เปิดใจ CEO: Curtain Up Studios& Bangkok Theatre Project ถึงการมาครั้งแรกในไทยของละครเพลง ‘The Lion Inside’

กรุงเทพฯ: หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามไปแล้วกับการแสดงละครเพลงเรื่อง The Tiger Who Came to Tea ล่าสุด Bangkok Theatre Project (บางกอก เธียเตอร์ โปรเจกต์ )ไม่รอช้า ประกาศความพร้อมที่จะนำการแสดงละครเพลงเรื่องใหม่ สุดแสนจะตื่นเต้นพิเศษสำหรับทุกคนในครอบครัว มาจัดแสดงขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก ใน‘The Lion Inside’ ซึ่งเป็นละครเพลงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโปรดักชั่นสุดใหม่เอี่ยม สวยงามตระการตา ภายหลังจาก ‘The Lion Inside’ พึ่งเสร็จสิ้นการจัดแสดงทัวร์จากทั่วสหราชอาณาจักร มานับเวลาหนึ่งปีเต็ม ประเทศไทยก็พร้อมที่นำเรื่อง ‘The Lion Inside’ มาเสิร์ฟให้กับครอบครัวคนในกรุงเทพฯ ทันที
‘The Lion Inside’ เป็นเรื่องที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัว รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบละครเวทีที่ไม่ควรจะพลาด สำหรับการเข้ามาเปิดตัวครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ เพราะเป็นละครเพลงที่ได้ถูกดัดแปลงมาจากหนังสือเด็กชื่อดัง สุดคลาสสิกของ Rachel Bright ที่ได้มีการเขียนภาพประกอบขึ้นโดย Jim Field เพราะนับตั้งแต่หนังสือเล่มแรกของเธอถูกตีพิมพ์ออกมาเมื่อปี 2009 เธอ (Rachel) ก็เป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างผลงานที่เป็นสุดยอดความนิยมมากมาย เช่น ‘Love Monster’ จนได้กลายเป็นรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กในสหราชอาณาจักร มาแล้ว รวมถึงเรื่อง ‘The Koala Who Could’ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล Sainsbury’s Book Award และ Evening Standard Oscar’s Book Prize เรียกได้ว่าผลงานของRachel ไม่เพียงแต่ถูกนำมาดัดแปลงให้เป็นรายการโทรทัศน์ เท่านั้น ยังถูกนำมาแสดงให้ปรากฏเห็นบนเวทีใหญ่ อีกด้วย
เช่นเดียวกับเรื่อง ‘The Lion Inside’ ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงทัวร์แสดงในสหราชอาณาจักร จนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการแสดงสำหรับเด็กที่ดีที่สุดขณะนี้ ในฐานะนิทานที่ให้ความอบอุ่นหัวใจเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในจิตใจ และความเคารพนับถือตัวเอง จนได้รับความยกย่องอย่างล้นหลามว่าเป็นละครเพลงที่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป
ขณะเดียวกันเรื่องราวสุดคลาสสิกของ ‘The Lion Inside’ ยังได้ Sarah Punshon ผู้กำกับมากฝีมือที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่เคยกำกับละครเวทีสำหรับโรงละครหลักมาแล้วในสหราชอาณาจักร เช่น Rose Kingston, Salisbury Playhouse, Watermill, Leeds Playhouse, New Vic และTheatre by the Lake ประกอบกับยังเป็นละครเพลงที่ผู้ชมจะได้ลิ้มรสไปกับเสียงดนตรีที่สุดแสนจะไพเราะไปพร้อมกับเนื้อเพลงที่มีความหมายสุดลึกซึ้ง อันเป็นผลงานของ Eamonn O’Dwyer นักแต่งเพลงและนักเขียนเนื้อเพลงที่ได้รับรางวัลผ่านผลงานของเขาอย่างมากมายในทุกประเภทของเพลง ตั้งแต่ดนตรีในวง Orchestra บรรเลงสดละครเพลงร่วมสมัย, ภาพยนตร์,วิดีโอเกม และแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบัน Eamonn O’Dwyer ยังเป็นสมาชิกของ Royal Academy of Music ที่ผลงานของเขา ยังได้รับการแสดงอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา,รัสเซีย, ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น อีกด้วย นอกจากนี้การแสดงใน ‘The Lion Inside’ จะกลายละครเพลงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวสุดคลาสสิก ที่มีชีวิต ชีวาบนเวทีจริงๆ ผ่านการเชิดหุ่นอันประณีตงดงามของนักแสดงมากความสามารถจากสหราชอาณาจักร
จึงขอเชิญชวนทุกครอบครัวมาร่วมผจญภัยไปกับความอบอุ่นในหัวใจที่จะเกิดขึ้นผ่านบทเพลงต่างๆ ที่จะถูกขับร้องขึ้นมา ควบคู่ไปกับการได้ดื่มด่ำกับฉากที่สวยงามและข้อคิดที่กินใจเกี่ยวกับการค้นหาความกล้าหาญที่อยู่ภายใน...บางกอก เธียเตอร์ โปรเจกต์ และ Curtain Up มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำ ‘The Lion Inside’ มาสู่ประเทศไทย! ในเดือนพฤศจิกายน ที่จะถึงนี้
เพราะภารกิจสำคัญของบางกอก เธียเตอร์ โปรเจกต์ และ Curtain Up เป็นมากกว่าการจัดแสดง แต่คือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่านละครสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสร้างชุมชนที่เป็นครอบครัว,โรงเรียน ขึ้นมา เพื่อให้เกิดความสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันความสุขจากการเล่าเรื่องและจินตนาการ” จากการเปิดเผยของอเล็กซานดรา จัสท์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Curtain Up Studios, และหุ้นส่วน/ผู้ก่อตั้งของ Bangkok TheatreProject
“ดังนั้นการนำละครเวทีเรื่อง The Tiger Who Came to Tea มาแสดงที่กรุงเทพฯ เมื่อปีที่แล้วเป็นเหมือนกับการก้าวกระโดดอย่างมากเพราะเป็นโปรเจกต์ที่พวกเราทั้งสองคนต่างหลงใหลอย่างมาก โดยเฉพาะ อเล็กซานดรา การทำธุรกิจเกี่ยวกับละครเวทีสำหรับเยาวชนโดยตรงคือการช่วยให้เด็กๆ ได้ค้นพบความรักในการแสดง, การร้องเพลง และการเป็นนักแสดงบนเวทีที่มีความมั่นใจ ส่วนตัวฉัน(คุณคริสติน จิรวงศ์วิโรจน์) ในฐานะครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลและนักดนตรีที่มีความรักอย่างลึกซึ้งในเรื่องราวและดนตรี รู้สึกว่าเรื่องนี้ใช่ที่สุดแล้ว ในการได้เห็นความสุขที่แท้จริงบนใบหน้าของเด็กๆ การได้เห็นครอบครัวได้เชื่อมโยงกัน และความมหัศจรรย์จากการได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรีและเนื้อเพลงที่งดงาม
สิ่งนี้เหมือนฝันที่เป็นจริง จากการที่พวกเราเลือก ‘The Lion Inside’ เพราะเป็นเรื่องราวที่ให้ข้อคิดที่ยอดเยี่ยมน่าจดจำเกี่ยวกับความกล้าหาญหรือความหวาดกลัว การค้นพบและการยอมรับในตัวตนของเรา อีกทั้งการเข้าใจผู้อื่น พวกเราหวังว่าละครเวทีที่ทรงพลังและงดงามเรื่องนี้จะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนในครอบครัว หลังจากดูจบแล้วจะกลับบ้านไปพร้อมกับความรู้สึกสนุกสนานและความสุขที่ได้แบ่งปันร่วมกัน” คุณคริสติน จิรวงศ์วิโรจน์ ครูใหญ่โรงเรียน อนุบาล Talents International Pre-School อดีตศิลปิน GMM - Genie Records และหุ้นส่วน/ผู้ก่อตั้งของ Bangkok Theatre Project กล่าว
ที่ผ่านมา เรารู้สึกภูมิใจอย่างมากกับเสียงตอบรับถึงการเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือสังคมและทุกคนในครอบครัวผ่านการแสดงครั้งล่าสุดในเรื่อง The Tiger Who Came to Tea, ที่ทำให้ชุมชนได้รับความสุข เห็นโรงเรียนมากมายมารวมตัวกันผ่านกลุ่มนักเรียนจากสถาบันชั้นนำต่างๆ เช่น Shrewsbury, Harrow, ICS, Hampton, Regents, St. Andrews, และ Kids' Academy ฯลฯ เราได้คำชมมากมายจากคุณครู, ผู้บริหารโรงเรียน, ดารา, อินฟลูเอนเซอร์ และผู้ปกครอง ทำให้เราได้รับแรงบันดาลใจ และจะยืนยันถึงพันธกิจของเราต่อไป ในการสร้างประสบการณ์ที่มหัศจรรย์และน่าจดจำให้กับผู้ชมกลุ่มเป้าหมายของเรา ในการจะสร้างความสุขให้กับชุมชนโรงเรียนและครอบครัว ต่อไป
อย่างไรก็ดี จากการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมดังกล่าว ได้ทวีคูณแรงผลักดันและความมุ่งมั่นของเรา (อเล็กซานดรา จัสท์ และคุณคริสติน จิรวงศ์วิโรจน์ ) ที่จะนำการแสดงสุดแสนน่าตื่นตาตื่นใจล่าสุดในเรื่อง The Lion Inside มาจัดแสดงครั้งแรกในประเทศไทยสู่ครอบครัวคนในกรุงเทพฯ อีกครั้ง เพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขและเพลิดเพลินมายิ่งขึ้นต่อไป
‘The Lion Inside’ พร้อมแล้วที่จะเปิดแสดงครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมกับครอบครัวทุกคนที่กรุงเทพฯ ณ.โรงละครเอ็ม เธียเตอร์ (ถนนเพชรบุรี) ตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2568
วันเปิดจำหน่ายตั๋ว Early Bird :
- วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568, 10:00 น.
- วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568, 23:59 น.
Normal price :
- วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 เวลา 00:00 น.
ราคา Early Bird : 2,125 / 1,700 / 1,530 / 1,275 บาท
Normal prices : 2,500 / 2,000 / 1,800 / 1,500 บาท
เลือกรอบ/ประเภทบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
วันที่แสดง / เวลา (ระยะเวลาแสดง : 55 นาที):
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568
10:00 ,12:30
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568
10:30 ,17:00
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568
10:30 ,13:30, 16:00
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568
10:30, 13:30 ,16:00
ประตูเปิดก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที
สามารถซื้อบัตรเข้าชมการแสดง The Lion Inside ได้แล้ว ผ่านช่องทางทางออนไลน์Thai Ticket Major
https://www.thaiticketmajor.com/performance/the-lion-inside.html
พลาดไม่ได้กับโอกาสที่จะได้สัมผัสประสบการณ์สุดมหัศจรรย์แห่งละครเพลงครั้งนี้
หมายเหตุ
- ราคาบัตรยังไม่รวมค่าบริการไทยทิคเก็ตเมเจอร์ใบละ 30 บาท
- การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต,บัตรเดบิต, Shopee Pay, True Wallet, Alipay, WeChat Pay (มีค่าธรรมเนียม Convenience Fee 3%) K Pay Plus, BBL iBanking (มีค่าธรรมเนียม Convenience Fee 0.5%)
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel: +66855525806
Email: alexandra@bkktheatreproject.com
Line: @curtainupbkk
เกี่ยวกับ Bangkok Theatre Project และ Curtain Up Studios:
Bangkok Theatre Project มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์วงการละครเวทีสำหรับเด็กในกรุงเทพฯ ให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยการคัดสรรผลงานคุณภาพสูงจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ มีความหลงใหลในศิลปะและวัฒนธรรมตผ่านประสบการณ์ละครเวทีที่น่าดึงดูดและเข้าถึงได้ง่าย ด้วยการส่งเสริมชุมชนที่ให้การสนับสนุนและเป็นมิตร
โปรเจกต์นี้ จึงมุ่งหวังที่จะช่วยให้เด็กๆ กล้าที่จะสำรวจความคิดสร้างสรรค์ สร้างความมั่นใจ และพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นผ่านการละคร Curtain Up ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปี เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโปรแกรม กิจกรรม และชั้นเรียนที่เกี่ยวกับละครเวทีในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทย และเวทีที่มีอยู่ในโรงเรียนนานาชาติกว่า 15 แห่ง ที่จะมีการจัดเวิร์คช็อปการแสดง และกิจกรรมในสตูดิโอต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการมอบประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยพลัง ตั้งแต่ความบันเทิงสำหรับงานแสดงต่าง ๆไปจนถึงการแสดงหุ่นเชิดที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบละครเวทีรุ่นเยาว์ในกรุงเทพฯ
Bangkok Theatre Project และ Curtain Up Studios มุ่งมั่นที่จะนำละครเวทีระดับโลกมาสู่กรุงเทพฯ เพื่อช่วยกันยกระดับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของเมือง และสร้างประสบการณ์มหัศจรรย์ผ่านการแสดงสดสำหรับ ผู้ชมทุกวัย