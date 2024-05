อดีตแดนเซอร์ วัย 49 ปี ผันตัว เปิดร้านตามสั่ง เมนูเด็ดไข่ตุ่นระเบิดหม้อไฟ

วันนี้ ( 25 พ.ค.) ที่บริเวณริมถนนสุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มีร้านขายอาหารตามสั่ง ชื่อร้านริมทางตามสั่ง by มาดามต้น ด้วยป้ายชื่อร้านที่สดุดตา แก่ผู้ที่สัญจรไปมา และได้สอบถามลูกค้าที่เคยมาลองลิ้มชิมรสชาติอาหาร ก็ได้คำตอบมาว่า ร้านนี้นอกจากจะมีรายการอาหารตามสั่งที่หลากหลายและราคาไม่แพง ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 45 บาท ไปจนถึงราคาหลักร้อยและยังมีเมนู ชูโรง คือ ไข่ตุ่นระเบิดหม้อไฟ ซึ่งเป็นเมนูเด็ดจนลูกค้าต้องตามหาล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังร้านขายอาหารตามสั่งดังกล่าว พบกับนายกรวิวัฒน์ กาแก้ว อายุ 49 ปี เจ้าของร้านริมทางตามสั่ง by มาดามต้น กำลังจัดเตรียมสิ่งของ เพื่อที่จะให้ทันเปิดร้านขายในช่วงเย็นกระทั้งจัดเตรียมตั้งร้าน ตั้งโต๊ะเก้าอี้ เตากระทะ เครื่องปรุงต่างๆพร้อมสรรพ จนมีลูกค้าทยอยฝ่าสายฝนที่ตกปรอยๆมาสั่งอาหารกล่องแบบกับบ้านและเดินทางมานั่งรับประทานที่ร้านอย่างต่อเนื่อง นางสาว นิล พร้อมกับเพื่อน(ลูกค้า) ได้เล่าว่า ร้านริมทางตามสั่ง by มาดามต้น ตนเองตามมาจาก ตลาดโซนดี ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าของร้านได้เปิดร้านขายอยู่ที่ตลาดดังกล่าว แล้วได้ย้ายออกมามาขายอยู่ริมทาง ส่วนอาหารที่ชูโรงของร้านนี้ คือ ไข่ตุ่นระเบิดหม้อไฟ รสชาติดีมากอร่อย ไม่เค็มไป ไม่หวานไป มันจะนัวมากและเครื่องแน่นมาก ตอนที่เขาขายอยู่ที่ตลาด โซนดี ใครมาก็ต้องสั่ง ไข่ตุ่นหม้อไฟ ราคาหม้อละ 150 บาทนายกรวิวัฒน์ เจ้าของร้านริมทางตามสั่ง by มาดามต้น เล่าว่า ก่อนที่จะมาเป็นร้านที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ โดยส่วนตัวแล้วไม่เคยขายอาหาร อดีตเคยเป็นแดนซ์เซอร์มาก่อน เคยทำงานกับศิลปินมาก่อน แต่ด้วยอะไรหลายอย่างด้วยวัยและเวลา ก็เลยต้องผันตัวเองมาขายอาหาร ณ วันนี้ แต่กว่าจะมาได้ถึงทุกวันนี้ก็ค่อนข้างยาก เพราะว่าเราไม่เคยทำอาหารมาก่อน แต่ก็พยายามดูจาก ยูทูป ศึกษาเองบ้าง จนทำให้เราค่อยๆพัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆปัจจุบันเปิดบริการมาแล้ว 1 ปี ซึ่งก็ลองผิดลองถูกมาตลอด จากอยู่ข้างทางมันก็มีอุปสรรคมากมาย ทำให้เราได้พัฒนามาถึงจุดๆหนึ่งที่มันเป็นร้านนี้ อุปสรรคที่เจอก็เป็นเรื่องแดด ลม ฝน ทำให้เราต้องมีความตั้งใจสูงมาก ที่จะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เป็นร้านนี้ ณ ปัจจุบัน ก็ทำให้เราได้รับการตอบรับมากมายจากลูกค้า ทำให้เราได้มีกำลังใจ แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเมนูชูโรง ร้านมาดาม เลยก็คือ ไข่ตุ๋นระเบิดหม้อไฟ ไม่บอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยต้องมาชิมเอง แล้วอีกเมนูหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ยำคังคุไบ หลายคนถามว่ายำคังคุไบ คืออะไร ไม่บอก แต่จะบอกว่า แซ่บ ฟิน มาก ต้องมาลองนะ อาหารอาจจะซ้ำซากเหมือนกันทุกร้าน แต่เชื่อว่าถ้ามีจุดขายที่ถูกต้อง ทำให้ลูกค้าชอบเราได้และที่สำคัญไม่ว่าเราจะทำอะไร ต้องทำด้วยความตั้งใจ และเราก็ต้องทำด้วยใจ ไม่ใช่ทำแล้วผ่านไป สู้สู้ ทุกคนทำได้แน่นอน ยังไงก็ฝากร้านเล็กๆด้วยนะ ริมทางตามสั่ง by มาดามต้น อยู่ที่ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ถนนสุดบรรทัด ตรงข้ามกับร้านมารวย 20 หรือถ้าใครมาไม่ถูก ให้นึกถึงโรงเรียนแก่งคอยไว้ แล้วก็มาถามคนละแวกนี้ได้เลยว่าร้านมาดามต้นอยู่ตรงไหน แล้วมาทานมาลองกันดูว่า มันจะแซ่บเหมือนที่มาดามพูดไหม แล้วเจอกัน ร้านเปิดเวลา 17.00 น.ถึงเวลา 22.00 น. โทร.0633263563