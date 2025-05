ยูโอบี มอบรางวัลประสบการณ์สุดมหัศจรรย์จากแคมเปญ “Let the Magic Begin” พร้อมแพ็กเกจท่องเที่ยวล่องเรือ Disney Adventure แก่ผู้โชคดีทั้ง 15 ท่าน

กรุงเทพฯ, 22 พฤษภาคม 2568 –จัดพิธีมอบรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟแก่ผู้โชคดี 15 ท่าน ณ อาคารยูโอบี พลาซา กรุงเทพฯ จากแคมเปญส่งท้ายปี 2567 โดยผู้โชคดีแต่ละท่านจะได้รับรางวัลเป็นการเดินทางท่องเที่ยวบนเรือสำราญ Disney Adventure เป็นระยะเวลา 3 คืน ในห้องพัก Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah สำหรับ 2 ท่าน การล่องเรือครั้งนี้จะจัดขึ้นในช่วงฤดูกาลล่องเรือดิสนีย์ แอดเวนเจอร์ ซึ่งเป็นเรือลำแรกของดิสนีย์ ครูซ ไลน์ ที่ทุกคนรอคอยจะออกเดินทางรอบแรกในเดือนธันวาคม 2568แคมเปญนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะเวลา 3 ปีระหว่างยูโอบีและ Disney Cruise Line Disney Adventure เรือสำราญลำแรกของ Disney Cruise Line ที่ออกเดินทางในเอเชีย โดยผู้ถือบัตรยูโอบีจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แคมเปญ “Let the Magic Begin” ส่งท้ายปี 2567 ที่มอบแพ็กเกจเดินทางท่องเที่ยวบนเรือสำราญ Disney Adventure 4 วัน 3 คืน เปิดประสบการณ์ใหม่บนเรือสำราญ Disney Adventure ครั้งแรกในเอเชียกับยูโอบี แคมเปญ Spend & Collect ที่มอบตุ๊กตาคอลเลกชันพิเศษ กัปตัน Mickey Mouse and Friends เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมสิทธิพิเศษอย่างต่อเนื่องเมื่อจองแพ็กเกจท่องเที่ยวล่องเรือ Disney Adventure ผ่านพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวของยูโอบี ได้แก่ UOB Travel Planners, Klook, Traveloka และ Trip.com ทั้งนี้ยังมีแคมเปญพิเศษอีกมากมายจากยูโอบีร่วมกับ Disney Cruise Line ที่กำลังจะตามมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีนี้นางสาวสุพรทิพย์ พงศาชำนาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยกล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นในการขยายข้อเสนอพิเศษให้แก่ลูกค้ารายย่อย ความร่วมมือของเรากับ Disney Cruise Line สะท้อนถึงความตั้งใจของยูโอบีในการมอบประสบการณ์การเดินทางและความบันเทิงที่น่าจดจำ และก้าวข้ามขอบเขตของการบริการธนาคารแบบเดิมๆ โดยแคมเปญส่งท้ายปี 2567 ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าของเราอย่างมาก โดยมีอัตราการลงทะเบียนร่วมแคมเปญมากกว่า 43,000 ราย”คุณวัชรินทร์ สุระสา หนึ่งใน 15 ผู้โชคดี กล่าวว่า “ผม/ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัลใหญ่จากแคมเปญ ‘Let the Magic Begin’ ของยูโอบี ผม/ดิฉันตื่นเต้นกับประสบการณ์อันน่ามหัศจรรย์บนเรือ Disney Adventure และขอขอบคุณธนาคารยูโอบีที่มุ่งมั่นคัดสรรข้อเสนอและสิทธิพิเศษที่น่าตื่นเต้นให้แก่ผู้ถือบัตรเสมอมา ครอบครัวของเราตั้งตารอที่จะได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งการเดินทางบนเรือลำนี้”สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของธนาคารยูโอบีสำหรับเรือสำราญ Disney Adventure ได้ที่ www.uob.co.th/DisneyAdventure หรือติดตามโปรโมชันจากพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวของธนาคาร