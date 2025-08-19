MQDC จับมือ “สยามคันทรีคลับ แบงคอก” ตอบโจทย์การสร้างสังคมที่อยู่อาศัยแห่งความสุข

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC ผู้พัฒนาโครงการอาณาจักรป่ากลางเมือง เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) โดย นิชาดา พรศรีสงวน ผู้อำนวยการอาวุโส นำทีมเดินหน้าสานต่อแนวคิดการสร้างสังคมที่อยู่อาศัยแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับบริษัท สยาม เอสเตท แอนด์ โค จำกัด ผู้ให้บริการสนามกอล์ฟ “สยามคันทรีคลับ แบงคอก” สนามกอล์ฟระดับแชมป์เปี้ยนชิพมาตรฐานโลก 18 หลุม แบบ Hybrid-Link ระดับ 5 ดาว ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) เพื่อมอบประสบการณ์กีฬาและไลฟ์สไตล์สุดพิเศษให้กับสมาชิกครอบครัวทุกวัย
ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายและการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวผ่านกีฬากอล์ฟ ซึ่งนอกจากจะเป็นกีฬาที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยแล้วยังช่วยส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ เพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัว และฝึกทักษะด้านสมาธิ การวางแผน และการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มครอบครัวที่มีสมาชิกหลายช่วงวัย (Multi-Generation) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของ MQDC
ด้าน นายสมชาย สืบบุญศรีพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเอสเตท แอนด์ โค จำกัด กล่าวถึงประโยชน์ของกีฬากอล์ฟสำหรับทุกช่วงวัย เช่น
• วัยเด็กและเยาวชน: กีฬากอล์ฟช่วยฝึกสมาธิ ความอดทน และการวางแผนอย่างเป็นระบบทั้งยังเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายผ่านการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในสนามกลางแจ้ง
• วัยทำงาน: เป็นกิจกรรมพักผ่อนที่ช่วยคลายเครียด พร้อมสร้างเครือข่ายทางสังคมที่มีคุณภาพ
• วัยผู้สูงอายุ: กอล์ฟถือเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้แรงกระแทกมาก เหมาะกับการรักษาสมรรถภาพร่างกายและช่วยให้จิตใจสดชื่นจากการใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติ
ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าของ MQDC อีกทั้งสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ แบงคอก ยังมีความพร้อมในการส่งมอบบริการอันหลากหลาย อาทิ คลับเฮาส์และห้องอาหารนานาชาติ รถกอล์ฟและทีมแคดดี้ ระบบ GPS อัจฉริยะ รวมถึงกิจกรรมกอล์ฟสำหรับเด็กและครอบครัว ตลอดจนสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกโครงการที่อยู่อาศัยของ MQDC
ทั้งนี้ MQDC และสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ แบงคอก ยังร่วมกันจัดเตรียมกิจกรรมและแคมเปญส่งเสริมการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกบ้าน MQDC ได้สัมผัสประสบการณ์กอล์ฟอย่างใกล้ชิดและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย
ทั้งนี้เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) เป็นโครงการที่มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า 30 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.7 (ฝั่งขาเข้าเมือง) ประกอบด้วยแบรนด์ที่อยู่อาศัยที่พร้อมโอนและเข้าอยู่ ได้แก่ โครงการมัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ คอนโดมิเนียม (Mulberry Grove The Forestias Condominiums) สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของครอบครัวแบบ Multi-Generation | โครงการดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Aspen Tree The Forestias) โครงการที่เน้นการดูแลรักษาสุขภาพเชิงป้องกันแบบองค์รวมเพื่อวัยเกษียน | โครงการวิสซ์ดอม เดอะ ฟอเรสเทียส์ (Whizdom The Forestias) คอนโดมิเนียมที่ผสานไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองกับธรรมชาติ รวมทั้งโครงการอื่นๆ