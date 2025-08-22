“สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ” ฉลองครบรอบ 5 ปี สุดยิ่งใหญ่ ตอกย้ำความสำเร็จ ด้วยกลยุทธ์การตลาดครบทุกมิติ เดินหน้าเพิ่มแม็กเน็ต เปิดตัว “แบรนด์ลักชัวรี” ระดับโลกต่อเนื่อง

กรุงเทพฯ 22 สิงหาคม 2568 – สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ หนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการช้อปปิ้งระดับโลก ฉลองครบรอบ 5 ปีอย่างภาคภูมิใจ ตอกย้ำบทบาทในฐานะ “พรีเมียมเอาท์เล็ตแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย” ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในทุกมิติ ทั้งด้านการตลาด การดึงดูดลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำในระดับนานาชาติ ผ่านการนำเสนอประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แตกต่างและเหนือระดับ
โครงการ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ดำเนินงานภายใต้การบริหารของบริษัท สยามพิวรรธน์ ไซม่อน จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง “กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์” ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และศูนย์การค้าชั้นนำของประเทศไทย และ "ไซม่อน พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป” จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านการเป็นเจ้าของศูนย์การค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง และโครงการมิกซ์ยูส การผนึกกำลังของสองผู้นำระดับโลกนี้ส่งผลให้สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ สามารถสร้างความแตกต่างและประสบความสำเร็จได้อย่างโดดเด่นในระยะเวลาเพียง 5 ปี โดยเป็นพรีเมียมเอาท์เล็ตระดับโลกเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
ไมเคิ้ล ถัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพิวรรธน์ ไซม่อน จำกัด เปิดเผยว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนา สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ให้เป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลก โดยคำนึงถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยเชื่อว่าประสบการณ์ที่ดี พร้อมการนำเสนอความคุ้มค่าและสินค้าในราคาที่จับต้องได้ คือหัวใจของ “ค้าปลีก” พร้อมเดินหน้าปรับกลยุทธ์ให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หนึ่งในนั้นคือการเดินหน้าขยายพอร์ตแบรนด์อย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมามีแบรนด์ชั้นนำมากมายที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง อาทิ Emilio Pucci, Diane von Furstenberg, Hoka, Carnival, Element 72 และ Smiley ซึ่งช่วยสร้างความหลากหลายทั้งในกลุ่มแบรนด์ลักชัวรี แบรนด์แฟชั่นอินเตอร์ และแบรนด์กีฬา เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของนักช้อปยุคใหม่ที่หลากหลายมากขึ้น
ทั้งนี้ จากความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปีนี้มีแบรนด์ดังมากมายเข้ามาเปิดสาขา ส่งผลให้ปัจจุบันศูนย์มี ยอดผู้เช่าสูงถึง 99% หรือเต็มทุกพื้นที่ โดยหลายแบรนด์ถือเป็นแม็กเน็ตใหม่ แบรนด์ไอคอนระดับโลกที่เข้ามาเสริมพอร์ตสินค้าไลฟ์สไตล์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ล่าสุดได้เปิดตัวแบรนด์ไอคอนระดับโลก ได้แก่ Givenchy แบรนด์แฟชั่นจากฝรั่งเศส โดดเด่นด้วยความเรียบหรูตามแบบฉบับของชาวปารีเซียง โดยเป็นร้านเอาท์เล็ตแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย Polo Ralph Lauren แบรนด์แฟชั่นระดับตำนาน สัญชาติอเมริกัน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านดีไซน์คลาสสิกเหนือกาลเวลา และ TAG Heuer นาฬิกาสุดหรูจากสวิตเซอร์แลนด์ ที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโครโนกราฟ และดีไซน์สปอร์ตอันทรงพลัง ที่เป็นร้านเอาท์เล็ตแห่งแรกที่เป็นป๊อปอัพ แฟลกชิป สโตร์
นอกจากนี้ ยังเตรียมพบกับแบรนด์ใหม่น่าช้อป ซึ่งจะเปิดสาขาในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ ได้แก่ Tory Burch แบรนด์สัญชาติอเมริกัน เป็นที่รู้จักจากการออกแบบที่สวยงามและคลาสสิกเหนือกาลเวลา นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ในดิไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ควบคู่ไปกับการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่หญิงสาวทั่วโลก และร้าน PP Space ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ จะนำแบรนด์ลักชัวรี่ระดับโลกมาวางจำหน่าย หนึ่งในไฮไลต์ ได้แก่ Palm Angels แบรนด์แฟชั่นจากอิตาลีชื่อดัง แบรนด์ขวัญใจของเหล่าแฟชั่นนิสต้าทั่วโลกที่มาพร้อมลายกราฟิกอันเป็นเอกลักษณ์ อาทิ ตุ๊กตาหมีสุดเท่ ผสมผสานกับโลโก้ซิกเนเจอร์แนวโกธิคและลายโมโนแกรมที่ไม่เหมือนใคร โดดเด่นด้วยการถ่ายทอดดีไซน์เหล่านี้ลงบนเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยการนำความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยดีเทลของสตรีทแวร์ มารวมเข้ากับวัสดุคุณภาพสูงและการตัดเย็บอย่างประณีตตามแบบฉบับอิตาเลียน และ Crocs แบรนด์รองเท้าสำหรับสายสุขภาพ ที่ผลิตจากวัตถุดิบพิเศษที่ช่วยลดแรงกระแทกและมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ที่มองหารองเท้าที่สวมใส่สบายและรองรับเท้าได้ดี
