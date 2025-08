OH!SOME บุกไทยชิงตลาดไลฟ์สไตล์รีเทล

ผู้จัดการรายวัน 360 – OH!SOME แบรนด์ค้าปลีกครบวงจรสุดเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสิงคโปร์และมาเลเซีย ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศไทย โดยสาขาใหม่นี้ ตั้งอยู่ที่สามย่านมิตรทาวน์ ใจกลางกรุงเทพมหานครได้กลายเป็นจุดหมายสุดฮิต! ที่ห้ามพลาด ทั้งยังดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาในวันเปิดตัวอย่างล้นหลามประเทศไทยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ OH!SOME ในการเปิดสาขา ด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ตามทันเทรนด์ มีความมั่นใจในการแสดงออก และมีการใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างคึกคัก ซึ่งสะท้อนถึงพลังและปรัชญาของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน โดย OH!SOME นำเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์ที่คัดสรรมาจากทั่วโลก พร้อมประสบการณ์การชอปปิงที่แปลกใหม่ และกิจกรรมเชิงอินเทอร์แอกทีฟที่ออกแบบมาให้ทุกคนมีส่วนร่วมและแชร์ต่อได้หน้าร้าน OH!SOME ที่สว่างสดใสและเต็มไปด้วยสีสันโดดเด่นสะดุดตาท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและร้านค้าหลากหลาย แบรนด์ในบริเวณโดยรอบ โดยแต่ละสาขาของ OH!SOME จะมีคอนเซ็ปต์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สำหรับสาขากรุงเทพฯ มาพร้อมธีม "โลกแห่งน้ำแข็งและหิมะ" สุดแฟนตาซี เติมเสน่ห์ฤดูหนาวแสนมหัศจรรย์ให้กับเมืองแห่งแสงสีนี้ ดีไซน์ที่เข้ากับธีมและสวยงามน่าถ่ายรูปนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศต่างๆ และดึงดูดเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ให้มาแชร์ประสบการณ์กันอย่างคึกคักเมื่อก้าวเข้าสู่ร้าน ลูกค้าจะพบกับสินค้าลิขสิทธิ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยไฮไลต์สำคัญคือคอลเลกชันดีไซน์เฉพาะที่ OH!SOME ร่วมสร้างสรรค์ผ่านความร่วมมือกับ Disney อาทิ คอลเลกชัน Stitch กลิ่นอายท้องทะเลสดใส, คอลเลกชัน Winnie the Pooh ธีม ปิกนิกสุดอบอุ่น และคอลเลกชัน Mickey Mouse ในสไตล์เดนิมที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ ผลงานความร่วมมือเหล่านี้ช่วยเติมเต็มเสน่ห์ให้กับเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นชุดเดินทาง เครื่องครัว เครื่องประดับ และอุปกรณ์ความงามนอกเหนือจากสินค้าลิขสิทธิ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแล้ว OH!SOME ซึ่งเป็นร้านค้าไลฟ์สไตล์ที่คัดสรรสินค้ามาอย่างพิถีพิถันจากทั่วโลกยังนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลผิว น้ำหอม เครื่องเขียน ของเล่นและสินค้าสะสม ขนมขบเคี้ยว ไปจนถึงของแต่งบ้าน สินค้าหลายรายการนำเข้าจากเกาหลี ญี่ปุ่น จีน และประเทศอื่นๆ และโด่งดังบนแพลตฟอร์มโซเชียลอย่าง YouTube, TikTok และ Instagram ด้วยดีไซน์ที่ใช้งานได้จริงแต่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ สินค้าแต่ละชิ้นช่วยเติมเต็มชีวิตประจำวันให้มีสีสันและเปี่ยมด้วยสไตล์อย่างลงตัวเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดสาขาใหม่นี้ OH!SOME ขอเชิญชวนลูกค้าร่วมสนุกกับกิจกรรม "OH!SOME Ladder of Luck Challenge" ที่จัดขึ้นภายในร้านระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคมนี้ โดยผู้ร่วมเล่นเกมจะได้ทอยลูกเต๋าขนาดจัมโบ้และเดินตามช่องบนกระดาน เพื่อลุ้นรับรางวัลบัตรกำนัลสุดพิเศษ อีกทั้งยังมีเซอร์ไพรส์จากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่จะแวะเวียนมาที่ร้านในช่วงเปิดตัวอีกด้วย“กิจกรรมแบบอินเทอร์แอกทีฟ เช่น เวิร์กช็อป DIY งานพบปะแฟนคลับ และกิจกรรมตามธีมสินค้าลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากลูกค้าของเราในตลาดอื่นๆ กำลังจะเข้ามาสร้างเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมให้กับประเทศไทยในเร็วๆ นี้” นายเมธา วจนะศิขร ผู้จัดการ OH!SOME ประเทศไทย กล่าวด้วยจำนวนร้านกว่า 130 สาขาในสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอีกหลายประเทศและภูมิภาค OH!SOME ได้กลายเป็นจุดหมายยอดนิยมสำหรับคนรุ่นใหม่ผู้หลงใหลในเทรนด์แฟชั่น นอกจากนี้ การเปิดสาขาแรกในประเทศไทยในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ ยังตรงกับวันครบรอบ 1 ปีของแบรนด์อีกด้วย โดยภายในปีนี้ OH!SOME ยังมีแผนที่จะเปิดร้านเพิ่มในอีกหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ ซึ่งแต่ละสาขาจะมีพื้นที่กว้างขวางขึ้นและมาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษOH!SOME คือแบรนด์ค้าปลีกสุดอินเทรนด์แบบครบวงจรที่มุ่งยกระดับไลฟ์สไตล์แห่งความสุขของผู้คน ด้วยการคัดสรรสินค้าคุณภาพจากทั่วโลก ทั้งของเล่นสุดฮิต สินค้าลิขสิทธิ์สุดพิเศษ ผลิตภัณฑ์ความงามและดูแลผิว เครื่องเขียน อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์ 3C (คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร, และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค) ที่ครอบคลุมทุกความต้องการในชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วน OH!SOME ขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีร้านค้าออฟไลน์กว่า 130 สาขาในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียดนาม ในปี 2567 OH!SOME ได้เริ่มความร่วมมือระยะยาวกับ Disney พร้อมนำคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาวางจำหน่ายในร้าน อาทิ คอลเลกชัน Winnie the Pooh ธีมปิกนิกที่เปิดตัวในเดือนมกราคม และคอลเลกชัน Stitch กลิ่นอายท้องทะเลซึ่งเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม