อีกด้วย
นายสุธินันท์ เทพอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ตในเครือแอสเซทไวส์ กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นหนึ่งใน World Destination ของเหล่านักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยความงดงามของธรรมชาติและแหล่งกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม โดยโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่บนทำเลที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ใกล้หาดบางเทาซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของเกาะ เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของภูเก็ต ทั้งยังเดินทางสะดวก ไม่ไกลจากสนามบิน รายล้อมด้วยร้านอาหารชั้นนำ และแหล่งไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย บริษัทเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่าง ASW, TITLE และ IHG ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับประสบการณ์การพักผ่อนของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ผ่านมาตรฐานบริการระดับสากล และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
นายไบรอัน ชาน รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี IHG Hotels & Resorts กล่าวว่า IHG มีความภาคภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญทางเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ ASW และ TITLE ในการก้าวสู่ธุรกิจโรงแรมเป็นครั้งแรก และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมกันส่งมอบบริการที่เหนือระดับ ผ่านพรีเมียมแบรนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดของ IHG อย่าง voco ซึ่งปัจจุบันมีโรงแรมเปิดให้บริการแล้ว และอยู่ในระหว่างการพัฒนารวมกว่า 180 แห่งทั่วโลก เพื่อสร้างประสบการณ์พักผ่อนอันน่าประทับใจให้กับผู้ที่เดินทางมายังภูเก็ต โดยความร่วมมือครั้งนี้ยังช่วยขยายพอร์ตโฟลิโอโรงแรมที่เปิดให้บริการ และอยู่ในระหว่างการพัฒนาของ IHG ในภูเก็ตให้เพิ่มขึ้นเป็น 16 แห่งด้วย จึงมั่นใจว่าด้วยมาตรฐานการบริการของเครือ IHG จะสามารถรองรับการเดินทางของเหล่านักท่องเที่ยวทุกกลุ่มจากทั่วโลกที่เดินทางมายังภูเก็ต เมืองที่เป็นหนึ่งใน World Destination ได้อย่างแน่นอน
ทั้งนี้ โรงแรมโวโค ภูเก็ต บางเทา (voco Phuket Bangtao) เป็นโรงแรมระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์ voco แห่งแรกในภูเก็ต ตั้งอยู่ใจกลางบางเทา ทำเลที่ขึ้นชื่อด้านความสวยงามของชายหาดสีขาวละเอียด และเป็นย่านไลฟ์สไตล์ที่สำคัญของภูเก็ต เนื่องจากรายล้อมด้วยบีชคลับ ร้านอาหาร บาร์ชั้นเยี่ยม ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตเพียง 30 นาที ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการที่พักใกล้แหล่งท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ โดยจะให้บริการห้องพักรวม 175 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการชั้นเยี่ยม อาทิ ร้านอาหาร เลานจ์และบาร์ สระว่ายน้ำ และฟิตเนส เพื่อให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสกับบริการที่อบอุ่นในแบบฉบับของแบรนด์ voco
สำหรับบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงและแนวราบบนทำเลศักยภาพ ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” ปัจจุบันได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรรมาแล้วกว่า 80 โครงการ ภายใต้แบรนด์ในเครือที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสุขให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แบรนด์ เคฟ (KAVE), แบรนด์ แอทโมซ (ATMOZ), แบรนด์ โมดิซ (MODIZ), แบรนด์ เอสต้า (ESTA), แบรนด์ ดิ อาเบอร์ (THE ARBOR), แบรนด์ ดิ ออเนอร์ (THE HONOR) รวมถึงการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในภูเก็ตภายใต้ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ THE TITLE ในเครือแอสเซทไวส์.