ในส่วนของแบรนด์ลักชัวรียอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น Balenciaga, Burberry, Ferragamo, Givenchy, Montblanc และ Versace ยังมีการรักษาตลาดกลุ่มนักช้อปเชิงคุณภาพไว้ได้ดี โดยมีการนำสินค้าไอเทมเด็ดเข้ามาให้นักช้อปเลือกสรรอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับแบรนด์แฟชั่นอินเตอร์ ที่สามารถดึงลูกค้าให้เข้ามาช้อปได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น Polo Ralph Lauren, Longchamp, Coach, Kate Spade, Michael Kors, Karl Lagerfeld, Lacoste รวมไปถึงแบรนด์กีฬาซึ่งถือเป็นกลุ่มที่โดดเด่น โดยสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ถือเป็นเอาท์เล็ตที่มี Mono Brand มากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ Nike, Adidas, Asics, New Balance, Hoka, Puma, Skechers, Under Amour, Anta และ Warrix
ทั้งนี้ จากความแข็งแกร่งของบรรดาแบรนด์ชั้นนำที่เปิดใน สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ส่งผลให้ ยอดการจับจ่ายและการใช้บริการของลูกค้า ช่วง 7 เดือนแรกของปี 2568 (ม.ค.-ก.ค.) เพิ่มขึ้นถึง 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ไมเคิ้ล กล่าวว่า ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจทั่วโลก และในประเทศไทย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มลดน้อยลง แต่บริษัทฯ ยังสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วย กลยุทธ์การตลาดครบทุกมิติ นอกจากการนำเสนอแบรนด์ดังที่ตอบโจทย์ลูกค้าเป้าหมาย ยังมุ่งเข้าหาตลาดกลุ่มคุณภาพ ทั้งกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นนักช้อปชาวไทย ที่มีสัดส่วนถึง 80% โดยกลุ่มนี้จะมีการใช้จ่ายสูงในช่วงวันเทศกาลและหยุดยาว และกลุ่มนักท่องเที่ยว โดย 20% เป็นนักท่องเที่ยวจากอินเดีย กลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศตะวันออกกลางซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและมีความสนใจในแบรนด์ระดับโลกอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ เพื่อตอบแทนลูกค้านักช้อป สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้จัดแคมเปญสุดพิเศษ ฉลองครบรอบ 5 ปี ให้ลูกค้าช้อปสนุกสุดคุ้ม ภายใต้ แคมเปญ “ALWAYS WORTH THE TRIP” ฉลอง 5 ปี ลดสูงสุดถึง 80% พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ระหว่าง 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2568 ได้แก่ รับฟรี! ร่ม Siam Premium Outlets Bangkok มูลค่า 790 บาท เมื่อช้อปสะสมครบ 20,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) พร้อม Exclusive Promotion ทุกสุดสัปดาห์ ตลอดเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM รับ Starbucks E-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดช้อป 3,000 บาท และรับ 100 ONESIAM Coins เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทต่อใบเสร็จ (เฉพาะสมาชิกที่ไม่เคยสะสมยอดที่ Siam Premium Outlets Bangkok มาก่อน) และรับโฟมล้างหน้า SENKA Perfect Whip Amino Charge มูลค่า 369 บาท เมื่อช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป *จำนวนจำกัด และ สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ OneSiam KBank, KBank Visa Credit Card, American Express (Amex), Bangkok Bank, CardX, SCB, GSB, Krungsri Credit Card, KTC, ttb และ UOB *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทกำหนด ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียน ONESIAM GLOBAL VISITOR CARD สามารถใช้บริการ Shuttle Bus ฟรี จากสยามพารากอนมายังสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย และ สิทธิพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ถือบัตรเครดิต สำหรับ Visa รับบัตร Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 4,000 บาท (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2568) รับบัตร Siam Gift Card หรือคูปองอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่า 500 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 7,000 บาท (15 มิ.ย – 31 ส.ค. 2568) และรับสิทธิ์เข้าใช้ VIP Lounge แบบรายวัน เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 20,000 บาท (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2568) ขณะที่ Mastercard ต่อที่ 1 รับฟรี! กระเป๋าใส่พาสปอร์ต มูลค่า 590 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 10,000 บาท และต่อที่ 2 รับสิทธิ์เข้าใช้ VIP Lounge แบบรายวัน เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 20,000 บาท (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2568)
ร่วมฉลองครบรอบ 5 ปี และสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งระดับโลกได้แล้ววันนี้ที่ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.siampremiumoutlets.com