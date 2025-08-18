Beyonce และ Levi’s เปิดตัว The Denim Cowboy

แบรนด์ Levi’s® จับมือกับศิลปินระดับโลก Beyoncé เปิดตัว The Denim Cowboy ภาพยนตร์ตอนสุดท้ายของแคมเปญ Levi’s® REIIMAGINE ที่ดำเนินต่อเนื่องมาตลอดปี โดยภาพยนตร์นี้เชื่อมโยงเรื่องราวจากทั้งสามตอนก่อนหน้าเข้าด้วยกัน เผยให้เห็นว่าแคมเปญนี้ไม่ใช่แค่การตีความโฆษณาไอคอนิกของ Levi’s® ใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างเรื่องเล่าใหม่ที่ยึดโยงพลังแห่งการเสริมสร้างศักยภาพและการกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่อีกด้วย
ตลอดทั้งเรื่อง The Denim Cowboy ปรากฏชิ้นงานไอคอนิกจากคอลเลกชันใหม่ BEYONCÉ X LEVI’S® ที่กลายเป็นยูนิฟอร์มของเรื่อง พร้อมเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างทั้งสองแบรนด์ ที่ย้ำภาพลักษณ์ของ Levi’s® ในฐานะผู้นำด้านไลฟ์สไตล์เดนิมอย่างแท้จริง
ประกอบด้วยเพลงเวอร์ชันพิเศษ "Levii’s Jeans" จากอัลบั้มเจ้าของรางวัลแกรมมี่ Cowboy Carter ภาพยนตร์ความยาว 90 วินาทีนี้นำเสนอฉากใหม่และฉบับขยายจากภาพยนตร์ตอนก่อนหน้าอย่าง Launderette, Pool Hall และ Refrigerator ซึ่งต่างได้แรงบันดาลใจจากโฆษณาคลาสสิกของ Levi’s® ในยุค 80 และ 90 โดย Levi’s® ได้ร่วมงานกับผู้กำกับเจ้าของรางวัลแกรมมี่ Melina Matsoukas อีกครั้งเพื่อนำวิสัยทัศน์นี้สู่สายตาผู้ชม
ใน The Denim Cowboy เรื่องราวถูกเล่าซ้อนและเปิดเผยรายละเอียดใหม่ โดยเฉพาะฉากที่ Beyoncé ชนะเกมพูล พร้อมคว้ารางวัลเป็นกางเกงยีนส์ 501® จากนักบิลเลียดตัวฉกาจของท้องถิ่นที่รับบทโดยนักแสดงเจ้าของรางวัล Timothy Olyphant (Justified, Deadwood) ซึ่ง Beyoncé ปรากฏตัวอย่างโดดเด่นในแจ็กเก็ตคริสตัลยุค 90 รุ่น Shrunken Trucker คู่กับ 501® Curve ซึ่งเป็นซิลูเอตใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระผู้หญิงโดยเฉพาะ โดยไม่ละทิ้งทรงตรงอันเป็นเอกลักษณ์ของ 501® ที่ครองใจผู้คนมาหลายยุคสมัย ในบรรดาชิ้นงานทั้งหมด แจ็กเก็ต Western Crystal ’90s Shrunken Trucker และกางเกง Western Crystal 501® Curve กลายเป็นชิ้นไฮไลต์ที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งความกล้าและเสน่ห์แบบตะวันตกได้อย่างเปล่งประกาย
“The Denim Cowboy คือบทสรุปของแคมเปญ REIIMAGINE ที่ปฏิวัติวงการแคมเปญโฆษณาแฟชั่น ด้วยการร่วมมือกันในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน” Kenny Mitchell ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดระดับโลกของแบรนด์ Levi’s® กล่าว “นี่คือแคมเปญที่ยกผู้หญิงเป็นศูนย์กลางของเรื่องราว และได้เปิดบทใหม่ที่ไอคอนิกในประวัติศาสตร์ของ Levi’s® ที่ยังคงตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ในวัฒนธรรมป๊อประดับโลก”
ความร่วมมือในครั้งนี้ยังได้ไปถึงจุดสูงสุดในโชว์สุดท้ายของทัวร์ COWBOY CARTER ที่ลาสเวกัส เมื่อทั้งทีมแดนซ์ของ Beyoncé ปรากฏตัวในลุคสุดระยิบระยับจากคอลเลกชัน BEYONCÉ X LEVI’S® ซึ่งสะท้อนจิตวิญญาณแห่งความกล้าแบบ REIIMAGINE ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
คอลเลกชัน BEYONCÉ X LEVI’S® วางจำหน่ายแล้วผ่านเว็บไซต์ Beyonce.com และเปิดจำหน่ายทั่วโลกทาง levi.co.th และร้าน Levi’s® ที่ร่วมรายการ โดยประกอบด้วย Western Crystal ’90s Shrunken Trucker, Western Crystal 501® Curve และเซตยีนส์แบบเต็มลุคอีก 2 ชุด
The Denim Cowboy เปิดตัวพร้อมแคมเปญโฆษณาเต็มรูปแบบทั่วโลก ทั้งทางโทรทัศน์ ดิจิทัล โซเชียลมีเดีย และสื่อกลางแจ้ง โดยยังคงยึดมั่นในประเพณีของ Levi’s® ที่ร่วมงานกับนักสร้างสรรค์แถวหน้าของวงการ Matsoukas ร่วมมือกับ Marcell Rév ผู้กำกับภาพเจ้าของรางวัล Emmy และช่างภาพ Mason Poole ผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับโลก เพื่อถ่ายทอดจิตวิญญาณของ REIIMAGINE ออกมาอย่างเฉียบคมอีกระดับ