B2S ฉลองครบรอบ 25 ปี เปิดตัวมาสคอต “น้อง PASSION” อัดอีเวนต์โปรโมชั่นเด็ด

บีทูเอส ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ฉลองครบรอบ 25 ปี ภายใต้แนวคิด “B2S Inspiring Space” ที่ชวนทุกคนมาสร้างแรงบันดาลใจในทุกพื้นที่ ผ่านการอ่าน-เขียน-เรียน-เล่น อย่างสนุกสนาน กับการเปิดตัว “น้อง PASSION” มาสคอตสุดน่ารัก ที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ พร้อมดึงคู่จิ้นสายวายแห่งปี “ซี-นุนิว” มาร่วมปลุกพลัง Passion ไปด้วยกัน
ดร.มลฤดี เลิศอุทัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจบีทูเอสและออฟฟิศเมท กล่าวว่า “ร้านบีทูเอส เราดำเนินธุรกิจมาตลอด 25 ปี เราเป็นร้านหนังสือ เครื่องเขียน อุปกรณ์ศิลปะ และสื่อการเรียนรู้ เรามีสินค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และการเติบโตของลูกค้าในทุกช่วงอายุ บีทูเอส จึงเป็นมากกว่าร้านหนังสือ เป็นแหล่งรวมความสุข เป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี ในปีนี้ บีทูเอส เราได้จัดแคมเปญ “B2S Inspiring Space” กับกิจกรรม Workshop ดินปั้นกับศิลปินคนโปรด “ซี – พฤกษ์ พานิช” และ “นุนิว – ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” 2 นักแสดงคู่จิ้นสุดฮอตแห่งปี ที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับผู้โชคดี 40 คน แบบ Exclusive ที่นอกจากจะ ได้เก็บเกี่ยวโมเมนต์น่าจดจำมากมายแล้วยังได้รับแรงบันดาลใจจาก Workshop ดีๆ อีกด้วย
สำหรับมาสคอต “PASSION” หรือ “น้องลูกไฟ” จะเป็นตัวแทนของบีทูเอส ที่จะช่วยเติม พลังความคิดสร้างสรรค์ด้วยคาเลคเตอร์ลูกไฟ สีส้ม ที่ให้ความรู้สึกถึงพลัง ความกระตือรือร้น อบอุ่น เต็มไปด้วยความสุข และความคิดสร้างสรรค์ บีทูเอส “เรามุ่งที่จะเป็น ‘Passion Store’ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์’ (Inspire Learning & Creativity) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ ให้กับลูกค้า ไปพร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอด Passion ที่ของทุกคน” และพบกับน้อง PASSION ได้ในกิจกรรมต่างๆ ของบีทูเอสได้ตลอดทั้งปี
ด้าน“ซี – พฤกษ์ พานิช” กล่าวว่า สำหรับเราสองคน ต้องขอแสดงความยินดีกับ บีทูเอส ในโอกาสครบรอบ 25 ปีนะครับ เป็นแบรนด์ที่อยู่กับเราสองคนและแฟนๆ มายาวนาน ผมมาบีทูเอส ครั้งแรกสมัยเรียน มาซื้อปากกา ดินสอ ไปโรงเรียน และ บีทูเอส ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ ที่ผมใช้ค้นหา Passion ของตัวเองมาตั้งแต่เด็ก
ส่วน “นุนิว – ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” กล่าวเสริมว่า สำหรับผม บีทูเอส ไม่ใช่แค่ร้านหนังสือ หรือเครื่องเขียน แต่เป็นเหมือนโลกของความสร้างสรรค์ ที่ใครก็เข้ามาแล้วสามารถเจอสิ่งที่ตัวเองรักได้จริงๆ เราสองคนรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญแบบนี้ และสำหรับแคมเปญนี้ผมอยากเชิญชวนทุกคนค้นหา Passion ของตัวเองไปพร้อมๆกันครับ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีพลังบางอย่างรอที่จะถูกปลุกขึ้นมา
ดร.มลฤดี กล่าวตอนท้ายว่า ปีที่ 25 นี้ ลูกค้าจะได้พบกับ 25 กิจกรรม อ่าน-เขียน-เรียน-เล่น พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดเดือนสิงหาคมนี้ อาทิ
• Best Price of the Year รวมสินค้าราคาดีที่สุดแห่งปี กว่า 1,500 รายการ
• บุฟเฟ่ต์หนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์ ซื้อ 3 เล่ม เพียง 599 บาท (เฉพาะเล่มที่ร่วมรายการ)
• สมาชิก The1 รับคะแนนเพิ่ม 250 คะแนน เมื่อช้อปครบ 800 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่: https://bit.ly/4miiwBj
• ช้อปครบรับความอร่อย เมื่อช้อปครบ 500 บาท รับคูปองส่วนลดฟรี จากร้านค้าที่ร่วมรายการ
(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
มาสัมผัสความสนุก ปักหมุดความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจแบบจัดเต็ม กับ B2S ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน B2S ทุกสาขาทั่วประเทศ