COSMAX ผู้นำด้านการผลิตเครื่องสำอางอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลี จัดงาน “COSMAX INNOVATION DAY 2025” ภายใต้ธีม Curated Customization รวมผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยโดยเฉพาะ

กลับมาอีกครั้งกับงาน “COSMAX INNOVATION DAY 2025” ที่จัดโดย COSMAX โรงงานผลิตเครื่องสำอางอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ความงามชั้นนำกว่า 600 บริษัททั่วโลก ทั้งในกลุ่ม เมคอัพและสกินแคร์ โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Curated Customization ที่ตอบโจทย์ความงามเฉพาะบุคคล พร้อมพาผู้ร่วมงาน เจาะลึกเทรนด์ Inclusive Beauty ซึ่งกำลังมาแรงในระดับโลก อัปเดตเทรนด์ความงามล้ำสมัยส่งตรงจากเกาหลีสู่สายตาผู้บริโภคชาวไทย พร้อมเดินหน้าเป็นพันธมิตรสำคัญของนักธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมความงาม สนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งบนเวทีสากลคุณ มินกู คัง กรรมการบริหาร COSMAX ประเทศไทย เปิดเผยถึงไฮไลต์สำคัญของงาน “COSMAX INNOVATION DAY 2025” คือการเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟผ่านห้องแลปความงาม ล้ำสมัย ที่จำลองบรรยากาศห้องแลปมาให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด โดยภายในงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์ พร้อมดีไซน์แพ็กเกจจิ้งต้นแบบ และพิเศษสุดกับการเผยเทคนิคพิเศษ หรือสูตรพิเศษที่ผลิตโดยนวัตกรรมของ COSMAX ในการรังสรรผลิตภัณฑ์ความงาม และเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ COSMAX โดยมีโซนไฮไลต์โปรดักซ์ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ “Curated Customization Lab” ประกอบไปด้วย 4 โซน1)Terrescense – The Essence of Beauty from Mother Natureนำเสนอแนวคิดใหม่ของความงามที่บาลานซ์กับธรรมชาติ และใส่ใจโลกอย่างยั่งยืน สินค้าในไลน์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เผชิญกับปัญหามลพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งทำให้เทรนด์ด้าน Sustainability กลายเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจในระดับโลก ผลิตภัณฑ์ในคอนเซปต์นี้จึงถูกออกแบบอย่างใส่ใจ ทั้งในด้าน ส่วนผสม (Ingredient) และ แนวคิดการพัฒนา (Concept) เพื่อนำเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อโลก และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม2)Skinetics LAB – Advance Skin Science, Right at Homeสกินแคร์ที่รวมสุดยอดวิทยาการผิวขั้นสูง…ส่งตรงถึงบ้านคุณ ผลิตภัณฑ์ภายใต้คอนเซปต์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดของส่วนผสมและผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เราได้นำเทคโนโลยีการดูแลผิวระดับสูงมายกระดับเป็นสกินแคร์ที่สามารถใช้ได้ง่ายจากที่บ้าน ทุกสูตรได้รับการออกแบบโดยอ้างอิงจากงานวิจัยจริง พร้อมผสาน เทคโนโลยี Delivery System ที่ช่วยนำพาสารสำคัญซึมลึก ตรงจุด และให้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหาสกินแคร์ที่ทั้ง ปลอดภัย แม่นยำ เห็นผลจริง และเชื่อถือได้3)Mysthera – Mystical Energy, Visible Glowเสริมเสน่ห์ในแบบคุณ ด้วยพลังแห่งความเชื่อที่หลอมรวมกับความงามอย่างมีสไตล์ ภายใต้คอนเซปต์นี้ เราได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับการ “มูเตลู” จึงได้สร้างสรรค์เครื่องสำอางที่ผสานพลังจาก ดอกไม้มงคล หรือ หินคริสตัล มาเป็นส่วนประกอบ ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่แค่เพียงเครื่องสำอาง แต่ยังเป็นไอเทมที่ช่วย ปลอบประโลมจิตใจ เสริมความมั่นใจ และเติมพลังบวกให้กับผู้ใช้ในทุกวัน4)Just Him – Smart Skincare, Tailored to Men’s Skinสกินแคร์ที่เข้าใจผิวผู้ชายอย่างแท้จริง ปัจจุบันผู้ชายเองก็หันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น ดังนั้นตลาดเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายจึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับสภาพผิว และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชายได้อย่างตรงจุดนอกจากผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงภายในงาน ผู้เข้าร่วมยังได้สัมผัสนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก COSMAX แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่นำมาให้สัมผัสเป็นครั้งแรก ประกอบด้วย….• Terrapiome™: Natural skincare innovationนวัตกรรมไมโครไบโอมจากธรรมชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตเล็กๆ ใต้ผืนดิน ถูกนำมาพัฒนาสู่การดูแลผิวพรรณอย่างยั่งยืน ต่างจากสารสกัดจากธรรมชาติทั่วไป ใช้กระบวนการเพาะเลี้ยงแบบยั่งยืนในห้องแลป และผ่านกระบวนการหมักเฉพาะทางนานกว่า 250 ชั่วโมง พร้อมผ่านการทดสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน มากกว่า 10 กระบวนการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง• Waterplump™: New innovation for plump and hydrated skinนวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการทำทรีตเมนต์ในคลินิกความงาม ซึ่งทำงานเปรียบเสมือนกับคอลลาเจนสติมูเลเตอร์ โดยช่วยเพิ่มวอลุ่มให้ผิวดูแน่น กระชับ และฟูเด้งอย่างเป็นธรรมชาติ ความพิเศษอยู่ที่การนำเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของสกินแคร์ที่สามารถใช้ได้เองที่บ้านอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผิวดูอิ่มฟู มีวอลุ่ม และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากการนำเสนอนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ความงามล่าสุดแล้ว ยังตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ ด้วยการอัปเดตความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งจะช่วย เพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 3 เท่า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และรองรับการผลิตให้กับเจ้าของแบรนด์ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจความงาม มาร่วมไขกุญแจความลับแห่งนวัตกรรมความงามกับ COSMAX ผู้นำเบอร์หนึ่งของโรงงานผลิตเครื่องสำอางเกาหลีในไทย พร้อมอัปเดตเทรนด์ความงาม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Cosmax Thailand https://www.facebook.com/p/Cosmax-Thailand-100070050771163/ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cosmax.co.th/