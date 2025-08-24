GULF-AIS จัดกิจกรรม “GULF x AIS Playspace Run” ส่งมอบแลนด์มาร์กใหม่สวนเบญจกิติ

GULF จับมือ AIS จัดกิจกรรม “GULF x AIS Playspace Run” ส่งมอบแลนด์มาร์กใหม่สวนเบญจกิติ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองผสานพื้นที่สีเขียวเชื่อมต่อดิจิทัล
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS นำโดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS จัดกิจกรรม “GULF x AIS PlaySpace Run” เพื่อส่งมอบพื้นที่พักผ่อนและทำกิจกรรม เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบพื้นที่
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับพนักงานจากทั้ง GULF และ AIS รวมไปถึงลูกค้า พาร์ทเนอร์ และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้มาวิ่งออกกำลังกายร่วมกัน ในระยะทาง 3 กิโลเมตร
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GULF กล่าวว่า การสร้างพื้นที่ GULF Playscape ช่วยให้คนมีพื้นที่ออกกำลังกายกันมากขึ้น สำหรับกิจกรรม GULF x AIS Playspace Run ที่จัดขึ้นวันนี้ ทาง GULF ได้ชวน AIS เข้ามาร่วมจัดด้วย เพราะเราทั้งสองบริษัทได้มีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจในสวนเบญจกิติสำหรับทุกคนในเมือง โดยบริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพฯ ให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพ และได้มีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพของคนในเมือง
GULF Playscape ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมทุกวัย โดยให้ความสำคัญกับทั้งความปลอดภัยและความยั่งยืน สนามเด็กเล่นเลือกใช้พื้นยางนิ่มมาตรฐานสากล EPDM ที่มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยซับแรงกระแทกและลดการบาดเจ็บจากการหกล้ม ขณะที่พื้นที่โดยรอบออกแบบในลักษณะ Free Form พร้อมที่นั่งอเนกประสงค์ รองรับกิจกรรมได้หลากหลาย รวมถึงสวนหินเพื่อสุขภาพ ที่ช่วยสร้างประสบการณ์พักผ่อนและออกกำลังกายเบา ๆ สำหรับผู้สูงอายุและคนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังติดตั้งไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ส่องสว่างอัตโนมัติเมื่อมืด พร้อมจุดชาร์จมือถือแบบไร้สาย (Wireless Charger) รวมถึงชิงช้าโซลาร์ที่สามารถเปิด–ปิดไฟได้ในช่วงกลางคืน เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานตลอดเวลา
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า เราเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงทั้งพื้นที่สีเขียวและโลกดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะพักผ่อน ออกกำลังกาย ทำงาน หรือเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้อย่างไร้ข้อจำกัด โดยสวนเบญจกิติ ไม่เพียงเป็นสวนใจกลางกรุงเทพฯ แต่ยังเป็นหัวใจสีเขียวของเมือง ที่ผู้คนใช้พักผ่อน เติมพลัง และทำกิจกรรมเพื่อสร้างสมดุลชีวิต จนกลายเป็นจุดหมายสำคัญของคนเมืองที่ใส่ใจสุขภาพและมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
“AIS Play Space” จะเป็นแลนด์มาร์กดิจิทัลแห่งใหม่ใจกลางกรุง ด้วยแนวคิด Always Connected ที่เชื่อมต่อโลกดิจิทัลเข้ากับจังหวะชีวิตคนเมือง ผ่านบริการอินเทอร์เน็ต AIS SUPER WiFi ฟรีทุกเครือข่าย บนเทคโนโลยี WiFi 6 ที่ทั้งเร็ว แรง เสถียร และมีประสิทธิภาพเหนือระดับ ตอบโจทย์การทำงาน พักผ่อน และแชร์ไลฟ์สไตล์ได้อย่างต่อเนื่องไร้สะดุด นอกจากการเชื่อมต่อที่ทรงพลังแล้ว ยังพร้อมขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Green Space for Wellbeing ที่หลอมรวม ธรรมชาติ–เทคโนโลยี–ไลฟ์สไตล์ เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างสมดุลทั้งกายและใจ พร้อมผลักดันกรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็น Smart City ที่น่าอยู่ เข้าถึงได้ทุกคน และยั่งยืนในอนาคต”
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ของทั้ง GULF และ AIS ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และส่งเสริมการมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการสวนเบญจกิติ