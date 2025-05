ไอคอนสยาม ร่วมกับ URDU และ BBKidult เนรมิตดินแดนมหัศจรรย์ “Wisher: Where Miracles Happen” เปิดตัว Wisher Stitch ขนาดยักษ์สูง 7 เมตร ครั้งแรกในประเทศไทย

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ URDU แบรนด์สร้างสรรค์งานศิลปะและ Art Toy ชั้นนำจากฮ่องกง ซึ่งนำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท บีบีทอยส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ภายใต้ชื่อแบรนด์ BBKidult ชวนทุกคนร่วมสัมผัสโลกแห่งเวทมนต์และจินตนาการกับดินแดนมหัศจรรย์แห่งการอธิษฐาน ครั้งแรกในประเทศไทยกับการยกทัพเหล่าตัวคาแรกเตอร์ดิสนีย์ ในซีรีส์พิเศษมามอบความสุขริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยไฮไลต์ของงานคือการเปิดตัวขนาดยักษ์สูง 7 เมตร และ WISHER Pop-up Store ซึ่งออกแบบในธีมจักรวาลสีน้ำเงินเข้มตัดกับเส้นทางของฝนดาวตก ชวนให้ผู้เข้าชมดื่มด่ำกับโลกแห่งจินตนาการที่กลายเป็นความจริง ภายในงานจะได้พบกับของสะสมสุดพิเศษกว่าร้อยรายการ รวมถึงการเปิดตัวครั้งแรกของ Disney WISHER Collection ที่มาพร้อมกับตัวคาแรกเตอร์ดิสนีย์ สุดคลาสสิกอย่าง Mickey Mouse, Donald Duck และ Stitch ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 2-30 มิถุนายน 2568หลังจากสร้างความประทับใจมาแล้วในฮ่องกง “Wisher: Where Miracles Happen” อีเว้นต์สุดพิเศษจาก URDU ที่เต็มไปด้วยความสวยงาม ความมหัศจรรย์ และพลังแห่งความหวังในการอธิษฐานขอพรจากดวงดาว ก็เดินทางมาถึงประเทศไทย พร้อมจะสร้างปาฏิหาริย์ครั้งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยการเปิด Pop-up Store ที่ไอคอนสยาม เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมยกขบวนคาแรกเตอร์ยอดนิยมของดิสนีย์ในคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ URDU Disney Wisher Series มาให้แฟน ๆ ชาวไทยได้เก็บสะสม โดยมีไฮไลต์เป็นรุ่นลิมิเต็ด Mickey Mouse, Donald Duck และ Stitch ในท่าประสานมือขอพรซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานนี้ ตลอดจนสินค้าคอลเลกชันใหม่และสินค้าลิขสิทธิ์แท้สุดน่ารักจากดิสนีย์ในคอลเลกชันพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น URDU Fukuheya Series แมวกวักและตุ๊กตาดารูมะในเวอร์ชั่น Mickey Mouse, Donald Duck และ Stitch การ์ดสะสมจาก Stitch, ฟิกเกอร์คาแรกเตอร์ยอดฮิต, ตุ๊กตาผ้า รวมถึง Art Toy รุ่นลิมิเต็ดอีกมากมายที่แฟน ๆ ดิสนีย์ไม่ควรพลาด โดยมี Wisher Stitch ขนาดยักษ์สูง 7 เมตร ยืนเป็นไฮไลต์อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้ “Wisher: Where Miracles Happen” ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ขอพรจากดวงดาวในโซนWishing Tree ต้นไม้แห่งคำอธิษฐาน ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อ เวทมนตร์แห่งปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นจริงในวันหนึ่ง อีกทั้งยังมีมุมถ่ายภาพให้ได้เก็บภาพความประทับใจกับ Mickey Mouse และ Stitch ขนาดใหญ่ภายใน Pop- up store อีกด้วยโดยงานนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับสมาชิก ONESIAM สามารถจองสิทธิ์ซื้อ URDU Disney Wisher Series Collection ได้ก่อนใคร โดยกดรับสิทธิ์สั่งซื้อสินค้าลิมิเต็ด Mickey Mouse, Donald Duck และ Stitch ได้ทาง ONESIAM SuperApp ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568 (จำกัดคาแรกเตอร์ละ 20 ชิ้น) พร้อมรับ Voucher มูลค่า 500 บาท (สำหรับการซื้อสินค้าภายในงานขั้นต่ำ 1,000 บาท/ใบเสร็จ) โดยสามารถนำสิทธิ์มาแลกรับสินค้าได้ที่จุดรับชำระเงินภายในงานนอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2568 ยังมีกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย อาทิ รับสิทธิ์แลกซื้อกระเป๋าผ้า URDU Disney Wisher SERIES WASHED FABRIC DRAWSTRING BAG – STITCH ในราคาเพียง 499 บาท เพียงซื้อสินค้าใดก็ได้ภายในงาน (สินค้ามีจำนวนจำกัด), รับเพิ่ม Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 10,000 บาท/ใบเสร็จ และกิจกรรมถ่ายรูปกับ Stitch เพียงโพสท่า "Wish Pose" คู่กับ Stitch แล้วแชร์รูปลงโซเชียลมีเดีย พร้อมติดตาม @URDU @BBKidult และใส่แฮชแท็ก #URDUWisher #URDU #BBKidult รับทันที! พวงกุญแจดาวเรืองแสง Wishing Star Glow in the Dark 1 ชิ้น (ของมีจำนวนจำกัดในแต่ละวันจนกว่าของจะหมด) งานนี้เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความสนุกและของสะสมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่ควรพลาด! สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ Wisher ณ ริเวอร์ พาร์คแฟนดิสนีย์และคนรัก Art Toy ห้ามพลาด มาร่วมเติมเต็มจินตนาการ สัมผัสพลังอันงดงามแห่งคำอธิษฐานและการขอพรจากดวงดาวกับเหล่าคาแรกเตอร์ระดับตำนานของดิสนีย์ ใน “Wisher: Where Miracles Happen” ดินแดนมหัศจรรย์ที่จะสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการอธิษฐาน ตั้งแต่วันที่ 2-30 มิถุนายน 2568 นี้ ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ICONSIAM หรือทาง Facebook: BB Kidult