สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเยี่ยมชม “อิตาเลียน พาวิลเลียน” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2568 ในงาน คอสโมพรอฟ ซีบีอี อาเซียน 2025 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 2 บูธ K39 – K48 และ L39 – L50

สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทยขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเยี่ยมชม “อิตาเลียน พาวิลเลียน” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2568ในงาน คอสโมพรอฟ ซีบีอี อาเซียน 2025 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฮอลล์ 2 บูธ K39 – K48 และ L39 – L50“อิตาเลียน พาวิลเลียน” กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ !! 25 – 27 มิถุนายนนี้ในงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงาม (B2B) ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คอสโมพรอฟ ซีบีอี อาเซียน 2025 ประตูสำคัญสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมความงามครบวงจร ครอบคลุมทุกห่วงโซ่อุปทานด้านความงาม บนพื้นที่จัดแสดงงานใจกลางกรุงเทพฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 2 บูธ K39 – K48 และ L39 – L50“อิตาเลียน พาวิลเลียน” จัดขึ้นโดย สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย และ สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการค้า ความร่วมมือ และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการด้านความงามจากประเทศอิตาลีได้เข้าสู่ตลาดเอเชีย ภายใน “อิตาเลียน พาวิลเลียน” ท่านจะได้พบกับ 20 บริษัทชั้นนำจากประเทศอิตาลีที่พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ความงาม บริการ อุปกรณ์และเครื่องมือสร้างความงามระดับพรีเมียม ซึ่งสะท้อนถึงนวัตกรรม คุณภาพระดับและความเป็นเลิศตามแบบฉบับอิตาเลียนอย่างแท้จริงเปาลา กุยด้า (Paola Guida) ข้าหลวงพาณิชย์ประจำสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทยกล่าวว่า “อิตาลีเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการผสมผสานกันอย่างลงตัวของประเพณี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ไม่เว้นแม้แต่ในอุตสาหกรรมความงาม ในนามของสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย ดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเยี่ยมชม “อิตาเลียน พาวิลเลียน” พบกับ ผู้ประกอบการชั้นนำจากประเทศอิตาลีที่จะนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามคุณภาพเยี่ยม ทั้งเครื่องสำอางระดับพรีเมียม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสุดหรู ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสำหรับมืออาชีพ อุปกรณ์ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจที่มีคุณค่าและสะท้อนถึงความเป็นเลิศของ “Made in Italy” ที่แท้จริงขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ระดับสากลประเทศอิตาลีได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมความงามและเครื่องสำอาง “อิตาเลียน พาวิลเลียน” คือต้นทางสำคัญที่จะพาท่านท่องไปในโลกแห่งความงามจากอิตาลี ค้นพบเทรนด์ความงามล่าสุด สัมผัสผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มาพร้อมกับนวัตกรรมล้ำสมัย ตลอดจนการสาธิตผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากอิตาลี ครั้งนี้คือโอกาสสำคัญในการสร้างโอกาสขยายเครือข่ายทางธุรกิจ จับคู่เจรจาธุรกิจกับกับผู้ผลิตและแบรนด์ชั้นนำจำนวน 20 รายจากอิตาลีโดยตรง เพื่อก้าวขึ้นสู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และยกระดับธุรกิจความงามสู่มาตรฐานโลกกิจกรรมพิเศษ ITA Talk / Cosmo on Stageอย่าพลาด ร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ “ITA Talk / Cosmo on Stage” ในหัวข้อ “The Italian Beauty Touch: Innovation, Heritage, Lifestyle” วันที่ 26 มิถุนายน 2568 เวลา 17.00 น. ณ Main Stage Hall 2 การเสวนาที่เน้นย้ำถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ความงามคุณภาพสูงที่สะท้อนถึงความประณีต ความชำนาญ และวิถีชีวิตแบบอิตาเลียน ที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์แห่งความงามเหนือกาลเวลาในแบบฉบับของ “Italian Beauty”เชิญดาวน์โหลด E-CATALOG https://bit.ly/4dVWfpLลงทะเบียนเข้าชมงาน https://shorturl.asia/c6Tydผู้ประกอบการชั้นนำจากประเทศอิตาลีจำนวน 20 บริษัทK39 ​Kaaral: จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมหลากหลายแบรนด์ทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปีK40​Oyster Cosmetics: เครื่องสำอางสำหรับเส้นผมและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว พร้อมบริการผลิต private labelK41​Professional by Fama: เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสีผมและทรีตเมนต์K42 ​Kmax International: ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ปกปิดการบาง ลดการหลุดร่วง ฟื้นฟูและกระตุ้นการขึ้นของเส้นผมK43​Morgan: เวชสำอางดูแลด้านผิวพรรณK44​Fenix Group: เครื่องและอุปกรณ์สำหรับใบหน้าและตัวที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมจากการวิจัย วิศวกรรมขั้นสูง และฝีมือการผลิตที่ประณีตK45​Fisiocosmetica ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาหนังศีรษะ เส้นผม เครา ใบหน้า และเรือนร่าง พร้อมบริการผลิต private labelK47​Kleral System: ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและความงามระดับมืออาชีพกว่า 600 สูตรL39​Planbio Cosmetics: อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับ V-Serum ทรีตเมนต์ดูแลผิวบริเวณจุดซ่อนเร้นให้ชุ่มชื้น ยืดหยุ่น และมีชีวิตชีวาL40​G.V.F. Givieffe: ผลิตภัณฑ์ทำสีผม ผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะ บำรุงเส้นผม และดูแลผิวL41​Farmavita: เชี่ยวชาญในการผลิตครีมย้อมผม รวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงและจัดแต่งทรงผมL42​ICC: เชี่ยวชาญในการผลิตยาทาเล็บ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และดูแลเส้นผมL43​Oficine Cleman: เวชสำอางที่ช่วยดูแลความงามทั้งชายและหญิงอย่างแท้จริงL44​AB Cosm: ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางที่ยอดเยี่ยมพร้อมบริการผลิต private labelL45​Ga.Ma: เครื่องไฟฟ้าสำหรับทำผมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีความงามล้ำสมัยL46​Techno Lab: ระบบและอุปกรณ์ขั้นสูงสำหรับการสกัดสารสำคัญจากพืชและสมุนไพรL47​Luxurya Parfum S.A.S. Di Negri Luisa: น้ำหอมและน้ำหอมสำหรับใช้ในบ้านพร้อมบริการผลิต private labelL48​C.O.D. Group: บริการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแบบ private label ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีL49​LAB37: โซลูชั่นระดับมืออาชีพสำหรับการทำสีและดูแลเส้นผมL50​GreenHub: เครื่องสำอางออร์แกนิคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ใหญ่ เด็ก และเด็กแรกเกิดสอบถามรายละเอียดการร่วมเยี่ยมชม “อิตาเลียน พาวิลเลียน” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2568 ในงาน คอสโมพรอฟ ซีบีอี อาเซียน 2025 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพิ่มเติมได้ที่ ITA Facebook Page: ITA Bangkok Line ID: aforall หรือ Email: idothailand@yahoo.com เชิญดาวน์โหลด E-CATALOG https://bit.ly/4dVWfpL และ ลงทะเบียนเข้าชมงาน https://shorturl.asia/c6Tyd​​สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน (Italian Trade Agency - ITA) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีภารกิจในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจจากประเทศอิตาลีในต่างประเทศ และส่งเสริมการการลงทุนจากต่างประเทศสู่ประเทศอิตาลี ด้วยโครงสร้างองค์กรที่ทันสมัย มีเครือข่ายสำนักงานในต่างประเทศอย่างครอบคลุม ITA พร้อมให้บริการข้อมูล ความช่วยเหลือ คำปรึกษา ส่งเสริมการตลาด และการฝึกอบรมแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอิตาลี โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาดแบบหลายช่องทางที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังมีบทบาทในการส่งเสริมความเป็นเลิศของสินค้าที่ผลิตในประเทศอิตาลี (Made in Italy) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล