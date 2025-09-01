นีโอ ดึง BUS พรีเซนเตอร์ “Fineline” ขยายฐาน Young Gen เป้าโต 35%

ผู้จัดการรายวัน 360 - นีโอ คอร์ปอเรท หรือ NEO ผู้บุกเบิกนวัตกรรมสินค้าอุปโภค FMCG เปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปี “Fineline Shine The Happiness” ดึงบอยแบนด์ “BUS” เป็นพรีเซนเตอร์ “ไฟน์ไลน์ แฮปปี้เนส ซีรี่ส์” (Fineline Happiness Series) หวังเข้าถึง Young Gen และ Young at Heart ผู้มีหัวใจสดใสอยู่เสมอ พร้อมตั้งเป้าเติบโตสำหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มในซีรีส์นี้ 35.7% และ 30% ตามลำดับ ภายในปี 2568
นางสาวณิชมน ถกลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายนวัตกรรมธุรกิจ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการสำรวจของนีลเส็น ประเทศไทย ตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มในประเทศไทยมีศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดย 6 เดือนแรกของปี 2568 ตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้าแบบน้ำมีมูลค่า 5,000 ล้านบาท เติบโต 8% และ NEO ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 2 ที่ 27% ขณะที่ตลาดปรับผ้านุ่มมีมูลค่ารวม 7,700 ล้านบาท เติบโต 4% โดยเฉพาะกลุ่มปรับผ้านุ่มเข้มข้นที่มีมูลค่าสูงถึง 6,200 ล้านบาท และเติบโตถึง 6% ซึ่ง NEO มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 4 และมีอัตราการเติบโตระดับเลขสองหลัก (Double Digits) โดยคาดการณ์ว่าตลาดปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นจะเติบโตแบบก้าวกระโดด จากการขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มดูแลและซักเสื้อผ้าด้วยตัวเอง
“ในฐานะ Segment Creator เราให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเจเนอเรชัน การเลือก BUS (Because of You I Shine) เป็นพรีเซนเตอร์สำหรับ “ไฟน์ไลน์ แฮปปี้เนส ซีรี่ส์” สะท้อนถึงแนวทางในการสื่อสารกับผู้บริโภครุ่นใหม่ด้วยภาพลักษณ์ที่สดใส จริงใจ และมีพลังบวก ซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าที่ NEO ยึดถือในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์ด้านฟังก์ชันการซักผ้า แต่ยังสร้าง ‘ความสุขที่สัมผัสได้’”
การได้ร่วมงานกับ BUS นอกจากจะช่วยเติมเต็มภาพลักษณ์ของแบรนด์ไฟน์ไลน์ให้ดูสดใหม่ ทันสมัย ยังเป็นการเปิดประตูให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งในที่สุดจะสะท้อนกลับมายัง NEO Corporate ในฐานะบริษัทไทยที่พร้อมสนับสนุน T-POP ให้เติบโตเป็นพลังสร้างสรรค์ และสร้างความภูมิใจร่วมกันของคนไทย
“จากการวิเคราะห์อินไซต์ผู้บริโภค พบว่ากลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและคนเมือง ให้ความสำคัญกับ ‘กลิ่นหอม’ และ ‘ภาพลักษณ์ของแบรนด์’ มากขึ้น เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนากลิ่นหอมร่วมกับบริษัทน้ำหอมระดับโลก ซึ่งส่งผลให้ไฟน์ไลน์สามารถดึงดูดและครองใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องด้วยจุดเด่นของกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ และการสร้างสรรค์แคมเปญสำหรับ “Fineline Shine The Happiness” ครั้งนี้ ก็เพื่อสื่อถึงความโดดเด่นและแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำความสะอาด และกลิ่นหอมที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบสำหรับผู้บริโภค ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young Generation) หรือผู้ที่มีหัวใจสดใสอยู่เสมอ (Young at Heart) ที่มองหาผลิตภัณฑ์ซึ่งผสานทั้งประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว” นางสาวณิชมน กล่าว
สำหรับ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรถนอมผ้าไฟน์ไลน์ แฮปปี้เนส ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการการดูแลผ้าอย่างครบวงจร มี 3 สูตรคือ "พิงค์ ชายน์" (Pink Shine) เน้นการขจัดคราบสำหรับผู้บริโภคที่ใช้ผ้าในกิจกรรมประจำวันหลากหลาย เช่น คราบอาหาร คราบเครื่องสำอาง ไปจนถึงคราบใหม่ ๆ อย่าง “คราบหมาล่า, "คริสตัล ไบร์ท" (Crystal Bright) สำหรับการดูแลผ้าขาวและลดความหมองด้วยเทคโนโลยี Bright Up Mode และ "บลิงค์ ไวโอเล็ต" (Blink Violet) เน้นการปกป้องสีผ้าให้คงความสดใสด้วย Color Protection
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มไฟน์ไลน์ แฮปปี้เนส มุ่งตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความหอมติดทนแบบมีสไตล์ มี 3 สูตรเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าและความต้องการที่แตกต่าง คือ "สวีทตี้ พิงค์" (Sweetie Pink) กลิ่นหอมหวานละมุน, "ดรีมมิ่ง คิส" (Dreaming Kiss) กลิ่น Floral Fruity จากดอกไม้ ผลไม้ ลูกแพร์ และแอปริคอต และ "พีช บลอสซั่ม" (Peach Blossom) กลิ่นหอมสดชื่นสดใสจากพืชญี่ปุ่น ราสเบอร์รี่ และวานิลลา
สำหรับกลยุทธ์การตลาด เน้นสร้างแบรนด์ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมการดูแลผ้าในตลาด FMCG เพื่อสร้างประสบการณ์และความจดจำแบรนด์ โดยภายในสิ้นปี 2568 NEO ตั้งเป้ายอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟน์ไลน์ซักผ้าเติบโต 21% และเฉพาะไฟน์ไลน์ แฮปปี้เนส ซีรี่ส์ ตั้งเป้าเติบโตไว้ที่ 35.7% ขณะที่กลุ่มไฟน์ไลน์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นตั้งเป้าเติบโต 28% และเฉพาะไฟน์ไลน์ แฮปปี้เนส ซีรี่ส์ ตั้งเป้าเติบโตที่ 30%
ส่วนของแผนการตลาด NEO ได้วางแผนกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคและแฟนคลับ BUS อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการตอบแทนกระแสตอบรับอันอบอุ่นจากแฟนๆ จากการได้ร่วมกิจกรรมกับ BUS ในปีที่ผ่านมา ไฟน์ไลน์ยังได้มอบตำแหน่ง ‘Son of Fineline’ ให้กับวง BUS อย่างเป็นทางการ โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อ 30 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา นอกจากนี้จะมีไฮไลต์และกิจกรรมพิเศษพร้อมด้วยกิจกรรมออนไลน์ คอนเทนต์พิเศษ และของสะสมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จะทยอยเปิดตัวให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์ “ความสะอาด หอม พร้อม Shine” ไปพร้อมกับศิลปินทั้ง 12 คนอย่างต่อเนื่อง