"Crystal of Atlan" บริจาค 1 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ส่งมอบความอบอุ่นด้วยพลังแห่งเกม จับมือผู้เล่นร่วมสร้างความหวัง

เมื่อ 28 มีนาคม 2568 เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 8.2 ริกเตอร์ในบริเวณตอนกลางของเมียนมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของไทย โดยเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้กินเวลานานหลายนาทีในกรุงเทพฯ อาคารบางแห่งได้รับความเสียหายอย่างหนัก และเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ผนังแตกร้าวหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต้องหยุดให้บริการ เป็นต้นทีมงาน “Crystal of Atlan” ประจำประเทศไทยขอแสดงความห่วงใยและจะขอยืนเคียงข้างผู้เล่นชาวไทยในช่วงเวลาที่ยากลำบากเงินบริจาคครั้งนี้จะนำไปใช้สนับสนุนการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ภัยพิบัติและการย้ายถิ่นฐานใหม่ให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงช่วยฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยทางสังคม โดยจะมอบเงินดังกล่าวผ่าน มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ"Crystal of Atlan" เป็นเกม MMO Action RPG สไตล์ Magic Punkที่เตรียมเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งรองรับทั้ง PC และมือถือผู้เล่นจะออกเดินทางผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อสำรวจโลกแห่งแฟนตาซีที่ผสมผสานระหว่างเวทมนตร์และเทคโนโลยี ในฐานะนักผจญภัยอิสระ เพื่อค้นหาความลับแห่งซากปรักหักพังแอตแลนโบราณ และท้าทายกลุ่มผู้แข็งแกร่งร่วมกับเพื่อน ๆขณะนี้ "Crystal of Atlan" เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกทั้งบนApp Store และGoogle Play แล้วกดลิงก์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนได้เลย: https://playcoa.onelink.me/cacd/klyu1v80 เฟซบุ๊กทางการ: https://www.facebook.com/CrystalofAtlan.TH/ Discord: https://discord.com/invite/tWEcmGhWgv TikTok: https://www.tiktok.com/@crystalofatlan.th ลงทะเบียนล่วงหน้าทันที: https://playcoa.onelink.me/cacd/wpxg9zgi