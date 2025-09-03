xs
ปั๊มบางจากคว้ารางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



 
สถานีบริการน้ำมันบางจากได้รับรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี 2568 ถึง 2 รางวัล ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันบางจากบลูมมิ่งเทล พุทธมณฑลสาย 3 ได้รับรางวัล “สุดยอดห้องน้ำแห่งปี”  และสถานีบริการน้ำมันบางจากอินฟินิท เกษตร-นวมินทร์  ได้รับรางวัล  “ห้องน้ำมาตรฐานดีเด่น”  จากโครงการประกวดสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร (กทม.) 2568 ที่จัดขึ้นเพื่อร่วมพัฒนาห้องน้ำสาธารณะให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อต่างๆ


อีกทั้งห้องน้ำดีคือตัวชี้วัดความเจริญของเมืองนั้นๆ โดยผู้บริหารบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันบางจากรับมอบรางวัลจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2568

