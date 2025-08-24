EnCo รับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมาย ‘นคราภิรักษ์’ จากกรุงเทพมหานคร เชิดชูผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนบรรเทาเหตุแผ่นดินไหว

นายโทรณ หงศ์ลดารมภ์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ EnCo เข้ารับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราภิรักษ์” จาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานคร กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
สำหรับ “เข็มนคราภิรักษ์” เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสูงสุดของกรุงเทพมหานคร ที่มอบให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นเพื่อสังคม โดย EnCo ได้ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มวิตามิน EnVit จำนวน 10,000 ขวด คิดเป็นมูลค่า 200,000 บาท มอบให้แก่เจ้าหน้าที่กู้ภัย อาสาสมัคร และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในประเทศไทย เพื่อเสริมพลังและความพร้อมในการทำงานท่ามกลางภารกิจเร่งด่วน สะท้อนถึงความห่วงใยต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า นอกจากนี้ EnCo ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของอาคารอย่างต่อเนื่อง ผ่านการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตลอดจนการจัดเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดแก่ผู้ใช้อาคารและชุมชนโดยรอบ ทั้งยังสะท้อนบทบาทความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการอาคารภายใต้มาตรฐานที่น่าเชื่อถืออย่างแท้จริง
นายโทรณ กล่าวว่า “สำหรับ EnCo ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้คนคือหัวใจสำคัญในการทำงาน องค์กรมุ่งมั่นนำศักยภาพด้านวิศวกรรมและการบริหารอาคารที่ได้มาตรฐานระดับสากล มาผสานกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการอาคารสถานที่ด้วยมาตรฐานสูงสุด เพื่อดูแลผู้คนและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ ตอกย้ำพันธกิจของ EnCo ในการสร้างความปลอดภัย ความยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน”