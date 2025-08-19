xs
การบินไทยจัดงาน “Agent Appreciation Night 2025” เพื่อแสดงความขอบคุณต่อพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนอย่างแน่นแฟ้น

การบินไทยจัดงาน “Agent Appreciation Night 2025” เพื่อแสดงความขอบคุณต่อพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนอย่างแน่นแฟ้น และในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ–ออสโล

กรุงเทพฯ – เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน “Agent Appreciation Night 2025” ณ เรณู เกษรวิลเลจ ราชประสงค์ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ท่ามกลางบรรยากาศสุดตระการตาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแสงเหนือ ภายใต้ธีม “Back Through Time – 120 Years to Celebrate the Diplomatic Relations between Thailand and Norway” ตอกย้ำความร่วมมืออันแน่นแฟ้น พร้อมร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 1 ปี ของการกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ–ออสโล ทุกวัน เพื่อเชื่อมโยงเอเชียและสแกนดิเนเวียเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิด

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ และแสดงความขอบคุณต่อพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารและคาร์โก้, ลูกค้าองค์กร, อะวีนอร์ ออสโล แอร์พอร์ต (Avinor Oslo Airport), รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนเส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ–ออสโลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นางเทย์เออะ มาร์ที่เนอะ อ็อตมันน์ (Thea Martine Ottmann) อัครราชทูตผู้รักษาการแทนเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ตลอดจนภาคีธุรกิจจากนอร์เวย์ ร่วมแสดงความยินดี สะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดี

บรรยากาศงานถ่ายทอดเรื่องราวจุดกำเนิดแห่งสายสัมพันธ์ทางการทูตไทย–นอร์เวย์ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผสานเข้ากับความงดงามของแสงเหนืออันเลื่องชื่อแห่งนอร์เวย์ พร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดแสดงชุดเครื่องใช้สำหรับผู้โดยสาร (Amenity Kits) ที่สะท้อนถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการบินไทย และแฟชั่นโชว์ถ่ายทอดเสน่ห์แฟชั่นไทย–นอร์เวย์อย่างลงตัว

ไฮไลท์ของงานคือ เมนูพิเศษรังสรรค์โดย เชฟจิrบ–ชภรภัช ดาภาชุติสรรค์ เชฟผู้มากประสบการณ์และผู้เข้าแข่งขันรายการ Hell’s Kitchen Thailand ที่นำวัตถุดิบชั้นเลิศจากสองวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เมนูเฉพาะงานนี้ อาทิ “นอร์วีเจียนแซลมอนปิ๊กบ้าน (Norwegian Salmon Pik Baan)” ที่ผสมผสานแซลมอนสดคุณภาพจากนอร์เวย์เข้ากับรสชาติข้าวซอยล้านนาได้อย่างกลมกล่อม ถัดมาคือ หอยเชลล์ส่องแสงเหนือ (Scallop’s Aurora) หรือ ที่สื่อถึงประสบการณ์การค้นพบแสงเหนืออันงดงาม ผ่านรสชาติหวานนุ่มของหอยเชลล์ ผสานกับรสเปรี้ยวสดชื่นของ calamansi ที่ทำให้จานนี้ทั้งละมุนและน่าตื่นตา ปิดท้ายด้วยเมนูของหวาน ส้มฉุนเกร็ดหิมะ (Som Chun Granita) ขนมในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่นำมาปรุงอย่างร่วมสมัย ด้วยการคัดสรรผลไม้ชั้นดีจากทุกภูมิภาค อาทิ เงาะและสละจากจันทบุรี ลิ้นจี่จากเชียงใหม่ ส้มโอจากนครปฐม และมะม่วงเบาจากภาคใต้ ผสานเข้ากับกรานิตาส้มซ่ามะนาว ให้รสเปรี้ยวหวานกลมกล่อมโดยไม่ต้องเติมน้ำตาล และมอบประสบการณ์รสชาติที่น่าประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน









