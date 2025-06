การบินไทยร่วมกิจกรรมเดิน–วิ่งการกุศล ฉลอง “120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-นอร์เวย์” สมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเดิน–วิ่งการกุศล “เฉลิมฉลอง 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-นอร์เวย์” จัดโดยความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกิจกรรมเดิน–วิ่งการกุศล “เฉลิมฉลอง 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-นอร์เวย์” ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เป็นกิจกรรมที่การบินไทยให้ความสำคัญตามหลัก ESG ซึ่งย่อมาจาก Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุน ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส และสภากาชาดนอร์เวย์ โดยมีคนไทยในนอร์เวย์ และประชาชนชาวนอร์เวย์ รวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์มาร่วมงานอย่างคับคั่งภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ นางอัสตริด เอมีเลีย เฮลเล (H.E. Mrs. Astrid Emilie Helle) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ที่เดินทางจากประเทศไทยไปร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำเข้ากองทุน Celebrate the 120th Anniversary of Thai-Norwegian Diplomatic Relations ภายใต้ศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราชสำหรับจุดปล่อยตัวกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลครั้งนี้ อยู่บริเวณด้านหน้าของที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตไทย ผ่านพื้นที่รอบ fjord ของกรุงออสโล สถานที่สำคัญของเมือง เช่น สวนสาธารณะ Vigeland Park อาคารเทศบาลกรุงออสโล พระราชวังนอร์เวย์ ป้อมปราการ Akershus และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ในระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร โดยผู้ร่วมงานจะได้รับเสื้อวิ่ง และเหรียญที่ระลึก พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นผู้มอบรางวัลตั๋ว เครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ–ออสโล จากการบินไทย จำนวน 2 รางวัลนายพิรุณ สกุลทอง หัวหน้าภูมิภาคนอร์ดิก บริษัท การบินไทยฯ กล่าวว่า “การเดิน–วิ่งการกุศลในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศ ในหลากหลายมิติ ทั้งในระดับการทูตที่สืบเนื่องมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนถึงวิถีชีวิตของผู้คนมีสัมพันธ์อันดีต่อกัน การบินไทยรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในวาระสำคัญนี้ สอดคล้องกับปีที่การบินไทยครบรอบ 65 ปี ตั้งแต่เที่ยวบินปฐมฤกษ์ของการบินไทย ระหว่างกรุงทพ – ออสโล เมื่อ 15 มิถุนายน 2552 ไม่เพียงได้เชื่อมต่อผู้คนระหว่างสองเมือง แต่ยังกระจายไปสู่ 3 จุดหลักในสแกนดิเนเวีย และ 11 จุดบิน ที่ครอบคลุมยุโรป เหมือนเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและผู้คนทั้งสองภูมิภาค”