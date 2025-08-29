เปิดเต็มระบบสิ้นปี!มอเตอร์เวย์ M81 “บางใหญ่-กาญจนบุรี” ทล.จ่อประมูล Rest Area ในปีนี้

“กรมทางหลวง” เตรียมเปิดวิ่งมอเตอร์เวย์ M81 “บางใหญ่-กาญจนบุรี”เต็มระบบ 8 ด่าน ทุกวัน สิ้นปี 68 ก่อสร้างล่าสุด 99.89% ชงบอร์ด PPP 9 ก.ย. เคาะปรับเงื่อนไขที่พักริมทาง สร้างอาคารคร่อมมอเตอร์เวย์ เปิดประมูลปีนี้ เริ่มสร้างปี 69
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึง ความคืบหน้า โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ว่า ขณะนี้การก่อสร้างงานโยธามีผลงาน 99.89% ส่วนความคืบหน้างานระบบและงานบำรุงรักษาอยู่ที่ 92.89% คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้ และมีกำหนดการเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการเต็มรูปแบบครบทั้งหมด 8 ด่าน ทุกวัน ตลอด 24 ชม.โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางได้ภายในปี 2568
โดยช่วงปีใหม่ 2569 นี้ จะเปิดให้ใช้เต็มระบบครบทั้งหมด 8 ด่าน ได้แก่ ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ด่านท่ามะกา ด่านท่าม่วง ด่านกาญจนบุรี และ ด่านศีรษะทอง ซึ่งจะเชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงสายสำคัญได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยกำหนดความเร็วในการใช้ที่ 120 กม./ชม.
ทั้งนี้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทางรวม 96.41 กิโลเมตร ก่อนหน้านี้ได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการมาตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2567 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยกรมทางหลวงได้เปิดให้ทดลองวิ่ง ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. ถึงวันจันทร์ เวลา 09.00 น. โดยสามารถเข้าออกได้ 7 ด่าน คือ ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ด่านท่ามะกา ด่านท่าม่วง ด่านกาญจนบุรี ส่วนด่านศีรษะทอง ยังไม่เปิดให้บริการ โดยสามารถใช้บริการได้เฉพาะรถยนต์ 4 ล้อเท่านั้น และจำกัดความเร็ว 80 กม./ชม.
โดยจากการเปิดทดลองใช้บริการของประชาชน ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า มีสถิติปริมาณการจราจร เฉลี่ยประมาณ 35,000 วัน/คัน โดยช่วงวันหยุดยาวมีการใช้สูงสุดแตะระดับ 40,000 คัน และยังพบว่าเส้นทางดังกล่าว สามารถช่วยระบายรถในช่วงเทศกาลได้เป็นอย่างดี เช่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 ช่วงบางใหญ่-นครปฐม ขาเข้า เฉลี่ยถึง 483,041 คัน แบ่งเบาการจราจรได้ถึง 15% ขาออกเฉลี่ย 454,655 คัน แบ่งเบาการจราจรได้ถึง 18% ส่วนช่วงนครปฐม –กาญจนบุรี ขาเข้าเฉลี่ยถึง 165,171 คัน แบ่งเบาการจราจรได้ถึง 32% ขาออกเฉลี่ย 162,385 คัน แบ่งเบาการจราจรได้ถึง 34% นับเป็นผลตอบรับที่ดีและการันตีได้ว่า M81ช่วยลดเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดกาญจนบุรี จากเดิมต้องใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง เหลือเพียงประมาณ 50 นาทีเท่านั้น
นายอภิรัฐ กล่าวว่า การเปิดใช้มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรีอย่างเป็นทางการ โดยมีเก็บค่าผ่านทางนั้น จะต้องมีการทดสอบระบบจนมั่นใจเรื่อง การอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยทั้งหมด รวมถึงต้อง มีการประกาศทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และประกาศอัตราค่าผ่านทางก่อนด้วย โดยจะมีการแจ้งเริ่มเปิดให้บริการ Commercial Operation Rate (COD) ระยะที่ 2 การดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ระยะเวลา 30 ปี
@ระบบด่าน M-Flow และเงินสด พร้อมเกือบ100%
นายสุวิชาณ สุระบาล ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง กล่าวงานก่อสร้างงานระบบ การดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) เป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost มีกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR (บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง หรือ BTS , บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF ,บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียรี่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น หรือ STEC และบมจ.ราชกรุ๊ป หรือ RATCH เป็นผู้ดำเนินการ แบ่งเป็น 2 ระยะ โดย ระยะที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง พร้อมติดตั้งงานระบบ และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เริ่มต้นงานวันที่ 11 มกราคม 2565 ซึ่งขณะนี้ใกล้เสร็จแล้ว ,ระยะที่ 2 การดำเนินงานและบำรุงรักษา ระยะเวลา 30 ปีนับแต่วันที่เปิดให้บริการ
