ICONSIAM จัดการแข่งขัน “Thailand Iconic Coffee & Creativity Championship 2025” เชิญชวนบาริสต้าทั่วประเทศร่วมสร้างสรรค์เมนูจากเมล็ดกาแฟไทย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

ไอคอนสยาม เชิญชวนบาริสต้าและผู้เชี่ยวชาญในวงการเครื่องดื่ม ร่วมปลดล็อกศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในเวทีการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Thailand Iconic Coffee & Creativity Championship 2025 (TICC)” ภายใต้หัวข้อ “Sip of SIAM: The Rise of Coffee Culture เสน่ห์กาแฟไทย สู่แรงบันดาลใจระดับโลก เพื่อค้นหาสุดยอดเครื่องดื่มที่สร้างสรรค์ที่สุด ซึ่งออกแบบโดยมืออาชีพในวงการ ที่จะเปลี่ยนเมล็ดกาแฟไทยธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะที่เปี่ยมด้วยเรื่องราวและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ไทย โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์เครื่องดื่มที่สะท้อนเสน่ห์และอัตลักษณ์ของกาแฟไทยอย่างลึกซึ้ง โดยใช้เมล็ดกาแฟไทยเป็นหัวใจหลักในการออกแบบเครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อย กลมกล่อม และงดงามอย่างประณีต ทั้งในด้านรสชาติและการนำเสนอ พร้อมทั้งแสดงถึงความรู้ความเข้าใจในการเลือกและผสมผสานวัตถุดิบอย่างมีคุณค่า เพื่อยกระดับกาแฟไทยสู่เวทีสากลอย่างสร้างสรรค์และน่าประทับใจ
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขัน "Thailand Iconic Coffee & Creativity Championship 2025 (TICC)" จะต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นบาริสต้า, บาร์เทนเดอร์, บุคลากรในร้านอาหารหรือโรงแรม หรือเป็นนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถสมัครและส่งสูตรได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2568 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 คนในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 เพื่อเข้าสู่รอบ Stage Presentation ในวันที่ 29 - 31 กันยายน 2568 และรอบ Selling Round ในวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2568 ผู้ชนะเลิศที่มีคะแนนรวมสูงสุดจากทั้งสองรอบ จะได้รับเงินสด 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล TICC 2025 และGift set รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับถ้วยรางวัล TICC 2025 และGift set รางวัลชมเชย 1 รางวัล รับ Gift set ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดได้ที่ https://thailandiconiccoffeeandcreativitychampionship2025.com/ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 นี้ ค่าสมัคร 2,500 บาท ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook: ICONSIAM สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1338 และทาง Line Official: @ICONSIAM