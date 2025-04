ยูเอ็ม ไบโอเทค จับมือ Contac Korea เปิดตัว Sticol ในไทย พร้อมคว้า "แจ๊สซี่ กิระนา" นั่งแท่นพรีเซนเตอร์

บริษัท ยูเอ็ม ไบโอเทค จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม และเวชสำอางคุณภาพในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Contac Korea Inc. ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ เปิดตัวแบรนด์ Sticol อย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมสร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ ได้แก่ คุณแจ๊สซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ โดยงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่อลังการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ณ สยามพารากอน

คุณบัวบุษทร อัครวริยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูเอ็ม ไบโอเทค จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยความมั่นใจว่า “จากประสบการณ์ในวงการธุรกิจความงามและเวชสำอางมานานกว่า 15 ปี และการเป็นบริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพมากว่า 6 ปี การตัดสินใจร่วมเป็นพันธมิตรกับ Contac Korea Inc. ถือเป็นก้าวสำคัญของ ยูเอ็ม ไบโอเทค เราเชื่อมั่นในศักยภาพและชื่อเสียงของ Contac Korea Inc. ที่สั่งสมมายาวนาน รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Sticol ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล การที่ Contac Korea Inc. มีเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของเกาหลี จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งด้านการตลาดให้กับ Sticol ในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน”ด้าน Mr. Han Hong-gil ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Contac Korea Inc. ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความร่วมมือกับ ยูเอ็ม ไบโอเทค ว่า “Contac Korea Inc. ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 และเคยประสบความสำเร็จมาแล้วกับฟิลเลอร์ชื่อดังตัวย่อ R ในประเทศเกาหลี ด้วยรากฐานอันแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมความงามและการแพทย์ของเกาหลีใต้ เรามีประสบการณ์กว่า 25 ปีในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และทุ่มเทกว่า 15% ของยอดขายต่อปีไปกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี PLLA ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ความงามเกาหลี แบรนด์ Sticol ของเรามีแนวคิดหลักคือการฟื้นฟูผิวด้วยการกระตุ้นคอลลาเจนตามธรรมชาติ และปัจจุบันได้ส่งออกไปยังกว่า 44 ประเทศทั่วโลก”Mr. Han Hong-gil ยังกล่าวถึงเทคโนโลยีที่ทำให้ Sticol แตกต่างว่า “Sticol โดดเด่นด้วย Micelle Technology ที่ช่วยให้อนุภาค PLLA สามารถเข้ากับผิวได้ดียิ่งขึ้น และสูตรพิเศษของ Sticol ที่ใช้ Micelle Coating ยังช่วยให้ฉีดง่าย ลดอาการบวม และจากการศึกษาพบว่า Sticol สามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้มากกว่า Biostimulator อื่นๆ ถึง 15% ทำให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัย โดย Sticol ได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดเกาหลี และเติบโตอย่างรวดเร็ว”สำหรับแผนการขยายตลาดสู่ประเทศไทย Mr. Han Hong-gil กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและมีการแข่งขันที่น่าสนใจที่สุดในเอเชีย เราเล็งเห็นถึงคุณภาพของแพทย์ความงามในไทย และมั่นใจว่า ยูเอ็ม ไบโอเทค ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพและทีมงานที่ยอดเยี่ยม จะเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการนำ Sticol เข้าสู่ตลาดไทย โดยเราพร้อมสนับสนุน ยูเอ็ม ไบโอเทค ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีมาร่วมให้ความรู้ และร่วมทำการศึกษาวิจัยทางคลินิก กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ Sticol ในไทยจะเน้นการให้ความรู้แก่แพทย์และการสร้างคอมมูนิตี้ของผู้ใช้งาน”คุณบัวบุษทร อัครวริยา ยังกล่าวเสริมถึงเป้าหมายของ ยูเอ็ม ไบโอเทค ว่า “การเป็นพันธมิตรกับ Contac Korea Inc. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราในการนำเข้ายาและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากทั่วโลก พร้อมทั้งนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ มาให้ความรู้เสริมแก่บุคลากรทางการแพทย์ไทย การนำ Sticol เข้ามาจะช่วยให้ผู้บริโภคชาวไทย สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงเกาหลี โดยกลุ่มเป้าหมายของเรา ครอบคลุมตั้งแต่โรงพยาบาล คลินิกความงาม สถาบันความงาม ไปจนถึงผู้ใช้งานทั่วไป สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดในปีนี้ เราตั้งเป้าไว้ที่ 350 ล้านบาท โดยจะเน้นการสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลักถึง 80% และอีก 20% จะเน้นไปที่การให้ความรู้แก่แพทย์ผ่านงานวิชาการ”ภายในงานเปิดตัวครั้งนี้ ยูเอ็ม ไบโอเทค ยังได้เปิดตัว คุณแจ๊สซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ Sticolคุณแจ๊สซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆ ที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับแบรนด์ Sticol ส่วนตัวเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องงานผิวอยู่แล้ว และหลังจากได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ Sticol ก็รู้สึกได้ถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจน ผิวดูอิ่มน้ำและเนียนขึ้นจริงๆ แม้แต่ช่างแต่งหน้ายังทักว่าเครื่องสำอางติดทนนานมากขึ้น ที่สำคัญคือราคาจับต้องได้ง่าย จึงอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักและลองใช้ผลิตภัณฑ์ Sticol ค่ะ”คุณแจ๊สซี่ “เชื่อมั่นใน Biostimulator มากค่ะ เพราะเป็นการไปกระตุ้นคอลลาเจนที่มีให้ทำงานได้ดีขึ้น ไม่ใช่สารอันตรายหรือแปลกปลอม และด้วยสภาพอากาศที่ร้อนของบ้านเรา Sticol จะช่วยให้ผิวดูอิ่มน้ำและมีสุขภาพดีอย่างแท้จริง”ผลิตภัณฑ์ Sticol ที่จะนำเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยเบื้องต้นมี 2 ไอเทมหลัก ได้แก่ Sticol VOLUME และ Sticol Soft ซึ่งโดดเด่นด้วยนวัตกรรมที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนและให้ผลลัพธ์ที่ยาวนาน พร้อมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับสากล และใช้งานง่าย ลดผลข้างเคียงต่างๆการเปิดตัวแบรนด์ Sticol ในประเทศไทยภายใต้การนำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ บริษัท ยูเอ็ม ไบโอเทค จำกัด พร้อมกับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่าง คุณแจ๊สซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการความงามไทย ที่จะได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์คุณภาพและนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีใต้