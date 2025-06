TCL ยกทัพนวัตกรรมทีวี "C Series" QD Mini LED บุกทั่วไทย ลุ้นบินลัดฟ้าเชียร์อาร์เซนอล

TCL ยกทัพนวัตกรรมทีวีระดับพรีเมียมปี 2568 เปิดตัวไลน์อัพ "C Series" QD Mini LED ส่ง 3 ซีรีส์ C6K C7K C8K บุกทั่วไทย ชูเทคโนโลยี Quantum Dot Mini LED ให้ความละเอียดขั้นสุด CrystGlow WHVA Panel นวัตกรรมเอกสิทธิ์เดียวจาก TCL ระบบภาพอัจฉริยะ AI Picture Quality ยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงภาพและเสียงระดับ โรงภาพยนตร์ หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากการจัดกิจกรรมในกรุงเทพฯ พัทยา และเชียงใหม่ รวมถึงโรดโชว์อย่างยิ่งใหญ่ที่ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่เรื่องบ้าน ไม่มีที่สิ้นสุด ในแคมเปญ "C MORE C ARSENAL" ตอกย้ำ แบรนด์พันธมิตรระดับโลกกับสโมสรฟุตบอล "อาร์เซนอล" ชวนแฟนบอลลุ้นบินลัดฟ้าเชียร์อาร์เซนอลติดขอบสนามอังกฤษ ย้ำห้ามพลาดโอกาสสุดพิเศษโปรโมชันสุดคุ้มภายใน 9 กันยายน 2568 เท่านั้นนาย แกรี่ จ้าว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ TCL เปิดเผยว่าTCL มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ความบันเทิงเหนือระดับให้กับคนไทย พร้อมขยายตลาดทีวีระดับกลางถึงไฮเอนด์ในประเทศไทย ด้วยการเปิดตัวสมาร์ททีวีพรีเมียมไลน์อัพปี 2568 “C Series” QD Mini LED พร้อมจัดกิจกรรม Roadshow สุดยิ่งใหญ่ ทั่วประเทศ ควบคู่เปิดแคมเปญระดับโลก “C MORE C ARSENAL” ที่ชวนแฟนบอลและผู้สนใจร่วมลุ้นบินลัดฟ้าไปเชียร์ทีมฟุตบอล"อาร์เซนอล" ถึงขอบสนามที่ประเทศอังกฤษหัวใจหลักของโรดโชว์ครั้งนี้คือการเปิดตัวสมาร์ททีวีพรีเมียม “C Series” QD Mini LED 3 รุ่นใหม่ล่าสุด ได้แก่ C6K, C7K, และ C8K ซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำอย่าง Quantum Dot Mini LED ที่ให้ความละเอียดภาพระดับ 4K, แผง CrystGlow WHVA Panel เอกสิทธิ์เฉพาะจาก TCL มอบสีดำที่ลึกและคอนทราสต์สูง, ระบบภาพอัจฉริยะ AI Picture Quality รวมถึงระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมจาก ONKYO และ Bang & Olufsen เพื่อยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงภาพและเสียงให้สมบูรณ์แบบเสมือนโรงภาพยนตร์ อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่มองหาทั้งเทคโนโลยีล้ำสมัย ดีไซน์ล้ำยุค และขนาดจอที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่ 55 นิ้ว - 98 นิ้วกิจกรรมโรดโชว์ของ TCL ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการและคึกคักที่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้บริโภคที่ให้ความสนใจ เข้าชมและสัมผัสเทคโนโลยีทีวีรุ่นใหม่ ทั้งยังเดินหน้าจัดกิจกรรมสู่ภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วประเทศได้สัมผัสกับนวัตกรรมอย่างใกล้ชิด โดยได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องที่ พัทยา และ จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจจาก ผู้บริโภคในพื้นที่ เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมและลุ้นรับของรางวัลมากมายหลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากการโรดโชว์ในภาคตะวันออกและภาคเหนือ TCL พร้อมโรดโชว์อย่างยิ่งใหญ่ ณ ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม สาขานครอินทร์ อัดฉีดโปรโมชันสุดเซอร์ไพรส์ ทั้งกิจกรรมสุดมันส์เกม ลุ้นรางวัล รวมถึงการแสดงเทคโนโลยี Interactive AI และสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ใกล้ชิด คุณบี้ ธรรศภาคย์ ชี ศิลปินนักแสดงรับเชิญ ที่มาร่วมแชร์มุมมองเกี่ยวกับแคมเปญ C More C Arsenal พร้อมร่วมลุ้นฟินบินลัดฟ้า เชียร์อาเซนอลติดขอบสนามกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ และรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5,000,000 บาทด้าน คุณดำรงค์ ตติยมณีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “แบรนด์ไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม ยังคงมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านเพื่อคนไทย ด้วยจุดแข็ง ในการให้บริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกกลุ่มทั้งช่างผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านได้อย่าง ครบวงจรครอบคลุมสินค้าคุณภาพทุกหมวดผลิตภัณฑ์เพื่อบ้านสำหรับการจัดกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ลูกค้าของไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม จะได้สัมผัสกับนวัตกรรมสมาร์ททีวีระดับโลกจาก TCL อย่างใกล้ชิด ซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของเราที่ต้องการส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ง่าย ครบ และจบในที่เดียว ให้กับผู้บริโภคที่มองหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับบ้านยุคใหม่”นอกจากนี้ TCL ยังผนึกพันธมิตรห้างสรรพสินค้าและตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศ จัดโปรโมชันพิเศษพร้อมของแถมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในช่วง Roadshow เท่านั้นTCL C Series วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญ“C MORE C ARSENAL” ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ถึง 9 กันยายน 2568 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : TCL Electronics (TH) และเว็บไซต์ทางการ