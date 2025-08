Griffith Foods ส่งต่อคุณค่าด้านโภชนาการแก่เยาวชนไทย เดินหน้ากิจกรรม CSR สู่ 4 โรงเรียนในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่

บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด (Griffith Foods Limited) ผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เน้นคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย และความยั่งยืน ร่วมกับ มูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (Scholars of Sustenance Foundation Thailand – SOS) องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานด้านการลดขยะอาหารและเพิ่มการเข้าถึงอาหารอย่างเท่าเทียมให้กับกลุ่มเปราะบางในสังคมไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ระหว่างวันที่ 7–8 กรกฎาคม 2568 ที่กรุงเทพมหานคร และ 17–18 กรกฎาคม 2568 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางโภชนาการของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ผ่านกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง:•โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) (กรุงเทพฯ)•โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี (กรุงเทพฯ)•โรงเรียนบ้านวังศรี (จ.เชียงใหม่)•โรงเรียนวัดกองทราย (จ.เชียงใหม่)ภายในกิจกรรม ทีมงานกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ และ มูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการในรูปแบบเวิร์กช็อปและเกมที่สนุกสนาน เด็กนักเรียนได้เรียนรู้หลักการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้กิจกรรมที่ 1: วาดภาพ “จานอาหารของฉัน”นักเรียนได้เรียนรู้การจัดสัดส่วนอาหารในแต่ละมื้ออย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ผักผลไม้ 2 ส่วน โปรตีน 1 ส่วน และคาร์โบไฮเดรต 1 ส่วน พร้อมระบายสีและวาดภาพอาหารที่ตัวเองชอบลงบนจานกระดาษ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการที่สำคัญผ่านการลงมือทำจริงกิจกรรมที่ 2: ลูกเต๋าโภชนาการนักเรียนได้ร่วมเล่นเกมทอยลูกเต๋าหลากสี เช่น สีเขียว สีแดง สีส้ม สีม่วง สีขาว และสีเหลือง ซึ่งแต่ละสีแทนกลุ่มอาหารต่าง ๆ เมื่อทอยได้หน้าสีใด นักเรียนต้องระบุชื่ออาหารในกลุ่มนั้น พร้อมเรียนรู้ประโยชน์ของแต่ละกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการในรูปแบบที่สนุกและเข้าใจง่ายนอกจากนี้ เด็กนักเรียนยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ พร้อมรับของขวัญและของรางวัลมากมาย สร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความประทับใจตลอดทั้งวันหลังจากกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านโภชนาการที่สนุกสนานและได้ความรู้ เด็กนักเรียนยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันที่เชฟจาก กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จัดเตรียมให้ด้วยความใส่ใจ โดยเน้นทั้งรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อส่งต่อประสบการณ์มื้ออาหารที่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้ กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ยังได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น และส่งเสริมกิจกรรมด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระยะยาว และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนอย่างยั่งยืนกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงแนวทาง “2030 Aspirations” หรือ “ปณิธาน 2030” ของ กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ซึ่งครอบคลุม 3 ด้านหลัก ดังนี้:1. การร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายระบบอาหารที่ยั่งยืนกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบอาหารที่ฟื้นฟูธรรมชาติ ลดการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทาน และส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนในระยะยาว2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและยั่งยืนกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ มุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค3. การสร้างตลาดใหม่และตอบสนองกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการดูแลกริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ มุ่งสร้างช่องทางใหม่ในการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่า โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในสังคม เช่น เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมแนวทางดังกล่าวได้รับการนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการลงพื้นที่จริง กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ไม่เพียงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนและชุมชนท้องถิ่นได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมและเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเป้าหมายระยะยาวของบริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนพันธกิจระดับโลก “We Blend Care and Creativity to Nourish the World – เราผสานความใส่ใจและความสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก” ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี มีคุณค่า และยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนอย่างแท้จริงเกี่ยวกับบริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ (Griffith Foods Limited)บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ เป็นผู้ผลิตและพัฒนาส่วนผสมอาหารระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาส่วนผสมอาหารที่อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ และยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการบริการอาหาร ผู้ผลิต ผู้แปรรูปอาหาร ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีกทั่วโลก บริษัทเป็นพันธมิตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก โดยมีพันธกิจในการผสานความใส่ใจและความสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก (Blend Care and Creativity to Nourish the World) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย ผงปรุงรสและเครื่องเทศ ซอส น้ำสลัด แป้งชุบทอด ซุป และแป้งผสม ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตมาตั้งแต่ ค.ศ. 1919 และได้รับการเลือกใช้จากบริษัทอาหารชั้นนำระดับโลกมากมาย ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ดำเนินงานโดยครอบครัว กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ทำงานร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อนำเสนอรสชาติและวัตถุดิบที่หลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน