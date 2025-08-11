ห้องน้ำญี่ปุ่นคุณภาพเยี่ยม จ.กุนมะต้นแบบทั่วประเทศ

ห้องน้ำสะอาดได้ใจ! กุนมะต้นแบบรับรองคุณภาพห้องน้ำสาธารณะ สร้างความมั่นใจให้ผู้มาเยือน ขยายผลสำเร็จสู่จังหวัดอื่นๆ ทั่วญี่ปุ่น มุ่งสู่มาตรฐานใหม่ห้องน้ำสะอาดได้รับคำชื่นชมและมีอิทธิพลต่อส่วนอื่นๆ ของประเทศ
ระบบการรับรองห้องน้ำสำหรับผู้มาเยือนในจังหวัดกุนมะเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยมีห้องน้ำ 259 ห้องที่ตรงตามมาตรฐาน ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะถูกประเมินจากความสะอาด ความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ ประมาณ 25 คะแนน โดยห้องน้ำที่ได้รับการรับรองจะมีแผ่นป้ายรูปกุนมะจัง มาสคอตประจำจังหวัดติดอยู่
ฮิซาโกะ โคบายาชิ ผู้ทำความสะอาดห้องน้ำที่สวนสาธารณะคันโนนยามะ แฟมิลี่ พาร์ค ในเมืองทากาซากิ ซึ่งได้รับการรับรองถึง 7 แห่ง ระบุว่าความสำเร็จของห้องน้ำเหล่านี้มาจากการบำรุงรักษาประจำวันอย่างสม่ำเสมอ
โคบายาชิกล่าวว่า "เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มาเยือนรู้สึกสบายใจเมื่อใช้งาน"
ผู้ที่ต้องการห้องน้ำที่ได้รับการรับรองสามารถใช้แผนที่บนเว็บไซต์ของ NPO กุนมะ ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินโครงการนี้ คาโอริ ฮาเซกาวะ ผู้อำนวยการองค์กรผู้รับผิดชอบด้านการตรวจสอบ กล่าวว่า มีบางกรณีที่ผู้พิการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางโดยพิจารณาจากความสามารถในการใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ได้รับการรับรอง
ห้องน้ำทั้งหมดที่ได้รับการตรวจสอบ ณ สถานที่จริงและต่ออายุการรับรองทุกสองปี
ระบบนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ โดยจังหวัดโคจิ ทางตะวันตกของญี่ปุ่นได้นำระบบนี้มาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 และจังหวัดนากาโนะในภาคกลางของญี่ปุ่นได้นำระบบนี้มาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เจ้าหน้าที่จังหวัดนากาโนะกล่าวถึงโครงการนี้ว่า "ห้องน้ำเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณแห่งการต้อนรับขับสู้"
โคเฮ ยามาโมโตะ ประธานสมาคมห้องน้ำญี่ปุ่น ยกย่องโครงการริเริ่มของจังหวัดกุนมะว่าเป็น "แนวทางที่ยอดเยี่ยมและก้าวหน้าพร้อมเกณฑ์ที่ละเอียดถี่ถ้วน" และเสริมว่าเขาหวังว่าโครงการนี้ "จะเป็นจุดอ้างอิง" สำหรับบริการห้องน้ำทั่วประเทศ