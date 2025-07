Viu ผนึกTinderⓇ หาคู่แนวใหม่ “#มาดูViuที่ห้องเราไหมxTinder”

Viu (วิว) เขย่าวงการสตรีมมิ่ง จับมือ TinderⓇ เปิดตัวแคมเปญสุดสร้างสรรค์“#มาดูViuที่ห้องเราไหมxTinder” พลิกประสบการณ์การเดทผ่านซีรีส์ พร้อมยึดพื้นที่สื่อทั่วกรุงเทพฯ สะท้อนแนวคิดใหม่ของการเชื่อมโยงแบรนด์กับความสัมพันธ์ของผู้บริโภคในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว Viu (วิว) ผู้นำด้านบริการสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ และ TinderⓇ แอปหาคู่ที่ปฏิวัติวิธีในการพบปะและเชื่อมต่อกับผู้คนใหม่ๆ ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ภายใต้แคมเปญ “#มาดูViuที่ห้องเราไหมxTinder” แคมเปญการตลาดสุดสร้างสรรค์ที่พลิกโฉมการสตรีมคอนเทนต์ให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์จริง ในคอนเซ็ปต์ “แค่ดูซีรีส์ก็มีลุ้นเดท พร้อมดูซีรีส์สุดฟิน!” โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการสร้าง Seamless Journey สะท้อนแนวคิดใหม่ของกลยุทธ์เชื่อมแบรนด์กับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคแบบไร้รอยต่อ และพาแบรนด์ก้าวข้ามจากการเข้าถึงผู้บริโภคสู่การเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง พร้อมปล่อย Billboard ยึดจุดแลนด์มาร์คทั่วเมืองจุดแข็งที่สำคัญของแคมเปญนี้คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพฤติกรรมผู้ใช้ทั้งสองแพลทฟอร์มที่แสดงถึงความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างกลุ่มผู้ใช้ Viu (วิว) และ Tinder โดยเฉพาะในด้านไลฟ์สไตล์และการเปิดใจสำรวจสิ่งใหม่ ซึ่งทั้งสองแพลทฟอร์มดึงดูดผู้ใช้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นทุกเพศและช่วงอายุ โดยเฉพาะ Gen Z และ First Jobber โดยผู้ใช้มีความสนใจในสตรีมมิ่งอย่างชัดเจน มีการระบุ “สตรีมมิ่ง” ในโปรไฟล์ Tinder เพิ่มขึ้นเกือบ 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นมีความชื่นชอบ “หนังแอ็คชั่น” เพิ่มขึ้น 4,775% และระบุ “K Drama” เพิ่มขึ้น 45%*อคิรากร อิกิติสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Viu (วิว) ประเทศไทย กล่าวว่า “สำหรับแคมเปญ #มาดูViuที่ห้องเราไหมxTinder ไม่ใช่แค่แคมเปญการตลาด แต่มันคือการทดลองแนวทางใหม่ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค เพราะ Viu (วิว) ไม่ได้มีหน้าที่แค่ส่งต่อคอนเทนต์ดีๆ แต่ต้องสามารถออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้ใช้งานได้จริง เมื่อเราเห็นว่าผู้ชมของเรา ไม่ได้ดูซีรีส์แค่เพื่อความสนุก แต่ยังใช้คอนเทนต์เป็นสะพานในการเชื่อมโยงกับผู้อื่น มันจึงเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะขยายความหมายของการดูซีรีส์ให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ นั่นคือเหตุผลที่เราจับมือกับ Tinder ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มที่เข้าใจเรื่องของการเชื่อมโยงผู้คนได้อย่างลึกซึ้ง“แคมเปญนี้จึงเป็นเหมือนบทพิสูจน์ว่า Viu (วิว) พร้อมที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของแพลทฟอร์มสตรีมมิ่ง ไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และความรู้สึกของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง เราไม่ได้ต้องการแค่จำนวนผู้ชมเพิ่มขึ้น แต่เราต้องการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายในชีวิตประจำวันของพวกเขาด้วย”กัญญาณัฐ ปิติเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดในประเทศไทยของ Tinder เปิดเผยว่า “Gen Z ไทยกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่มีความหมาย โดยเริ่มต้นจากการเชื่อมโยงผ่านแพสชั่นที่มีร่วมกัน ‘ภาพยนตร์’ ติดอันดับท็อป 10 Interests ของผู้ใช้ Tinder ประเทศไทยในปีที่ผ่านมาและปีนี้เราเห็นการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดของการระบุ ‘หนังแอ็คชั่น’ ในประวัติส่วนตัว และระบุ ‘K Drama’ เพิ่มขึ้น 45% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของคอนเทนต์และการสตรีมมิ่งเป็นวิธีที่คนโสดไทยสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆ”โดยตั้งแต่วันที่ 15–31 กรกฎาคม 2568 ผู้ใช้งาน Viu Premium ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนเพื่อรับ Tinder Gold ฟรี 3 เดือน เพื่อเพิ่มโอกาสในการปัดขวาให้ Match กับคนที่ใช่ แล้วชวนกันมาดูซีรีส์จาก “#มาดูViuที่ห้องเราไหมxTinder Playlist” ที่ Viu (วิว) คัดมาเพื่อบรรยากาศการเดทโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น Crushology 101, Cinderella at 2AM, Lovely Runner, True Beauty หรือ What’s Wrong with Secretary Kim? ทุกเรื่องล้วนออกแบบมาเพื่อสร้างบทสนทนาและบรรยากาศดีๆ ให้กับเดทแรกอีกหนึ่งในหมัดเด็ดของแคมเปญคือการใช้ Billboard (บิลบอร์ดแบบกองโจร) ทั่วกรุงเทพฯ โดยเฉพาะที่ตึกใบหยก แลนด์มาร์คสำคัญใจกลางเมือง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดึงดูดสายตาและชวนตั้งคำถามกับข้อความแนวจีบติดอารมณ์แซวเบาๆ ที่เกิดเป็นไวรัลกันทั่วบ้านทั่วเมืองการร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสนุก แต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ในมุมมองใหม่ Viu (วิว) ที่ไม่ใช่แค่แพลทฟอร์มดูซีรีส์ แต่เข้าใจหัวใจของผู้ชมเป็นอย่างดีสามารถดาวน์โหลด Viu (วิว) ฟรีทาง https://bit.ly/3yXdm4u ได้ทั้ง App Store, Google Play และสมาร์ททีวี หรือคลิกเว็บไซต์ www.viu.com ก็พร้อมฟินเต็มอิ่มความบันเทิงเอเชีย ดูไวก่อนใคร ซับไทยเป๊ะ เพลย์ต่อเนื่องกันได้เลยหากคุณกำลังมองหาความสัมพันธ์ครั้งใหม่ สามารถดาวน์โหลด Tinder ได้ฟรีที่ https://tinderthailand.onelink.me/mycB/Tin711 ผ่าน App Store และ Google Play*ข้อมูลภายใน Tinder โดยเปรียบเทียบข้อมูล การกล่าวถึงในประวัติส่วนตัวของผู้ใช้ในไทย ระหว่าง 1 มกราคม – 30 มีนาคม 2567 กับ 1 มกราคม – 30 มีนาคม 2568เกี่ยวกับ Viu (วิว)Viu คือบริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบ Over-the-top (OTT) ชั้นนำที่ให้บริการใน 16 ตลาดทั่วเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ โดยมีรูปแบบบริการสองระดับให้ผู้บริโภคเลือกใช้ ทั้งแบบดูฟรีที่มีโฆษณา และแบบพรีเมียมที่สมัครสมาชิก ในฐานะแบรนด์ที่มีการผลิตคอนเทนต์ต้นฉบับคุณภาพสูงภายใต้ชื่อ “Viu Original” Viu ยังนำเสนอซีรีส์ ภาพยนตร์ และรายการไลฟ์สไตล์จากผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นนำทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค พร้อมคำบรรยายในภาษาท้องถิ่นนอกจากนี้ Viu ยังมี “Viu Scream Dates” กิจกรรมแฟนมีตระดับภูมิภาคที่ยกระดับประสบการณ์ของผู้ชมให้ก้าวข้ามขอบเขตหน้าจอ ด้วยการจัดอีเวนต์แบบสดเพื่อเชื่อมโยงศิลปินกับแฟนๆ อย่างใกล้ชิดในเดือนมิถุนายน 2023 PCCW และ CANAL+ ได้ร่วมมือกันเพื่อเร่งการเติบโตของ Viu โดย CANAL+ เข้ามาเป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์Viu ยังเป็นผู้ให้บริการ MOOV ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสตรีมเพลงดิจิทัลและคอนเสิร์ตสดยอดนิยมในฮ่องกงViu อยู่ภายใต้ PCCW Media ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท PCCW Limited บริษัทระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง โดยมีธุรกิจหลากหลายครอบคลุมโทรคมนาคม สื่อ โซลูชันด้านไอที การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนอื่นๆ ทั้งนี้ PCCW ยังเป็นผู้ให้บริการ ViuTV ช่องโทรทัศน์ฟรีในฮ่องกงภายใต้บริษัท HK Television Entertainment Company Limited และยังมีการลงทุนใน Pacific Century Premium Developments Limited และกิจการอื่นๆ ทั่วโลกเกี่ยวกับ TinderTinder เปิดตัวในปี 2012 และเปลี่ยนรูปแบบในการพบปะของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิง โดยเริ่มต้นจาก Match ครั้งเดียวไปสู่หนึ่งพันล้าน Match ในเวลาเพียง 2 ปี การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้แสดงให้เห็นว่า Tinder ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในเรื่องของการเชื่อมต่อที่แท้จริง ปัจจุบัน Tinder มีการดาวน์โหลดมากกว่า 630 ล้านครั้ง นำไปสู่การ Match มากกว่า แสนล้านครั้ง และให้บริการผู้ใช้ราว 50 ล้านคนต่อเดือนมากกว่า 45 ภาษาในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นสถิติที่ไม่มีแอปอื่นใดในหมวดเดียวกันเทียบได้ ในปี 2024 Tinder คว้า Effie Awards มากถึง 4 รางวัลสำหรับแบรนด์แคมเปญระดับโลกอย่าง “It Starts with a Swipe™”Tinder เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดย Tinder LLC.