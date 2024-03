'สุทธา เรืองชัยไพบูลย์' ขึ้นแท่นซีอีโอ MQDC โชว์วิชันเน้นย้ำสร้างรายได้ พร้อมโอนแฟลกชิป 'เดอะฟอเรสเทียส์'

MQDC อสังหาฯ ชั้นนำ ปรับทัพผู้บริหารใหม่ แต่งตั้ง "สุทธา เรืองชัยไพบูลย์" เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เน้นย้ำการสร้างรายได้และการส่งมอบโครงการ Flagship “The Forestias” ขณะที่วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ขยับขึ้นเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

"ในปี 2567 นี้จะเน้นการสร้างรายได้ให้กลุ่มบริษัท โดยตั้งแต่หลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 ในปี 2563 เป็นต้นมา ทางบริษัทยังคงดำเนินการก่อสร้างโครงการ The Forestias ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้งบลงทุนสูงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้หยุดการก่อสร้างแต่อย่างใด จนกระทั่งเฟสแรกของโครงการได้แล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้ว และเฟสถัดไปจะทยอยเสร็จสมบูรณ์พร้อมโอนได้ภายในปีนี้อีกหลายโครงการ ภารกิจในปีนี้จึงเน้นการพัฒนา การขายและการส่งมอบโครงการนี้ให้ลูกค้าเป็นหลัก"

“การรับประกัน 30 ปีนี้ถือเป็นจุดแข็งและจุดขายที่ MQDC มอบให้ลูกบ้านทุกคนในทุกโครงการ ซึ่งทำให้ลูกบ้านพึงพอใจและมั่นใจใน MQDC เสมอมา”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC กล่าวว่า ในปี 2567 นี้ MQDC พร้อมเดินหน้าเต็มกำลัง ตั้งเป้ายอดขายและยอดโอนรวม 30,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันโครงการ Flagship อย่าง ‘อาณาจักรป่ากลางเมือง The Forestias’ โดยรวมมีความคืบหน้าไปกว่า 70% ซึ่งโครงการที่อยู่อาศัยเฟสแรกที่นำโดยแบรนด์คอนโดมิเนียม Whizdom นั้น ขณะนี้เสร็จพร้อมโอนและเข้าอยู่ ได้แก่ วิสซ์ดอม เดอะ ฟอร์เรสเทียส์ มายโทเปีย (Whizdom The Forestias Mytopia) วิสซ์ดอม เดอะ ฟอร์เรสเทียส์ เดสทิเนีย (Whizdom The Forestias Destinia)ส่วนโครงการที่กำลังใกล้เสร็จสมบูรณ์และพร้อมโอนได้ในปีนี้ ได้แก่ วิสซ์ดอม เดอะ ฟอร์เรสเทียส์ เพทโทเปีย มัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ วิลล่า ซึ่งเป็นคลัสเตอร์โฮม พัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันของครอบครัวใหญ่ และมัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ คอนโดมิเนียม รวมไปถึงที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยวัย 50+ หรือวัยอิสระ ดิ แอสเพน ทรี เดอะ ฟอเรสเทียส์ โครงการแบรนด์ระดับโลกซิกส์เซนส์ โครงการที่อยู่อาศัยหรูหราสไตล์รีสอร์ตแห่งแรกของแบรนด์ Six Sensesโดยนอกจาก MQDC จะเน้นจุดแข็งที่นอกจากจะเป็นโครงการภายใต้ themed project แล้ว บริษัทจะยังคงดำเนินนโยบายมอบการรับประกัน 30 ปี ภายใต้โปรแกรม 30-Year Warranty ให้ลูกค้าทุกโครงการได้ เพื่อให้ MQDC ยืนหยัดเป็นผู้นำในเรื่องของคุณภาพอย่างต่อเนื่องนายสุทธา ยังให้ความสำคัญกับการสานต่อพันธกิจหลักของ MQDC ด้าน sustainability อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainnovation ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทุกสรรพสิ่ง หรือ For All Well-Being ซึ่ง MQDC ได้ประกาศจะดำเนินธุรกิจให้สร้างผลเชิงบวกต่อธรรมชาติ และปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นลบในปี 2593 เป็นพันธกิจหลักอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2566นอกจากนี้ นายสุทธา กล่าวว่า MQDC ยังเห็นประโยชน์อันหลากหลายของ AI ที่เชื่อมโยง และสอดคล้องกับแนวทางเน้นความเป็นผู้นำนวัตกรรม โดย MQDC ได้มีการร่วมค้นคว้าและพัฒนากับสถาบันระดับโลกในการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพ โดยจะเห็นผลงานดังกล่าวได้จากโครงการนำร่องคือโครงการ The Forestias