“Kaniva” ชู 12 หนุ่มวง BUSพรีเซนเตอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - Kaniva (คานิว่า) แบรนด์อาหารแมวและสุนัข เปิดตัวพรีเซนเตอร์วง “BUS Because of You I Shine” ทั้ง 12 คน ปูพรมทัชใจ Gen Z กลุ่มกำลังซื้อสำคัญของเทรนด์อาหารสัตว์ ตั้งเป้าสู่ Brand Love และการเป็น Top of Mind ของผู้บริโภครุ่นใหม่นายนิติพงศ์ เลาหวิศิษฏ์ และนายจารุวัฒน์ เลาหวิศิษฏ์ กรรมการบริหาร บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ ฟู้ด จำกัด และบริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด เปิดเผยถึงแนวคิดในการเลือกพรีเซนเตอร์ว่า เกิดจากการวิจัยเชิงลึกถึงพฤติกรรมผู้บริโภคยุค Gen Z ถึง Alpha ซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมแนวคิด Pet Humanization และได้กลายเป็นผู้เลี้ยงสัตว์หลักของยุคนี้ โดยข้อมูลชี้ว่าคนรุ่นนี้ถึง 1 ใน 3 นิยมเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตขณะเดียวกัน ด้วยคาแรกเตอร์แบบเฉพาะตน และภาพลักษณ์ที่สนุก สดใส ของวง BUS จึงเป็นศิลปินที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายนี้อย่างแท้จริง นอกจากนี้สมาชิกถึง 9 จาก 12 คน ต่างก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเอง อีก 3 คนถึงแม้จะไม่ได้เลี้ยง ก็ยังร่วมถ่ายทอดแคมเปญด้วยความชื่นชอบในสัตว์เลี้ยง“แคมเปญนี้เกิดจากความหมายของ ‘The best thing in the world is when you find someone like you’ หรือ ‘การที่เราได้เจอใครที่เหมือนเรา คือ สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต’ เป็นสิ่งที่รู้กันกับคนเลี้ยงสัตว์ ที่มักมีคนบอกว่าเจ้าของกับสัตว์เลี้ยง มักมีอะไรเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา นิสัย การชอบ หรือกลัวอะไรเหมือนๆ กัน เมื่อได้คอนเซ็ปต์ที่น่ารักๆ นี้แล้ว ทำให้ Kaniva นึกไปถึงใครที่จะถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของคนและสัตว์เลี้ยงได้ดีที่สุด คำตอบจึงไปลงตัวที่น้อง ๆ BUS ที่พวกเขานอกจากจะตอบโจทย์ในความเป็นตัวแทนของ New Gen การที่มีสมาชิกถึง 12 คนที่แฟนคลับ หรือ BEUS มักเปรียบความน่ารักของพวกเขาเป็นไทป์แมวไทป์หมา ก็ยังทำให้เราสามารถครีเอทแคมเปญที่ตอบโจทย์เรื่องใครที่เหมือนเรา ได้อย่างหลากหลายคาแรกเตอร์ หลายไทป์” นายจารุวัฒน์ กล่าวภายใต้คอนเซปต์สุดสร้างสรรค์ สมาชิกทั้ง 12 คนของ BUS ถูกแมตช์เข้ากับ “ไทป์” สุนัขและแมว 12 สายพันธุ์ และ Kaniva 12 ผลิตภัณฑ์ โดยมีการออกแบบคาแรกเตอร์ตามความเป็นตัวตนของแต่ละคน เช่น ไทยกับคอร์กี้ ภีมกับโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ คอปเปอร์กับแมวส้ม เป็นต้น ทำให้เกิดความสนุกและการจดจำในแบบที่ New Gen สามารถมีส่วนร่วมได้โดยเปิดตัวผ่านสื่อ Out of Home แทนที่จะเป็นสื่อออนไลน์ ปัจจัยที่ 5 ของ New Gen โดย Kaniva ปูพรมกว่า 60 จุดทั่วกรุงเทพฯ โดยเฉพาะย่านสยาม สามย่าน บางนา และเส้นทางรถไฟฟ้า ที่ถือเป็น journey สำคัญของคนรุ่นใหม่ โดยในช่วงทีเซอร์จะนำเสนอผ่านบิลบอร์ดในรูปแบบ “จิ๊กซอว์” ให้คนทายว่าน้องหมาหรือแมวตัวนี้ เหมือนใครใน BUS สัปดาห์ต่อมาจึงเป็นการเปิดตัว 12 สมาชิกวง BUS ในท่วงท่าน่ารักน่าหยิก แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เพื่อให้เข้ากันกับคาแรกเตอร์ไทป์หมาและแมว โดยมีผลิตภัณฑ์ Kaniva แทรกอยู่ในทุกแคมเปญ เชื่อว่าด้วยความน่ารักไม่เหมือนใครนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแชร์ต่อแบบออร์แกนิก ภายใต้แนวคิด Less is more ของทั้งแฟนคลับ และผู้รักสัตว์เลี้ยงด้วยแนวคิดการใช้ศิลปินชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์ของ Kaniva เป้าหมายหลักไม่ใช่ยอดขายจากการโปรโมทพรีเซนเตอร์ในระยะสั้น แต่ Kaniva ให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ให้รับรู้ถึงความรักในสัตว์เลี้ยง และการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้พวกเขา เพื่อเป็นการวางรากฐานของ Brand Love และการเป็น Top of Mind ของผู้บริโภคในระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่ม New Gen ที่มีพลังซื้อสูงขึ้นเรื่อย ๆ และมองหาแบรนด์ที่ “เข้าใจเขาจริง ๆ”ที่ผ่านมา Kaniva ได้ร่วมงานกับพรีเซนเตอร์คนดัง อาทิ เจษ - เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ ที่ปัจจุบันได้เป็น Friend of Kaniva และยังเป็นแบรนด์แรกในไทยที่มี “Pet Presenter” อาทิ บ้านชิเอลแมวมึน บ้านพี่เจ๋งน้องเตี๋ยวไม่ตีกันสิลูกกก และบ้านข้าวเหนียวแมวมีม เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับสัตว์เลี้ยง ว่าพวกเขาคือบุคคลในบ้านที่ต้องการความรัก ความใส่ใจ และโภชนาการที่ดีนอกจากแคมเปญเปิดตัว ยังเตรียมจัดงาน Kaniva Petstival ใจกลางสยาม เพื่อฉลองครบรอบ 5 ปีของแบรนด์อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้บรรยากาศแบบ Festival