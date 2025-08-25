กทม.มอบ “เข็มนคราภิรักษ์” แก่ "ทรู" เคียงข้างสังคมยามวิกฤต หนุนภารกิจกู้ภัยแผ่นดินไหว

กรุงเทพมหานครมอบ “เข็มนคราภิรักษ์” แก่ทรู คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำบทบาทเอกชน เคียงข้างสังคมในยามวิกฤต หนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบใบประกาศเกียรติคุณและ “เข็มนคราภิรักษ์” ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัคร และภาคเอกชน รวมถึงบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมีนายวิทวัส เพชรสงคราม ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนรับมอบ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อค้นหาผู้ประสบภัย กรณีเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งใหม่ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมี รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งงานครั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติที่องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบรรเทาสาธารณภัยในเหตุการณ์ดังกล่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
ทั้งนี้ ในช่วงเกิดเหตุอาคารถล่ม ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้สนับสนุนการสื่อสาร เร่งติดตั้งรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (COW) และโซลูชันเสริมสัญญาณมือถือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดบริการ WiFi ฟรี ณ ศูนย์พักพิงสำหรับญาติและผู้ประสบภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ ยังใช้ข้อมูลเครือข่าย (CDR) ที่ไม่ระบุตัวตนมาช่วยประเมินผู้ที่อาจยังติดอยู่ในซากอาคาร รวมถึงจัดทีมศูนย์บริการลูกค้าคอยติดตามและส่งต่อข้อมูลเพื่อสนับสนุนหน่วยกู้ภัยอย่างใกล้ชิด