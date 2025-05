การบินไทย ร่วมกับ Seafood from Norway เปิดแคมเปญพิเศษ “From Sea to Sky: 120 Years of Friendship” ส่งต่ออาหารสดจากท้องทะเลนอร์ดิกสู่ผู้บริโภค

กรุงเทพฯ – บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จับมือ Seafood from Norway เปิดตัวแคมเปญ “From Sea to Sky:120 Years of Friendship” เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนอร์เวย์ ต่อยอดไปสู่การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการนําส่งอาหารทะเลคุณภาพสูงจากนอร์เวย์ ผ่านเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ–ออสโล ที่เปิดให้บริการทุกวัน พร้อมบริการของการบินไทยที่เชื่อมโยงไปยังเมืองสําคัญต่างๆ ในภูมิภาค ส่งต่อสินค้าได้รวดเร็วคงคุณภาพที่ดีที่สุดสู่ปลายทาง“นอร์เวย์เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้ส่งออกอาหารทะเลสดใหม่ทุกวัน อาทิปลาแซลมอนสด วันละ15-18 ตัน สู่ผู้บริโภคทั้งในไทยและกระจายต่อไปยังสิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ ผ่านเที่ยวบินตรง กรุงเทพฯ–ออสโล ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าระหว่างสอง ภูมิภาค ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ120 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศการบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ยินดีที่ได้ทําหน้าที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมระหว่างสองภูมิภาคอย่างอบอุ่น” — พิรุณ สกุลทอง หัวหน้าทีมภูมิภาคนอร์ดิก การบินไทยกล่าวการจับมือกันในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับวาระสําคัญของการบินไทย ในการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปีภายใต้ธีม “Graceto Growth” และครบรอบ 1 ปีของการกลับมาให้บริการเส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ–ออสโล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเส้นทาง ยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทสําคัญทั้งในด้านการเดินทางของผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยและกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ตอกย้ำบทบาทของการบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติที่ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมระหว่างสองภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ"เรารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างมากที่ได้ร่วมมือกับสายการบินแห่งชาติชั้นนําอย่างการบินไทย เราขอใช้โอกาสนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการนําเสนอผลิตภัณฑ์อาหารทะเลคุณภาพสูงที่ยั่งยืนสู่ตลาดไทย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคชาวไทยได้สัมผัสกับแหล่งกําเนิดของอาหารทะเลจากนอร์เวย์ในน้ำทะเลที่เย็นใสสะอาดอย่างแท้จริง"—โอซฮิลด์ นัคเค่น ผู้อํานวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC)แคมเปญ “From Sea to Sky” แบ่งออกเป็น 3 ช่วงกิจกรรมหลัก เริ่มจากแคมเปญนอร์วีเจียนซาบะ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2568 ต่อด้วยแคมเปญแซลมอนช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม และปิดท้ายด้วยเทศกาล Seafood from Norway ต้นเดือนกันยายน 2568 กิจกรรมทั้งหมดมีเป้าหมายในการแนะนําผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกจากนอร์เวย์ ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่ร่วมกิจกรรมมีโอกาสลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ออสโล จํานวน 6 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 390,000 บาทเพียงซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจาก Seafood from Norway ที่ร้านค้าหรือร้านอาหารที่ร่วมรายการทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นหมุดหมายสําคัญ ที่สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและนอร์เวย์ พร้อมต่อยอด สู่มูลค่าทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และการขยายโอกาสในตลาดนักเดินทางพรีเมียมในอนาคต