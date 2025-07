ออฟฟิศเมท ฉลองครบ 30 ปี จัดงานใหญ่ “OFM EcoConnect 2025” ผนึกพันธมิตรเปิดเวทีเชื่อมโยงภาคธุรกิจ

ออฟฟิศเมท ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉลองครบรอบ 30 ปีแห่งความสำเร็จ สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญโดยจัดงาน “OFM EcoConnect 2025: Transforming Business with Digital and Sustainability” เปิดเวทีเชื่อมโยงภาคธุรกิจไทย ตอกย้ำพันธกิจหลักในการเป็นพลังสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในโลกธุรกิจยุคใหม่ดร.มลฤดี เลิศอุทัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “การจัดงาน “OFM EcoConnect 2025” ภายใต้แนวคิด การเชื่อมโยงธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และการขับเคลื่อนความยั่งยืน (Sustainability) สะท้อนความมุ่งมั่นของออฟฟิศเมท ในการเป็นพลังสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้สามารถปรับตัวและเติบโตอย่างมั่นคงในโลกธุรกิจยุคใหม่ ผ่านนวัตกรรมที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน”ภายในงานมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำ ลูกค้าธุรกิจ และพันธมิตรกว่า 200 บริษัท เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านนวัตกรรม และแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก ESG และดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดซื้อ เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยไฮไลต์ของงาน คือเวทีเสวนาพิเศษ “Building a Sustainable Future : ESG Opportunities and Challenges Ahead” ซึ่งได้รับเกียรติจาก เคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและบรรณาธิการบริหาร บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด มาร่วมดำเนินรายการและแลกเปลี่ยนมุมมอง ร่วมด้วย วชิระชัย คูนำวัฒนา Net Zero Accelerator Director บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG และ เสถียร เลี้ยววาริณ Chief Sustainability Officer บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX โดยร่วมถ่ายทอดแนวคิดการนำหลัก ESG มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโต ขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคใหม่อย่างยั่งยืนออฟฟิศเมทยังเดินหน้าตอกย้ำบทบาท Connector ในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรที่มีแนวทางรักษ์โลก อาทิ Epson, Double A, SCGP, 3M, Kimberly Clark, Louis Tape, One Green และ One Eco-Friendly ภายใต้โครงการ “ฮักโลก (Hug the Earth)” ของกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อส่งต่อทางเลือกที่ยั่งยืนให้กับลูกค้า ธุรกิจ และองค์กรทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ในด้านดิจิทัล ออฟฟิศเมทได้นำเสนอแพลตฟอร์ม OFMBiz ระบบจัดซื้อออนไลน์แบบ B2B ที่ช่วยให้องค์กรบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว และคุ้มค่า ลดต้นทุนการจัดซื้อได้สูงสุดถึง 40% พร้อมมี Smart Dashboard & Reporting ซึ่งตอบโจทย์ในการบริหารและควบคุมงบประมาณการจัดซื้อได้ตรงกับความต้องการขององค์กร ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ อาทิ ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC), ธุรกิจร้านสะดวกซักอ๊อตเทริ (Otteri), โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ (Easy Money), ห้างทองออโรร่า (Aurora) และอีกกว่า 3,000 องค์กรทั่วประเทศการจัดงานในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนการเติบโตของออฟฟิศเมทในรอบ 3 ทศวรรษ แต่ยังตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ในฐานะ ผู้นำโซลูชันเพื่อธุรกิจไทย ที่พร้อมก้าวเคียงข้างลูกค้าด้วยนวัตกรรม สินค้า และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์อนาคตอย่างยั่งยืน