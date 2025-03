สยามพารากอน เปิดมหัศจรรย์ซัมเมอร์! เนรมิตสวนดอกไม้แฟนตาซีสุดอลังการ เติมความสดชื่นทุกประสาทสัมผัส ในงาน "Siam Paragon Summersive: Happiness in Full Bloom" 10 – 16 เมษายน 2568

สรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า สยามพารากอน กล่าวว่า "สยามพารากอน ยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายในทุกมิติ เพื่อตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วยการรังสรรค์ปรากฏการณ์สุดพิเศษครีเอทอีเวนต์ยิ่งใหญ่รับซัมเมอร์ ภายใต้ธีม SUMMERSIVE มหัศจรรย์แห่งซัมเมอร์ที่ผสานเทคโนโลยีให้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ เป็นครั้งแรกในแบบไม่มีใครเหมือน โดยไฮไลท์ปีนี้คือการเนรมิตพื้นที่พาร์ค พารากอน และจีเวล ให้กลายเป็นสวนดอกไม้ขนาดยักษ์ เหนือจินตนาการ และ Co-Crate ความหอมสดชื่นด้วยกลิ่นหอมจากแบรนด์ดัง ที่จะทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับความหอมสดชื่นตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ศูนย์การค้า พร้อมกันนี้ยังมอบความสุขและกิจกรรมอีกมากมายที่ไม่ใช่แค่ประสบการณ์ แต่คือการเดินทางผ่านทุกมิติของความสุข ณ สยามพารากอน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะช่วยดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจากทั่วโลก พร้อมตอกย้ำการเป็นโกลบอลเดสติเนชั่นของสยามพารากอนอย่างแท้จริง ”• Garden of Joy สัมผัสมนต์เสน่ห์ของดอกไม้ขนาดยักษ์ที่จัดแต่งเป็นสวนสุดอลังการ ณ โซนจีเวล และ พาร์ค พารากอน จำลองบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ทั้งซุ้มดอกไม้ขนาดใหญ่ สวนแนวตั้ง และดอกไม้นานาชนิดให้ทุกมุมเต็มไปด้วยความสดชื่น พร้อมจุดถ่ายภาพเช็คอินที่ไม่ควรพลาด• Multi-Sensory เปิดรับมิติใหม่ของความสุขที่จะกระตุ้นทุกประสาทสัมผัส ซึ่งถูกเนรมิตมาให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับซัมเมอร์ในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น การสัมผัส : ความงดงามราวกับต้องมนต์ที่โอบล้อมด้วยมวลหมู่ดอกไม้ในทุกย่างก้าว กลิ่นหอม : ปลุกความสดชื่นในฤดูกาลอันร้อนแรงด้วยกลิ่นหอมจากแบรนด์ดังในคอลเลคชั่นสปริง/ซัมเมอร์ เสียง: เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นรัวด้วยจังหวะสนุกสนาน การมองเห็น: ตระการตาไปกับโชว์สุดอลังการและบันทึกภาพความงดงามเก็บเป็นความทรงจำอันประทับใจ และรสชาติ: เติมเต็มความสุขผ่านรสสัมผัสกับเครื่องดื่มและอาหารสุดสร้างสรรค์ที่จะทำให้บรรยากาศของซัมเมอร์สมบูรณ์แบบ• International Show พบกับโชว์พิเศษครั้งแรกในไทย!! THE COLORS การแสดง Street Theater ระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้มหลามจากเทศกาลศิลปะการแสดงทั่วโลก พร้อมพาคุณเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการผ่านการเคลื่อนไหวอันพลิ้วไหว• Special Artist Performance พลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตดจากศิลปินแนวหน้าของเมืองไทย ที่จะมาสร้างสีสันและมอบความสุขในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง อาทิ ต้าห์อู๋-ออฟโรด, ATLAS, INK WARUNTORN, 4EVEเป็นต้นสัมผัสความงามและความสดใสของฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยความสุข ผ่านการแสดงผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและดอกไม้ในทุกแง่มุม โดยสยามพารากอน ร่วมกับ สารัตถะ (Saratta.space) นำทีมโดย พัทธมน นิศาบดี Chief Curator พร้อมพาคุณไปพบกับความงดงามที่แสดงออกผ่านผลงานศิลปะหลากหลายแขนง ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Happiness in full bloom" ที่เต็มไปด้วยสีสันจาก ดอกไม้ ธรรมชาติและแสงที่สดใสการจัดแสดงในครั้งนี้จะนำพาคุณไปสัมผัสกับบรรยากาศแห่งฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยความงดงามของดอกไม้ ผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบถูกคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตระการตา โดยทุกชิ้นงานได้รับการถ่ายทอดออกมาอย่างละเอียดอ่อนและมีเอกลักษณ์ผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกจัดแสดงอย่างประณีตและสวยงาม ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ของสยามพารากอน ที่จะทำให้คุณได้พบกับความงามแห่งธรรมชาติของฤดูกาลและศิลปะที่เปรียบเสมือนดอกไม้ที่กำลังบานสะพรั่งให้ทุกคนได้ชื่นชมและสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขในทุกการมองเห็นสยามพารากอน ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการศิลปะสุดพิเศษ "Songkran Water & Petals" ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 - 20 เม.ย.2568 ณ Living Hall ชั้น 3 สยามพารากอน โดย Ingrid Haubrich ศิลปินชาวอาร์เจนตินาที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ผลงานของเธอได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการและงานศิลปะระดับโลก อาทิ New York, Miami, Singapore และ Madrid โดยผลงานของเธอได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่งสำหรับนิทรรศการครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองความงดงามของธรรมชาติผ่านสายน้ำและดอกไม้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเทศกาลสงกรานต์ โดย Ingrid Haubrich ถ่ายทอดแนวคิดนี้ผ่านสองซีรี่ส์หลัก ได้แก่ "Tides" ถ่ายทอดพลังของสายน้ำและกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคนิคที่ผสานชั้นของสีและพื้นผิวอันเป็นเอกลักษณ์ งานของเธอสะท้อนถึงการไหลเวียนของน้ำทะเล ความไม่จีรังของชีวิต และความบริสุทธิ์แห่งการชำระล้าง เช่นเดียวกับพิธีกรรมของสงกรานต์ที่ใช้สายน้ำเป็นสื่อแห่งความสุขและการเริ่มต้นใหม และ “Spring Break Series” เฉลิมฉลองความสดใสของฤดูใบไม้ผลิและพลังแห่งการเกิดใหม่ของธรรมชาติ ภาพของกลีบดอกไม้ที่ปลิวไหวบนผืนผ้าใบสะท้อนถึงความงดงามอันแสนเปราะบางที่มีอยู่ชั่วขณะ ก่อนจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของเวลาสยามพารากอน ร่วมกับ Documentary Club นำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศเย็นย่ำค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความสุขกับภาพยนตร์สารคดีหาชมยาก 6 เรื่อง ตั้งแต่วันที่ 11 – 16 เม.ย. 2568 ณ SCBX NEXT STAGE อาทิ KEDI, US OUR PETS AND THE WAR, HAPPYENDKIDS, KONFERENCE, THE MAKING OF A JAPANESE ,THE NEW RIJKSMUSEUM พร้อมฟินไปกับกิจกรรมพิเศษในวันที่ 11 เม.ย. 2568 สำหรับลูกค้าที่มียอดช็อปทั้งห้างฯและศูนย์ 500 บาทขึ้นไป ร่วม Meet & Greet กับสองหนุ่ม บอส-ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ และ โนอึล-ณัฐรัชต์ ตังวาย จากซีรีส์ “The Boy Next World Series คนละกาลเวลา” ที่จะทำให้ซัมเมอร์นี้มีความหมายมากยิ่งขึ้นสยามพารากอน ร่วมฉลองซัมเมอร์นี้ให้พิเศษยิ่งขึ้น จัดเต็มโปรโมชั่นกับแคมเปญ “Siam Paragon Ultimate Summer Deals” พิเศษเฉพาะสมาชิก ONESIAM SuperApp ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับสิทธิ์ในวันที่ 10 เม.ย. 2568 และสำหรับลูกค้าทั่วไป รับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย. 2568 โดยช้อปฯ สินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการครบ 18,000 บาทขึ้นไป (สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ช้อปเพียง 16,000 บาทขึ้นไป) แลกรับ Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 800 บาท สำหรับใช้ในร้านค้าที่ร่วมรายการ และคูปองเงินสด 300 บาท (สำหรับซื้อสินค้าในพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด) นอกจากนี้ผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับเพิ่มรวมสูงสุด 1,500 ONESIAM Coins เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนอกจากนี้ พารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยังมอบความพิเศษด้วยแคมเปญ “THE EPIC SUMMER - CATION” มหากาพย์นักช้อปแห่งปี มอบประสบการณ์การ ช้อป กิน เที่ยว รวมสิทธิพิเศษและส่วนลดสูงสุดถึง 70% พร้อมรับฟรีตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพ - เซี่ยงไฮ้ (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 19 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 เม.ย.2568 นี้ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดหรรษาในฤดูกาลแห่งความสดใสในงาน “Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloom” ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย.2568 นี้ ณ สยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / IG: Siam Paragon และ ONESIAM SuperApp