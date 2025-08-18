xs
xsm
sm
md
lg

Beyonce และ Levi’s เปิดตัว The Denim Cowboy

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แบรนด์ Levi’s® จับมือกับศิลปินระดับโลก Beyoncé เปิดตัว The Denim Cowboy ภาพยนตร์ตอนสุดท้ายของแคมเปญ Levi’s® REIIMAGINE ที่ดำเนินต่อเนื่องมาตลอดปี โดยภาพยนตร์นี้เชื่อมโยงเรื่องราวจากทั้งสามตอนก่อนหน้าเข้าด้วยกัน เผยให้เห็นว่าแคมเปญนี้ไม่ใช่แค่การตีความโฆษณาไอคอนิกของ Levi’s® ใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างเรื่องเล่าใหม่ที่ยึดโยงพลังแห่งการเสริมสร้างศักยภาพและการกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่อีกด้วย

ตลอดทั้งเรื่อง The Denim Cowboy ปรากฏชิ้นงานไอคอนิกจากคอลเลกชันใหม่ BEYONCÉ X LEVI’S® ที่กลายเป็นยูนิฟอร์มของเรื่อง พร้อมเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างทั้งสองแบรนด์ ที่ย้ำภาพลักษณ์ของ Levi’s® ในฐานะผู้นำด้านไลฟ์สไตล์เดนิมอย่างแท้จริง


ประกอบด้วยเพลงเวอร์ชันพิเศษ "Levii’s Jeans" จากอัลบั้มเจ้าของรางวัลแกรมมี่ Cowboy Carter ภาพยนตร์ความยาว 90 วินาทีนี้นำเสนอฉากใหม่และฉบับขยายจากภาพยนตร์ตอนก่อนหน้าอย่าง Launderette, Pool Hall และ Refrigerator ซึ่งต่างได้แรงบันดาลใจจากโฆษณาคลาสสิกของ Levi’s® ในยุค 80 และ 90 โดย Levi’s® ได้ร่วมงานกับผู้กำกับเจ้าของรางวัลแกรมมี่ Melina Matsoukas อีกครั้งเพื่อนำวิสัยทัศน์นี้สู่สายตาผู้ชม

ใน The Denim Cowboy เรื่องราวถูกเล่าซ้อนและเปิดเผยรายละเอียดใหม่ โดยเฉพาะฉากที่ Beyoncé ชนะเกมพูล พร้อมคว้ารางวัลเป็นกางเกงยีนส์ 501® จากนักบิลเลียดตัวฉกาจของท้องถิ่นที่รับบทโดยนักแสดงเจ้าของรางวัล Timothy Olyphant (Justified, Deadwood) ซึ่ง Beyoncé ปรากฏตัวอย่างโดดเด่นในแจ็กเก็ตคริสตัลยุค 90 รุ่น Shrunken Trucker คู่กับ 501® Curve ซึ่งเป็นซิลูเอตใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระผู้หญิงโดยเฉพาะ โดยไม่ละทิ้งทรงตรงอันเป็นเอกลักษณ์ของ 501® ที่ครองใจผู้คนมาหลายยุคสมัย ในบรรดาชิ้นงานทั้งหมด แจ็กเก็ต Western Crystal ’90s Shrunken Trucker และกางเกง Western Crystal 501® Curve กลายเป็นชิ้นไฮไลต์ที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งความกล้าและเสน่ห์แบบตะวันตกได้อย่างเปล่งประกาย


“The Denim Cowboy คือบทสรุปของแคมเปญ REIIMAGINE ที่ปฏิวัติวงการแคมเปญโฆษณาแฟชั่น ด้วยการร่วมมือกันในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน” Kenny Mitchell ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดระดับโลกของแบรนด์ Levi’s® กล่าว “นี่คือแคมเปญที่ยกผู้หญิงเป็นศูนย์กลางของเรื่องราว และได้เปิดบทใหม่ที่ไอคอนิกในประวัติศาสตร์ของ Levi’s® ที่ยังคงตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ในวัฒนธรรมป๊อประดับโลก”

ความร่วมมือในครั้งนี้ยังได้ไปถึงจุดสูงสุดในโชว์สุดท้ายของทัวร์ COWBOY CARTER ที่ลาสเวกัส เมื่อทั้งทีมแดนซ์ของ Beyoncé ปรากฏตัวในลุคสุดระยิบระยับจากคอลเลกชัน BEYONCÉ X LEVI’S® ซึ่งสะท้อนจิตวิญญาณแห่งความกล้าแบบ REIIMAGINE ได้อย่างสมบูรณ์แบบ


คอลเลกชัน BEYONCÉ X LEVI’S® วางจำหน่ายแล้วผ่านเว็บไซต์ Beyonce.com และเปิดจำหน่ายทั่วโลกทาง levi.co.th และร้าน Levi’s® ที่ร่วมรายการ โดยประกอบด้วย Western Crystal ’90s Shrunken Trucker, Western Crystal 501® Curve และเซตยีนส์แบบเต็มลุคอีก 2 ชุด

The Denim Cowboy เปิดตัวพร้อมแคมเปญโฆษณาเต็มรูปแบบทั่วโลก ทั้งทางโทรทัศน์ ดิจิทัล โซเชียลมีเดีย และสื่อกลางแจ้ง โดยยังคงยึดมั่นในประเพณีของ Levi’s® ที่ร่วมงานกับนักสร้างสรรค์แถวหน้าของวงการ Matsoukas ร่วมมือกับ Marcell Rév ผู้กำกับภาพเจ้าของรางวัล Emmy และช่างภาพ Mason Poole ผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับโลก เพื่อถ่ายทอดจิตวิญญาณของ REIIMAGINE ออกมาอย่างเฉียบคมอีกระดับ

Beyonce และ Levi’s เปิดตัว The Denim Cowboy
Beyonce และ Levi’s เปิดตัว The Denim Cowboy
Beyonce และ Levi’s เปิดตัว The Denim Cowboy
Beyonce และ Levi’s เปิดตัว The Denim Cowboy
กำลังโหลดความคิดเห็น