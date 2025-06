เปิดประวัติ “ว่าน – กุศลิน ลัญจกรกุล” เธอเป็นใครถึงได้ ขึ้นปกนิตยสารหรู Prestige พร้อมสวมเซ็ทเครื่องประดับสุดล้ำค่า แบรนด์ Cartier มูลค่ากว่า 3,000 ล้าน!

เปิดประวัติ “ว่าน – กุศลิน ลัญจกรกุล” ผู้ได้ถูกเชิญขึ้นปกนิตยสารดัง Prestige พร้อมสวมเซ็ทเครื่องประดับสุดหรูแบรนด์ Cartier มูลค่ากว่า 3,000 ล้าน ซึ่งฉบับนี้เป็นการคัดเลือกบุคคลผู้เป็นแบบอย่างความปราณีต ความสามารถ และวิสัยทัศน์อันโดดเด่นในโลกยุคใหม่ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเธอให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกันหลานสาวคนสวยแห่งตระกูลกระทิงแดง (Red Bull)“ว่าน – กุศลิน ลัญจกรกุล” เป็นหลานสาวคนสวยของคุณ สุพัตรา อยู่วิทยา ซึ่งเป็นภรรยาของคุณ จิรวัฒน์ อยู่วิทยา ซึ่งทำให้หลายคนรู้จักเธอในฐานะ “หลานสาวกระทิงแดง” แต่ความสำเร็จของเธอไม่ได้มาแค่จากชื่อเสียงของครอบครัวเท่านั้น เธอเลือกสร้างเส้นทางของตัวเองด้วยการสั่งสมประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านครีเอทีฟ ธุรกิจเวลเนส ไปจนถึงการเป็นผู้บริหารในองค์กรสุขภาพและสปาระดับโลก-ประถมและมัธยมศึกษา Regents International School Pattaya-ปริญญาตรี MA Communication Design at Swinburne University of Technology, Melbourne (second-class honor)-ปริญญาโท Msc International Business Management with Entrepreneurship at Kingston University, UK (First-Class Honors)- ผู้บริหารของ TRIA Medical Wellness Center Piyavate Hospital ในช่วงที่ครอบครัวของเธอกำลังมองหาผู้มาบริหาร TRIA Wellness เธอได้ถูกเลือกให้มาดำรงตำแหน่ง General Manager (GM) ผู้จัดการทั่วไป ของWellness แห่งนี้ ที่มีในส่วนของ Anti-Ageing , Aesthetics , Fitness , Healthy Cruisine & Banquet และ Medical Spa ด้วยความรู้ความสามารถเธอจึงสามารถทำให้ TRIA ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่รู้จักระดับโลก- จากประสบการณ์ที่เคยคร่ำหวอดในวงการธุรกิจการแพทย์และสุขภาพระดับพรีเมียมอย่าง TRIA Medical Wellness เธอได้ตัดสินใจมาเปิดธุรกิจของเธอเอง ชื่อว่า LINNA ปัจจุบันคุณว่านดำรงตำแหน่ง CEO ของ LINNA คลินิกสุขภาพและความงามที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลกเธอคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ ลินนาคลินิก คลินิกสุขภาพและความงามชั้นนำของประเทศไทย ที่ยึดมั่นในมาตรฐานระดับสากล ทั้งด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ การบริการแบบเฉพาะบุคคล และความใส่ใจในรายละเอียดของความงามในแบบเฉพาะตัวของลูกค้า คุณว่านมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการผลักดันให้ LINNA ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้าน Wellness ระดับพรีเมียม พร้อมสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและยั่งยืนให้กับทุกคนที่เข้ามาใช้บริการภายใต้การนำของเธอ ปัจจุบัน ลินนาคลินิก ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 อย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยความสำเร็จ ด้วยการไม่หยุดพัฒนาและคัดสรรทีมแพทย์ และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รวมถึงการบริการที่โดดเด่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกคนผ่านความไว้วางใจจากลูกค้า LINNA ได้รับรางวัลมากมาย ทั้งในเรื่องสุขภาพและความงาม ในปีที่ผ่านมา เธอได้มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ขยายขอบเขตการบริการผ่าน LINNA Wellness ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ให้กับลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศ จนได้การตอบรับที่ดีมากจนล่าสุดเธอได้เปิดไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ LINNA Crystal Bond ภายใต้ Concept Plant-Based Medicine เพื่อให้การดูแลสุขภาพ เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายให้กับทุกคน- อุปนายกสมาคมสปาไทยนอกเหนือจากธุรกิจหลักของเธอ “ว่าน – กุศลิน ลัญจกรกุล” ยังมีตำแหน่ง อุปนายกสมาคมสปาไทย ฝ่ายส่งเสริมความยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ Spa & Wellness ในเมืองไทย ให้มีมาตรฐานระดับสากล และตอกย้ำว่าประเทศไทยคือผู้นำทางด้าน Wellness ของโลก- Content Creatorเธอยังมีงานอดิเรกในการเป็น Content Creator แม่และเด็ก โดยมีช่อง YouTube ดังในการบอกเล่า ประสบการณ์การเป็นแม่ของเธอผ่าน Content เพื่อให้เทคนิคและความรู้กับคุณแม่มือใหม่ เพื่อช่วยให้แม่สามารถเลี้ยงลูกได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนอกจากการทำงานที่หนักหน่วงและการบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้ว “ว่าน – กุศลิน” ยังเป็นคุณแม่ลูกสอง ที่สวยสตรองและยังสามารถบาลานซ์ชีวิต ทั้งด้านอาชีพและครอบครัวได้อย่างลงตัว โดยเธอสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถมีทุกอย่างได้ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในอาชีพการงานหรือความสุขในครอบครัวได้อย่างสมดุล ทั้งเรื่องงาน ครอบครัว รวมถึงการดูแลตัวเองและดูแลสุขภาพ เธอใช้เวลาว่างไปกับการเล่นเทนนิส ออกกำลังกาย ทำบุญและฝึกจิต ทำสมาธิ และความสมดุลนี้เองสามารถทำให้เธอเป็นภรรยา เป็นแม่และเป็นผู้นำที่ดีกว่าเดิมแม้บทบาทการทำงานจะจริงจัง แต่ตัวตนของเธอยังคงความน่ารัก สดใส เป็นคนอารมณ์ดี รักเสียงหัวเราะ เธอยังรักศิลปะ การออกแบบ การท่องเที่ยว และการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์เชิงบวก พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรอบตัวอยู่เสมอการขึ้นปกในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปรากฏตัวในนิตยสารหรูเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการยืนยันถึงบทบาทของเธอในฐานะผู้นำหญิงที่มีอิทธิพลทั้งในวงการธุรกิจสุขภาพความงามและแวดวงแฟชั่นระดับไฮเอนด์ ด้วยภาพลักษณ์ที่สง่างาม มั่นใจ และเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจในการถ่ายแฟชั่นเซ็ตสุดพิเศษครั้งนี้ เธอได้สวมใส่เซ็ทเครื่องประดับ คอลเล็กชั่น “Nature Sauvage” มูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท จากแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูอย่าง Cartier ซึ่งได้รับการออกแบบและเจียระไนอย่างปราณีต ช่วยเสริมลุคของคุณว่านให้ดูสง่างามและสะกดทุกสายตาคอลเล็กชั่นนี้เปรียบเสมือนบทกวีแห่งธรรมชาติ ที่นำเสนอเรื่องราวของเหล่าสรรพสัตว์แสนล้ำค่าจากเมซง ผ่านเครื่องประดับ Cartier ในมุมมองใหม่ โดยทลายขอบเขตเดิมๆ ที่ผูกติดอยู่กับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และสร้างอัตลักษณ์ให้สัตว์แต่ละตัวกลายเป็น ตัวแทนของความกล้าหาญ ความหรูหรา และเสรีภาพ ทุกชิ้นล้วนสื่อถึงความสง่างามและพลังภายในของผู้หญิงสมัยใหม่ได้อย่างลึกซึ้งการได้รับเลือกขึ้นปก Prestige Thailand ฉบับนี้ จึงถือเป็นการสะท้อนความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่น ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการเชื่อมโยงโลกของธุรกิจสุขภาพความงามและแฟชั่นเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน“ว่าน – กุศลิน” ไม่เพียงแต่เป็นนักธุรกิจหญิงที่น่าจับตามองเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงยุคใหม่ให้ กล้าแสดงออกและพร้อมเปล่งประกายในทุกมิติของชีวิต