โดยกิจการร่วมค้า BGSR จะได้รับค่าตอบแทน 2 ส่วน 1. สำหรับคืนค่าก่อสร้างงานระบบพร้อมดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 20 ปี และ 2. ค่าตอบแทนสำหรับการดำเนินงาน และบำรุงรักษา โดยจะต้องรักษาระดับการให้บริการให้เป็นไปตามเงื่อนไข KPI ตามที่กรมทางหลวงกำหนดไว้
@ เตรียมเปิดประมูลที่พักริมทาง M81 ในปี 68 เริ่มสร้างปี 69
ที่พักริมทาง (Rest Area) มูลค่าก่อสร้างราว 1.3 พันล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมประกาศร่างเอกสารประกวดราคา (RFP) ในปลายปีนี้ ตั้งเป้าเริ่มก่อสร้างในปี 2569 แล้วเสร็จปี 2570 และเปิดบริการเต็มรูปแบบในปี 2571 เพื่ออำนวยความสะดวในการเดินทาง ประกอบด้วย ห้องน้ำ ศาลาพักผ่อน อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารร้านอาหารและบริการน้ำมัน เป็นต้น
ส่วนความคืบหน้า ที่พักริมทาง (REST AREA) และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ มอเตอร์เวย์ M81 มีจำนวน 3 แห่ง ตลอดแนวเส้นทางโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. สถานที่บริการทางหลวง จำนวน 2 แห่ง คือ ที่นครชัยศรีและ เมืองนครปฐม 2. จุดพักรถ จำนวน 1 แห่ง ที่ท่ามะกา มูลค่าก่อสร้าง 1,300 ล้านบาท ใช้รูปแบบ PPP Net-Cost เอกชน ลงทุนและจัดเก็บรายได้ โดยจ่ายผลตอบแทนให้ภาครัฐ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาร่าง RFP ในปลายปีนี้ ได้ตัวเอหชนปี 2569 และเริ่มก่อสร้าง คาดแล้วเสร็จปี 2570 สามารถเปิดบริการเต็มรูปแบบในปี 2571 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ประกอบด้วย ห้องน้ำสาธารณะ ศาลาพักผ่อน อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารสถานีตำรวจย่อยและหน่วยกู้ภัย
อาคารร้านค้า ร้านอาหาร และสถานีบริการน้ำมันและซ่อมบำรุงยานพาหนะ เป็นต้น
@ชงบอร์ด PPP 9 ก.ย. เคาะปรับเงื่อนไขสร้างอาคารคร่อมมอเตอร์เวย์
สำหรับเงื่อนไข ประมูงจุดพักรถ M81 นั้น ก่อนหน้านี้ กำหนดให้ก่อสร้างอาคารยกระดับคร่อมอยู่เหนือช่องจราจรเพื่อเชื่อมมอเตอร์เวย์ 2 ฝั่ง ในช่วง 2 ปีแรกเลย แต่หลังจากจัดทำความสนใจนักลงทุนหรือ Market sounding เอกชนมีความกังวล ในเรื่องของปริมาณการจราจรเนื่องจากเป็นโครงการเปิดใหม่กรมทางหลวงจึงมีการปรับเงื่อนไขก่อสร้างให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น สร้างในปีที่ 18 หรือ กำหนดปริมาณจราจรที่มีความเหมาะสม ซึ่งต้อง เสนอคณะกรรมการมาตรา 36 พิจารณาอีกครั้ง
สำหรับการปรับเงื่อนไขดังกล่าว ถือเป็นสาระสำคัญ ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอนุมัติแล้ว และตามขั้นตอนจะเสนอคณะกรรมการ PPP อนุมัติในวันที่ 9 ก.ย.นี้ ต่อไป
รายงานข่าวจาก บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กล่าวว่า ในส่วนของกิจการร่วมค้า BGSR จะได้รับค่าตอบแทน 2 ส่วน 1. สำหรับคืนค่าก่อสร้างงานระบบ ที่ลงทุนไปประมาณ 5,500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 20 ปี และ 2. ค่าตอบแทนสำหรับการดำเนินงาน และบำรุงรักษา โดยจะต้องรักษาระดับการให้บริการให้เป็นไปตามเงื่อนไข KPI ตามที่กรมทางหลวงกำหนดไว้
ส่วนโครงการ Rest Area นั้น บีทีเอส มีความสนใจ แต่จะเข้าร่วมประมูลหรือไม่ ต้องขอศึกษาเงื่อนไข RFP ก่อน ว่าจะกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลอย่างไร ฉันยอมรับว่าบริษัท ไม่มีประสบการณ์ ด้านธุรกิจรีเทล หากจะเข้าร่วม คงต้องหาพาร์ทเนอร์ที่ชำนาญด้านรีเทลมาร่วม
สำหรับมอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2559 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี มาตรฐานการออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจร พร้อมระบบควบคุม ความปลอดภัยและการจราจรอัจฉริยะ (ITS) เช่น ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ระบบบริหารจัดการจราจร ระบบตรวจจับความเร็วและงานศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ใช้ทางตลอดสายทาง