ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ได้รางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปี 2568

นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารศูนย์ราชการ 1 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับรางวัล “สุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568” ประเภทกลุ่มสถานที่ราชการ จัดโดย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อมอบรางวัลให้แก่สถานที่สาธารณะซึ่งมีห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน โดยแบ่งเป็นรางวัลสุดยอดห้องน้ำแห่งปีของกรุงเทพมหานคร รางวัลห้องน้ำมาตรฐานดีเด่น และรางวัลห้องน้ำขวัญใจมหาชน จาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)