Kaniva รุก New Gen เป้าโต 30% เปิดตัว BUS พรีเซนเตอร์ใหม่

Kaniva (คานิว่า) เดินหน้าตอกย้ำจุดยืนผู้นำธุรกิจอาหารแมวและสุนัขครบรอบ 5 ปี จัดเฟสติวัลใหญ่ “Kaniva Petstival” ใจกลางกรุงเทพฯ ณ ลานพาร์คพารากอน พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่อย่างเป็นทางการ 12 หนุ่มวง BUS because of you, i shine ศิลปิน T-POP รวมทั้ง เจษ- Friend of Kaniva ขวัญใจแฟนๆ New Gen สะท้อนกลยุทธ์การเชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภครุ่นใหม่ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเป้าหมายการเติบโต 30% ภายในปีนี้นายจารุวัฒน์ เลาหวิศิษฏ์ กรรมการบริหาร บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ ฟู้ด จำกัด และบริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด กล่าวว่า การเปิดตัววง T-POP “BUS” ในฐานะพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ ถือเป็นการยกระดับแคมเปญการตลาดเชิงอารมณ์ภายใต้คอนเซปต์ “The best thing in the world is when you find someone like you – การที่เราได้เจอใครที่เหมือนเรา คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต” ที่ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงในยุค Pet Humanization อย่างแท้จริงแคมเปญนี้ไม่เพียงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้เลี้ยงสัตว์ยุคใหม่ แต่ยังวางรากฐานแบรนด์ให้เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z และ Alpha ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมบริโภคชัดเจนและพลังซื้อเติบโตต่อเนื่อง โดยใช้การสื่อสารผ่านศิลปินที่มีอิทธิพลสูงในโซเชียลมีเดีย ควบคู่กับการใช้สื่อ Out of Home มากกว่า 100 จุดทั่วกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็น BTS, MRT, LED และ Billboard เพื่อสร้างการจดจำแบรนด์ (Top-of-Mind) ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายนิติพงศ์ เลาหวิศิษฏ์ กรรมการบริหาร บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ ฟู้ด จำกัด และบริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด Kaniva เติบโตจากการบริหาร Pet Shop สู่การพัฒนาแบรนด์อาหารสัตว์ที่มีจุดยืน “คุณภาพที่เข้าถึงได้” โดยปัจจุบัน Kaniva มีสินค้ามากกว่า 100 SKUs และเป็นหนึ่งในแบรนด์หลักภายใต้กลุ่ม Pet Protect ซึ่งมี House Brand มากกว่า 10 แบรนด์ และรวมสินค้ากว่า 1,000 SKUs ครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์ของตลาดสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่อาหาร ทรายแมว อุปกรณ์ ไปจนถึงสินค้านวัตกรรมเฉพาะกลุ่มภายใต้แนวทาง “Consumer First” Kaniva เป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยที่คิดค้นและพัฒนาสินค้าสูตรเฉพาะอย่างอาหารเปียกแมวซีรีส์ “ไข่ตุ๋น”, “วิตามินบอล” และ “คอลลาเจนบอล” ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม รวมถึงใช้ Music Marketing เป็นเครื่องมือสื่อสารหลัก จนกลายเป็นต้นแบบของแบรนด์อื่นในอุตสาหกรรมKaniva ลงทุนปรับโครงสร้างระบบปฏิบัติการภายในกว่า 4 แผนกหลัก เสริมศักยภาพด้านการขายและกระจายสินค้า พร้อมรองรับการเติบโตของตลาด e-commerce และ omnichannel ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การปรับระบบนี้ส่งผลให้ Kaniva ไม่เพียงเป็นผู้นำด้านแบรนด์ แต่ยังเป็นผู้นำด้านบริการ และสร้าง Benchmark ใหม่ให้กับธุรกิจอาหารสัตว์ไทย จากผลของแคมเปญการตลาด การปรับระบบองค์กร และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้ ผู้บริหาร Kaniva คาดว่าแบรนด์จะเติบโตได้ไม่น้อยกว่า 30% ภายในปี 2568 ซึ่งถือเป็นตัวเลขการเติบโตในระดับ “Double Digit” ที่โดดเด่นในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันในด้านต่างประเทศ Kaniva เริ่มต้นส่งออกในปี 2022 ที่ประเทศอินโดนีเซีย และปัจจุบันขยายตลาดได้แล้ว 18 ประเทศทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพิ่มเป็น 20 ประเทศภายในปีนี้ และวางแผนขยายสู่ตลาดยุโรปในปีถัดไปในยุคที่ผู้บริโภคตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น Kaniva วางกลยุทธ์ด้าน Sustainability ครบทุกมิติ ได้แก่• พลังงาน: ติดตั้ง Solar Cell ทุกคลังสินค้าให้แล้วเสร็จภายในปี 2569• ผลิตภัณฑ์: ออกแบบแพคเกตจิ้งเพื่อลด Waste และขยับสู่บรรจุภัณฑ์ Eco-Friendly มากขึ้น• ทรัพยากรมนุษย์: วางแผนโครงการปลูกป่าและกิจกรรมคืนธรรมชาติร่วมกับพนักงานทั่วองค์กรด้วยรากฐานจากความเข้าใจผู้บริโภค ความกล้าคิดนอกกรอบ และกลยุทธ์แบบบูรณาการ Kaniva กำลังแสดงให้เห็นว่าแบรนด์ไทยสามารถเติบโตได้ในระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายระยะยาวคือการเป็น “แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงอันดับหนึ่งในใจคนรุ่นใหม่”