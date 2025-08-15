สายแฟห้ามพลาด! เช็กลิสต์ Tory Burch สาขาในไทยที่ไหนมีรุ่นฮิต

ถ้าคุณเป็นหนึ่งในแฟชั่นนิสต้าตัวจริง ชื่นชอบสไตล์หรูหราที่ผสมผสานความเรียบง่ายอย่างลงตัว “Tory Burch” คือแบรนด์ที่คุณไม่ควรพลาด! ด้วยดีไซน์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ ทั้งกระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับต่าง ๆ ที่กลายเป็นไอเทม Must-Have ในทุกซีซัน ทำให้การตามหารุ่นฮิตตามTory Burch สาขาต่าง ๆ ในประเทศไทย เป็นภารกิจสำคัญของเหล่าสายแฟเลยก็ว่าได้
ทำไมต้อง Tory Burch?
Tory Burch เป็นแบรนด์แฟชั่นระดับไฮเอนด์จากนิวยอร์ก ก่อตั้งโดยดีไซเนอร์หญิงชื่อเดียวกับแบรนด์ในปี 2004 ด้วยแนวคิด “preppy-boho” ที่ผสานระหว่างความสง่างามแบบผู้ดีอังกฤษและความเก๋ไก๋แบบโบฮีเมียน ซึ่งนั่นคือเสน่ห์ที่ทำให้แบรนด์นี้เป็นที่รักของสาว ๆ ทั่วโลก
ในประเทศไทยเอง ความนิยมของแบรนด์นี้ก็ไม่แพ้ใคร โดยเฉพาะสินค้าไอคอนิค เช่น กระเป๋ารุ่น Kira, Miller Sandals, Ella Tote และรองเท้าส้นแบนสุดคลาสสิก ที่มักจะขายดีจนของหมดไวอยู่เสมอ
เช็กลิสต์ Tory Burch สาขาในไทย
เพื่อให้คุณตามล่าหารุ่นฮิตได้สะดวก เราได้รวบรวมรายชื่อ Tory Burch สาขาในประเทศไทยที่คุณสามารถเดินเข้าไปสัมผัสหรือช้อปได้ทันที ไม่ต้องรอพรีออเดอร์
1. Tory Burch สาขา Siam Paragon
สาขานี้ถือเป็น Flagship Store ของแบรนด์ในไทย ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ บนชั้น M ของห้างสยามพารากอน มีสินค้าเกือบครบทุกคอลเลกชัน ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า หรือเสื้อผ้าแฟชั่น รุ่นลิมิเต็ดหรือคอลเลกชันใหม่ล่าสุดก็มักจะเข้าไวที่นี่เป็นที่แรก
2. Tory Burch สาขา EmQuartier
อีกหนึ่งจุดเช็กอินสำหรับสายแฟ ที่เดินทางสะดวกด้วย BTS พร้อมพงษ์ โซน The Helix ชั้น G บรรยากาศร้านหรูหราและมีพนักงานให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง รุ่นฮิตอย่างกระเป๋า Kira Chevron หรือ Ella Bio Tote ก็มีให้เลือกครบไซซ์ ครบสี
3. Tory Burch สาขา Central Embassy
เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความพรีเมียมแบบเงียบ ๆ ร้านตกแต่งสไตล์คลาสสิก โทนทองสวยสะดุดตา ที่สำคัญบางรุ่นที่หมดในสาขาอื่น อาจยังมีสต็อกอยู่ที่นี่!
4. Tory Burch สาขา ICONSIAM
วิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาอาจทำให้คุณเพลิดเพลินจนลืมไปว่ามาช้อป แต่ขอบอกว่าสาขานี้มีของเด็ดไม่แพ้ที่อื่น ทั้งรองเท้ารุ่นฮิตและกระเป๋าในคอลเลกชันพิเศษที่จัดส่งตรงจากอเมริกา
รุ่นฮิตที่ไม่ควรพลาด
• Kira Chevron Bag: หนังนิ่ม โลโก้โลหะ สายสะพายโซ่ เหมาะทั้งกลางวันและกลางคืน
• Miller Cloud Sandals: รองเท้าแตะที่มีซัพพอร์ตเท้า ใส่สบาย เหมาะกับทุกวัน
• Ella Bio Tote: รุ่นรักษ์โลก ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ดีไซน์เรียบหรู เข้าได้กับทุกลุค
ไม่ว่าคุณจะมองหาไอเทมชิ้นแรกจาก Tory Burch หรือเป็นแฟนคลับตัวยงที่สะสมคอลเลกชันใหม่ ๆ อยู่เสมอ การรู้ว่า Tory Burch สาขาใดมีของที่ต้องการจะช่วยให้การช้อปของคุณง่ายขึ้นและสนุกมากขึ้น
สำหรับสายแฟที่ชื่นชอบความหรูหราแต่มีสไตล์เฉพาะตัว “Tory Burch” คือคำตอบที่ใช่ และถ้าอยากได้ของแท้ พร้อมโปรโมชั่นดี ๆ การไปเลือกซื้อที่ Tory Burch สาขาใกล้บ้านคุณ คือทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะนอกจากจะได้ลองของจริงแล้ว ยังมั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพและการันตีแท้ 100%