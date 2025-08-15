ZEEKR เปิดตัว 7X SUV ไฟฟ้าลักชูรี เริ่ม 1.399 ล้าน วิ่งไกล 730 กม. พร้อมแคมเปญพิเศษ

ZEEKR Thailand จุดกระแสตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทย เปิดตัว ZEEKR 7X SUV ไฟฟ้าระดับพรีเมียมเจเนอเรชันล่าสุด ภายใต้แนวคิด “Indulge Every Journey” ผสานดีไซน์หรูหรากับสมรรถนะเร้าใจ รองรับทั้งการขับขี่บนถนนและเส้นทางออฟโรด
สมรรถนะจัดเต็ม
ZEEKR 7X มาพร้อมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ ให้กำลังสูงสุด 637 แรงม้า แรงบิด 710 นิวตัน–เมตร เร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 3.8 วินาที ใช้สถาปัตยกรรม 800 โวลท์ รองรับชาร์จเร็ว 4C Fast Charging จาก 10%-80% ใน 16 นาที (เงื่อนไขขึ้นกับสถานีและการใช้งาน) วิ่งไกลสูงสุด 730 กม. ตามมาตรฐาน NEDC
ระบบขับเคลื่อน Intelligent AWD Lightning Switch ปรับกำลังอัตโนมัติตามสภาพถนน ช่วงล่างถุงลมพร้อมระบบกันสะเทือน CCD Electromagnetic Vibration Reduction System และโหมด Off-Road ยกความสูงถึง 230 มม.
ดีไซน์และภายในหรู
ใช้ปรัชญา Hidden Energy Design Concept นำอัตราส่วนทองคำมาสร้างความสมดุลในการออกแบบ จุดเด่นคือไฟหน้า Stargate Front Light Panel ยาว 93 นิ้ว มีไฟ LED 1,831 ดวง ปรับลวดลายได้ตามสไตล์ผู้ขับ
ภายในจัดเต็มด้วยเบาะหนัง Nappa พร้อมระบบนวดและระบายอากาศ เบาะหลังปรับเอนได้ไฟฟ้า หน้าจอกลาง Mini LED 16 นิ้ว ความละเอียด 3.5K, จอ AR HUD 36.21 นิ้ว และจอมาตรวัด 13.02 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยชิป Qualcomm Snapdragon 8295 เสริมด้วยระบบเสียงรอบทิศทาง ZEEKR Sound Pro 21 ลำโพง
มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
สร้างบนแพลตฟอร์ม SEA ได้มาตรฐาน Euro NCAP 5 ดาว พร้อมระบบช่วยขับ ZEEKR AD และ Dual Mobileye Chips
รุ่นและราคา
-ZEEKR 7X Standard RWD – 1,399,000 บาท
-ZEEKR 7X Long Range RWD – 1,599,000 บาท
-ZEEKR 7X Performance AWD – 1,799,000 บาท
มี 4 สีตัวถัง: Crystal White, Onyx Black, Tech Grey, Forest Green (Standard RWD เฉพาะภายในสีดำ)
แคมเปญพิเศษถึง 31 ส.ค. 2568 ฟรี Wallbox 7 kW พร้อมติดตั้ง ,ประกันชั้นหนึ่ง + พ.ร.บ. 1 ปี ,ฟรีค่าจดทะเบียน .Roadside Assistance 5 ปี ,รับประกันรถ 5 ปี / 150,000 กม. ,รับประกันมอเตอร์และแบตเตอรี่ 8 ปี / 180,000 กม. ,บัตรกำนัล ZEEKR Voucher มูลค่า 20,000 บาท
ZEEKR ยังเดินหน้าขยายสถานีชาร์จ ZEEKR Power ครอบคลุมกรุงเทพฯ และชลบุรี ภายในปีนี้ รวมทั้งรองรับ Fast Charging สูงสุด 400 kW เพื่อสร้าง EV Ecosystem ที่ครบวงจรในไทย