“ดูเดย์ดรีม” เจาะฐานลูกค้าใหม่ “Fandom Marketing”ดันยอดขาย

ผู้จัดการรายวัน 360 – บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพชั้นนำของไทย ย้ำกลยุทธ์ “Fandom Marketing” ยังเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทรงพลังดันแบรนด์เรือธง สปาร์คเคิล (SPARKLE), เลอซาช่า (LESASHA) และ อ๊อกซีเคียว (OXE’CURE) สู่ความสำเร็จขึ้นแท่นแชมป์ยอดจำหน่าย พร้อมเจาะฐานลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่อง มั่นใจภายในปี 2568 ทั้ง 3 แบรนด์เติบโตได้อีกกว่า 30% เตรียมเดินหน้าลุยตลาดเต็มกำลัง เพื่อครองความเป็นผู้นำตลาดความงามและสุขภาพในประเทศไทย ด้วยแนวคิด Innovate for a Better Future การผสานนวัตกรรมและดีไซน์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่
นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ อาทิ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว, ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก, อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม, อุปกรณ์เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย, เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, เครื่องครัว และสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ชั้นนำ เช่น SPARKLE, LESASHA, OXE’CURE, SNAILWHITE, SOS, JASON, EMJOI, @HOME, Makavelic, Valera และ Elchim ครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการผลิตสินค้า(OEM)
ภายใต้แนวคิด “Innovate for a Better Future” หรือ การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของผู้บริโภคในทุกๆวัน บริษัทฯ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองกรค์ให้เป็น บริษัทชั้นนำด้านสุขภาพ ความงาม และคุณภาพชีวิตที่ดี ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมีเครือข่ายธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านนวัตกรรมที่ที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง ส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทมียอดขายรวมทะลุ 1,500 ล้านบาท
3 เทรนด์หลักขับเคลื่อน ดู เดย์ ดรีม สู่ผู้นำตลาด
นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางแล้ว ความสำเร็จของดู เดย์ ดรีม ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนด้วย 3 เทรนด์สำคัญ ได้แก่
1) From Beauty to Holistic Living: ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตโดยรวม นอกจากความงามภายนอกแล้ว ยังให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดี ความสะดวกสบายที่ทำให้ชีวิตวันง่ายและดีขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
2) From Mass to Personalization: ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจปัญหาเฉพาะตัวมากขึ้น เช่น ปัญหาผิวที่แตกต่าง สภาพเส้นผม ปัญหาช่องปาก หรือ Lifestyle การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ทำให้นวัตกรรมต้องมีความเจาะจงและเข้าถึงง่าย
3) From Functional to Emotional: ผู้บริโภคเลือกแบรนด์ที่ไม่ใช่แค่ให้ผลลัพธ์ดี แต่ต้องมาพร้อมภาพลักษณ์ และความรู้สึกร่วมต่อแบรนด์ ที่ผู้บริโภครู้สึกเชื่อมโยง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์สำคัญภายใต้แนวคิด “Innovate for a Better Future”
1) Consumer Driven Innovation - พัฒนานวัตกรรมโดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไป พร้อมส่งเสริมสุขภาพและความงามอย่างยั่งยืน
2) Channel Expansion - เดินหน้าขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่กับการเสริมพลังช่องการจัดจำหน่ายให้ทั่วประเทศและครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์
3) Technology - ยกระดับศักยภาพขององค์กรด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่แม่นยำ
4) Agility - พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
Fandom Marketing: พลังแฟนคลับที่สร้างความสำเร็จ
พร้อมกันนี้ ดู เดย์ ดรีม ได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาโดยล่าสุดได้นำ Fandom Marketing มาปรับใช้กับ 3 แบรนด์เรือธงอย่าง LESASHA, SPARKLE และ Oxe’cure ที่นำความผูกพันระหว่างแฟนคลับและศิลปินมาสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ จนเกิดความสำเร็จทั้งด้านยอดจำหน่ายและการจดจำแบรนด์ มีการพูดถึงแบรนด์อย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งยังมั่นใจว่าภายในปี 2568 ทั้ง 3 แบรนด์จะสามารถเติบโตได้อีกกว่า 30%
• LESASHA แบรนด์อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมชั้นนำ ล่าสุดได้รับรางวัล Best Hair Dryer จาก Eveandboy Best Selling Awards 2024 (5 ปีซ้อน) สำหรับสินค้า Lesasha Maxi Hair Dryer เลือก ออม – กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ ที่มียอดผู้ติดตามบนแพล็ตฟอร์มโซเชียล* รวม 4 ล้านคน ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ ถ่ายทอดภาพลักษณ์สาวมั่นหลากสไตล์ พร้อมกับเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีคุณภาพสูง น้ำหนักเบา และดีไซน์ทันสมัย ที่จะ ซัปพอร์ตทุกทรง ให้สวยส่งได้ทุกซีน
• SPARKLE แบรนด์อุปกรณ์ดูแลช่องปาก ทั้ง ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และ ไหมขัดฟัน ที่ครองใจคนไทยมายาวนาน และยังคว้ารางวัล Best Toothpaste จาก Eveandboy Best Selling Awards 2024 และ สุดยอดสินค้าขายดีประเภทยาสีฟันเพื่อฟันขาวจาก Watsons HWB Awards 2024 ดึง หลิงหลิง – ศิริลักษณ์ คอง ที่มียอดผู้ติดตามบนแพล็ตฟอร์มโซเชียล* รวม 4.2 ล้านคน ถ่ายทอดจุดเด่นของแบรนด์เรื่องอัพฟันขาวไบรท์ มั่นใจได้ในทุกวัน
• Oxe’cure ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาสิวและผิวแพ้ง่าย และคว้ารางวัล Eveandboy Best Selling awards 2024 ในหมวด Best Acne Spot Treatment จากสินค้า Oxe’cure Acne Clear Potion ใช้ เจษ – เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ (ยอดผู้ติดตามรวม 3.4 ล้านคน*) ถ่ายทอดภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจดูแลตัวเอง ผ่านแคมเปญ “Acne Care Expert”
วาง Road Map สู่การเป็นผู้นำตลาดความงามและสุขภาพ
DDD จะเดินหน้าสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดงาน DO DAY DREAM: Innovate for a Better Future เพื่อขอบคุณผู้บริโภคที่สนับสนุนแบรนด์ พร้อมมอบความใกล้ชิด โดยมี สองพรีเซ็นเตอร์ หลิงหลิง – ศิริลักษณ์ คอง และ ออม – กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ มาร่วมมอบความสนุกอย่างใกล้ชิด
ในอนาคต บริษัทฯ จะเสริมความแข็งแกร่งในตลาดในประเทศ ด้วยการขยายพอร์ตให้แข็งแกร่งครอบคลุมทั้ง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว (Skincare), ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล (Personal Care), อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม (Beauty Equipment), ผลิตภัณฑ์ด้านกีฬาและสุขภาพ (Sports and Wellness) และ ธุรกิจค้าปลีกและไลฟ์สไตล์ (Retail & Lifestyle) ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับพันธมิตร และขยายช่องทางจัดจำหน่ายสู่ตลาดสำคัญในเอเชีย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจความงามและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอันใกล ื