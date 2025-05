TrueVisions NOW ครบจบทุกความบันเทิงในแอปเดียวเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์

เปิดประสบการณ์ใหม่กับ TrueVisions NOW – นาวเทนเมนท์ ครบจบทุกความบันเทิงในแอปเดียว พร้อมประกาศจุดยืนสู่ Home of Entertainment ตอบโจทย์ตรงใจไลฟ์สไตล์ความบันเทิงยุคใหม่ของทุกเจนตัวจริง เสริมทัพด้วยพาร์ทเนอร์แอปชั้นนำระดับโลก iQIYI, WeTV, MAX, VIU และ NETFLIX ให้ครบจบในแอปเดียว คุ้มค่ายิ่งขึ้น ด้วยแพ็กเกจดีไซน์ใหม่เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ทั้งสมาชิกทรูวิชั่นส์และลูกค้าใหม่ทรูวิชั่นส์ เดินหน้ารุกตลาดคอนเทนท์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยความมุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์การรับชมของผู้บริโภคให้สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ความชอบเฉพาะตัวได้มากที่สุด ด้วยแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW สตรีมมิ่งที่พร้อมเป็น “NOWtainment” ครบ จบ ทุกความบันเทิง ในแอปเดียว ทั้งกีฬาและเอนเตอร์เทนเมนต์จากทั่วทุกมุมโลกวันนี้ทรูวิชั่นส์ นาว เตรียมเดินหน้าสู่ความเป็น Home of Entertainment สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทยอย่างแท้จริง ไม่เพียงตอกย้ำความเป็น “King of Sports” ที่มีกีฬาระดับโลกหลากหลายครบมากที่สุด แต่ยังขยายความสนุกให้เต็มอิ่มครอบคลุมทั้ง ซีรีส์ หนัง วาไรตี้ สารคดี อนิเมะ จากโซนต่าง ๆ ทั้งไทย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อเมริกา และยุโรป เพื่อให้ผู้ชมได้เต็มอิ่มกับความบันเทิงแบบไม่มีขีดจำกัด ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชัน ทุกไลฟ์สไตล์ มั่นใจว่า TrueVisions NOW คือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดในยุคนี้ เพราะเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ตก็สามารถเข้าถึงคอนเทนต์คุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งยังรองรับการใช้งานผ่านสมาร์ททีวีและกล่องทรูไอดี เพื่อความบันเทิงเต็มอรรถรสในบ้าน และเพื่อให้ครบจบในแอปเดียวอย่างแท้จริง ล่าสุด TrueVisions NOW ยังเสริมทัพด้วย พาร์ทเนอร์แอปชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น iQIYI, WeTV, MAX, VIU, NETFLIX และยังจะมีตามมาอีกมากมาย ให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินกับคอนเทนต์คุณภาพหลากหลายได้อย่างสะดวกสบายในที่เดียวนายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “TrueVisions NOW เป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มที่รวมทั้งกีฬาและความบันเทิงไว้ได้อย่างครบถ้วนในแอปเดียว และวันนี้ TrueVisions NOW พร้อมแล้วที่จะเป็น Home of Entertainment สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทยอย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความมุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่องจากทีมงานที่เข้าใจพฤติกรรมผู้ชม และได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรระดับโลกให้ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงยังคงตอกย้ำทั้งความเป็น ‘King of Sports’ ด้วยลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด อาทิ F1, MotoGP, NFL, NBA, เทนนิสวิมเบิลดันยูเอสโอเพ่น, แบดมินตัน, กอล์ฟไรเดอร์คัพ, ดิโอเพ่น, วอลเลย์บอล, สนุกเกอร์ ฯลฯ ที่รับชมได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟผ่านแอปนี้เท่านั้น ด้านฟุตบอล เรายังคงแข็งแกร่ง ด้วยลีกชั้นนำอย่าง ลาลีกา, บุนเดสลีกา, ซาอุดิลีก, ยูฟ่าแชมเปียนส์ ลีก, ยูโรปา ลีก, คอนเฟอเรนซ์ ลีก, ฟุตซอลไทยลีก และอีกมากมาย พร้อมนักพากย์คุณภาพที่จะเติมเต็มอรรถรสความมันให้แฟนกีฬาอย่างเต็มที่ขณะเดียวกัน TrueVisions NOW ขยายความบันเทิงไปสู่ทุกกลุ่มผู้ชม ด้วยคอนเทนท์จากทั่วทุกมุมโลก ทั้งซีรีส์ หนัง วาไรตี้ สารคดี อนิเมะ จากไทย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อเมริกา และยุโรป รองรับทั้งออริจินัลซาวด์แทร็กและพากย์ไทย เพื่อความสะดวกสูงสุดของสมาชิกทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ยังให้ความสำคัญในการผลิตคอนเทนต์เอง โดยเริ่มต้นด้วยออริจินัลซีรีส์ “Jet Lag (เจ๊ทแหลก)” ที่ร่วมมือกับ Be On Cloud นำแสดงโดยมาย–ภาคภูมิ และไบเบิ้ล–วิชญ์ภาส ซึ่งสามารถรับชมเวอร์ชัน Uncensored ได้ที่ TrueVisions NOW ที่เดียวเท่านั้น เรามั่นใจว่า TrueVisions NOW คือ แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคไทยได้ดีที่สุดในยุคนี้ เพราะแค่มีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ก็สามารถรับชมความบันเทิงคุณภาพได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งยังรองรับบนสมาร์ททีวีและกล่องทรูไอดี เพื่อให้ผู้ชมได้อรรถรส แบบเต็มจอ ที่สำคัญ เรายังเสริมทัพด้วยพันธมิตรแอปชั้นนำระดับโลก ทั้ง IQIYI, WeTV, MAX, VIU และ NETFLIX เพื่อให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินกับทุกคอนเทนต์ที่ชื่นชอบได้ครบจบในแอปเดียว และในอนาคตก็จะยังมีแอปพันธมิตรที่ตามมาเพิ่มความบันเทิงอีกมากมายเราขอเชิญชวนสมาชิกทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียมและเคเบิล มาร่วมสัมผัสความบันเทิงในมิติใหม่ ด้วยสิทธิทดลองใช้ TrueVisions NOW โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้คุณได้เต็มอิ่มกับความบันเทิงจากทั่วโลกอย่างแท้จริง”สมาชิกแอปพลิเคชันททรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisons NOW) สามารถเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง กับแพ็กเกจที่ทางทรูวิชั่นส์ นาว คัดสรรมาให้TrueVisions NOW POP ราคาเพียง 119 บาทต่อเดือน แพ็กเกจที่คนไทยต้องดู เพลิดเพลินไปกับซีรีส์ หนังสุดฮิตจากไทย และเชียร์ทัพนักกีฬาไทยไปด้วยกันTrueVisions NOW PLUS ราคา 249 บาทต่อเดือน แพ็กเกจสำหรับคอซีรีส์ตัวจริง ชมสดกีฬาดัง F1, ฟุตบอลลีก และถ้วยยุโรปชั้นนำ ฟินครบรส ซีรีส์ไทย จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น อนิเมะ และชมฟรีซีรีส์ดังจากแอป IQIYITrueVisions NOW PRIME ราคา 449 บาทต่อเดือน ที่จะทำให้คุณสนุกได้พร้อมกันทั้งครอบครัว ทั้งภาพยนตร์ วาไรตี้ สารคดี กีฬาดังระดับโลก MOTO GP, NBA, NFL ฟินไปกับซีรีส์จีนสุดฮิต และ อนิเมะสุดปังจากแอป IQIYI และ We TVTrueVisions NOW MAX ราคา 2,155 บาทต่อเดือน พิเศษสุดไปกับทุกความบันเทิง และครบทุกกีฬา พร้อมเต็มอิ่มไปกับทุกความบันเทิงกับแอปพาร์ทเนอร์สุดฮิต IQIYI, We TV, MAX, VIU และ NETFLIXดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVision NOW) วันนี้ สามารถรับชมผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV