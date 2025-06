สักครั้งในชีวิต! “YOLO FEST.” มิวสิคเฟสติดแกรม รวมตัวท็อปสายอินดี้ เกิดมาทั้งทีต้องมาเฟสนี้ กลางห้างดัง!!

จัดเต็มแบบสมมง! กับครั้งแรกของ ATIMESHOWBIZ และ EFM 94 ที่จับมือกันครีเอทมิวสิคเฟสอินดี้อินใจชวนคนเทสต์ดีมารวมตัวกัน!! ที่ “YOLO FEST.” (โยโล่ เฟส) “YOU ONLY LISTEN ONCE” เกิดมาทั้งที ต้องมาดูมาฟังมิวสิคเฟสนี้สักครั้ง งานนี้รวมศิลปินอินดี้ตัวท็อปสุดเทสต์! ที่มีเพลงฮิตจนแมสมาไว้ในเวทีเดียวกันมากที่สุดกับ 12 ไลน์อัพศิลปินอินดี้ระดับท็อปของเมืองไทย อาทิ TATTOO COLOUR , POLYCAT , SCRUBB , THE TOYS , SAFEPLANET , PUN , DEPT , WHAL & DOLPH, MEYOU, WIM , LUSS และ TELEVISION OFF แถมยังจัดให้มันส์ต่อเนื่องบนเวทีเทิร์นสเตจกันแบบไม่มีสะดุด คนดูไม่ต้องพัก Non-stop รันกันไปยาวๆกว่า 9 ชั่วโมงเต็ม เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสยามพารากอนเปิดเวทีด้วย LUSS คู่หูมหัศจรรย์แห่งยุค! กับเพลงเมโลดี้ติดหูสไตล์ดนตรีแนว electronic ที่กลายเป็นไวรัลนับครั้งไม่ถ้วน“เป่ายิ้งฉุบ” , ไข่พะโล้ , “หยอกหยอก” ถัดมาถึงคิว All rounder แห่งวงการเพลงไทย อย่าง Me You “ชิษณุชา ตันติเมธ” เจ้าของเพลงฮิตร้อยล้านวิว ที่เรียกเสียงกรี๊ดได้ตั้งแต่ก้าวขาขึ้นเวที ก่อนจะชวนแฟนๆร้องเพลงไปด้วยกันกับเพลงฮิตอย่าง “วันนี้ปีที่แล้ว” , ”ภาวนา”, “อิจฉา” , ”ลูกคุณหนู” ส่งไม้ต่อให้มิสเตอร์ฟีลกู้ดชวนฝันอย่าง WIM หรือ “กานต์ - กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์” ที่หยิบกีตาร์และคีบอร์ดมาจัดโชว์เต็มรูปแบบสไตล์เพลงสุดกรู๊ฟแถมยังเลือกเพลงสุดไวรัลมาเสิร์ฟรัวๆอย่าง “Tip Toe” , "Magic" , "All The Way Home"ต่อกันที่วงดนตรีอินดี้ป็อปจากท้องทะเล WHAL & DOLPHกับการโชว์สกิลซาวด์ดนตรี ไลน์กีตาร์ และการดีไซน์เพลงที่ไร้ขีดจำกัด กับ เพลง “ไม่รู้ทำไม”, “ฝากไว้กับดาว” , “ชุ่มฉ่ำ”, “ใจเดียว”ถัดมาที่ TELEVISION OFF วงน้องใหม่ฟอร์มแรงผู้ถ่ายทอดความเจ็บปวดได้อย่างสวยงามจัดไปจุกๆกับเพลงฮิตติดชาร์จชวนทุกคนล่องลอยไปกับดนตรีได้อย่างลงตัวก่อนถึงคิวโอซินธ์ป็อปแห่งยุค DEPT กับเซ็ทเพลงแนวดนตรีอินดี้ป็อปไวป์ดีโดนใจวัยรุ่นที่มาเกาะขอบเวที อย่าง “ชาติหน้าช้าไป” , “ลาลาลา” ต่อด้วยวงอินดี้ป็อปแถวหน้าดาวเคราะห์แห่งเสียงดนตรีกับซาวน์สุดซิกเนเจอร์ SAFEPLANET โชว์ครั้งนี้เรียกว่าโดดเด่นทั้งซาวด์ดนตรีและลิสเพลงฮิตที่เลือกมาอย่างลงตัว ก่อนที่ศิลปินหนุ่มสุดฮอต ขวัญใจเจน Z ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้อย่าง PUN “สรณวรรธ พิชัยรณรง์สงคราม”จะหยิบเพลงฮิตมาชวนแฟนๆ ร้องตามได้กระหึ่มฮอลล์ตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้ายอย่าง “Kryptonite”, “Goodbye”, “ I Just Wanna Know” กับสไตล์ดนตรีอินดี้ป๊อปแร็พอาร์แอนด์บี ที่ร้อนแรงโดนใจแฟนๆเหลือเกินโค้งสุดท้ายเร่งดีกรีอินดี้แบบไฟลุกกับ POLYCAT วงดนตรีกลิ่นอายยุค 80’s ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชัดเจนที่สุด เตรียมเพลงฮิตมารันยาวให้ทุกคนร้องและโบกมือตามแบบสมการรอคอย ต่อที่ THE TOYS อัจฉริยะทางดนตรี ผู้สร้างปรากฎการณ์แค่ก้าวขาขึ้นเวทีครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากแฟนๆ อย่างดีเช่นเดิม! เพิ่มเติมคือทุกคนกรี๊ดหนักตั้งแต่ต้นยันจบโชว์เลยทีเดียว ถึงคิว รุ่นพี่ SCRUBB ศิลปินดูโอ้ที่มีเพลงเพราะอยู่ในเพลย์ลิสต์โปรดของใครหลายคน พาแฟน ๆ โดดไปกับ “ทุกอย่าง” ,“เข้ากันดี” , “ใกล้”ปิดท้ายกับวงดนตรีขวัญใจเด็กแนว ทุกยุค TATTOO COLOUR ที่งานนี้ “ดิม” นักร้องนำป่วยเลยไม่สามารถมาขึ้นร้องได้ สมาชิกในวงเลยจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ชวนแฟนๆส่งกำลังใจให้หายไวๆ ก่อนจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์โหลดนักร้องเพื่อนพ้องน้องพี่มา Feat. แบบมีที่คอนเสิร์ตนี้ที่เดียวเท่านั้น!!! “จำทำไม”(นะ Polycat) , “รักแรกพบ”(The Toys) , “ขาหมู”(เบนซ์ Dept) , “เธอไม่อาจ”(Ruzzy) , “SuperCarCare”(ตง-จั๊ม- Ruzzy) ก่อนจะชวนทุกคนกระโดดไปกับ “Cinderella”(เอี่ยว The Richman Toy) งานนี้เรียกว่าปิดจบคอนเสิร์ตได้อย่างประทับจิตประทับใจคอเพลงอินดี้อินใจได้อย่างแบบสมบูรณ์แบบจริงๆ ใครที่ยังยากชมภาพประทับใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ATIMESHOWBIZ และ EFM 94 ทุกช่องทาง#YOLOFest #ATIMESHOWBIZ #EFM94