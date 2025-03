“วันสยาม” โชว์แม็กเน็ตใหม่ดึงนักเที่ยว จัดเต็มอีเวนต์รับสงกรานต์-ซัมเมอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - ศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม มอบประสบการณ์เหนือระดับ สุด Extraordinary เปิดเทศกาลซัมเมอร์ไปกับ ONESIAM Summersive ระดมความตื่นตาตื่นใจในทุกประสาทสัมผัส ครั้งแรกของการนำเสนอธีมอาร์ทแอนด์อิมเมอร์ซีฟ ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ศูนย์การค้า ปักหมุดเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การฉลองเทศกาลซัมเมอร์ที่ต้องมาเยือนทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ร่วมสนับสนุนนโยบาย ททท. สร้างแม็กเน็ตใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยว จัดเต็มตลอดเดือนเมษายน พบกับสวนดอกไม้เหนือจินตนาการ อินเตอร์เนชั่นแนลโชว์สุดพิเศษพร้อมการแสดงดนตรีสุดมัน กิจกรรมเซอร์พรส์จากซีรีย์วายแห่งปี และครั้งแรกกับแบรนด์ระดับโลก Alexander Wang ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า "สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ คือจุดหมายปลายทางระดับโลก เป็นเดสติเนชั่นที่หนึ่งในใจคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นไฮไลท์สำคัญหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ในปีนี้ ซึ่งในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ว่า จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางเข้าประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมประมาณ 2 ล้านคนโดยรัฐบาลได้จัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2025 อย่างยิ่งใหญ่ ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 11-15 เมษายน 2568 ให้เป็นไฮไลต์ในปีนี้ เพื่อยกระดับประเพณีสงกรานต์ของไทย วัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม เป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่มีเสน่ห์และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCO ให้ก้าวสู่ระดับ World Event อย่างแท้จริงในช่วงเวลาดังกล่าว วันสยาม ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟวอรี่ จึงร่วมฉลองและสร้างสีสันให้กับกรุงเทพฯ โดยนำเสนองานในรูปแบบแปลกใหม่ ที่ทั้ง 3 ศูนย์การค้า ได้ครีเอทสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ เป็นอีกแลนด์มาร์คสำคัญใจกลางกรุงเทพฯ มอบประสบการณ์เหนือระดับ ภายใต้ธีม SUMMERSIVE มหัศจรรย์แห่งซัมเมอร์ที่ผสานเทคโนโลยีให้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ เป็นครั้งแรก ในแบบไม่มีใครเหมือน ที่จะดึงดูดใจทั้งนักช้อปชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในปีนี้ โกลบอลเดสติเนชั่นใจกลางกรุงเทพฯ ร่วมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ดังนี้Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloomสยามพารากอน ฉลองซัมเมอร์พิเศษท่ามกลางบรรยากาศสวยโลกตะลึง ไปกับงาน “Siam Paragon Summersive Happiness in Full Bloom” ครั้งแรกของสวนดอกไม้เหนือจินตนาการสุดตระการตา ที่มอบประสบการณ์เหนือระดับในทุกประสาทสัมผัส อาทิ Garden of Joy สัมผัสมนต์เสน่ห์ของดอกไม้ขนาดยักษ์ที่จัดแต่งเป็นสวนสุดอลังการ ณ พาร์ค พารากอน จำลองบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ทั้งซุ้มดอกไม้ขนาดใหญ่ สวนแนวตั้ง และดอกไม้นานาชนิดให้ทุกมุมเต็มไปด้วยความสดชื่น พร้อมจุดถ่ายภาพเช็คอินที่ไม่ควรพลาดMulti-Sensory เปิดรับมิติใหม่ของความสุขที่จะกระตุ้นทุกประสาทสัมผัส ซึ่งถูกเนรมิตมาให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับซัมเมอร์ในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น การสัมผัส : ความงดงามราวกับต้องมนต์ที่โอบล้อมด้วยมวลหมู่ดอกไม้ในทุกย่างก้าว กลิ่นหอม : ปลุกความสดชื่นในฤดูกาลอันร้อนแรงด้วยกลิ่นหอมจากแบรนด์ระดับเวิลด์คลาสในคอลเลคชั่นสปริง/ซัมเมอร์ เสียง: เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นรัวด้วยจังหวะสนุกสนาน การมองเห็น: ตระการตาไปกับโชว์สุดอลังการและบันทึกภาพความงดงามเก็บเป็นความทรงจำอันประทับใจ และรสชาติ: เติมเต็มความสุขผ่านรสสัมผัสกับเครื่องดื่มและอาหารสุดสร้างสรรค์ที่จะทำให้บรรยากาศของซัมเมอร์สมบูรณ์แบบInternational Show พบกับโชว์พิเศษครั้งแรกในไทย!! THE COLORS การแสดง Street Theater ระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้มหลามจากเทศกาลศิลปะการแสดงทั่วโลก พร้อมพาคุณเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการผ่านการเคลื่อนไหวอันพลิ้วไหวSpecial Artist Performance พลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตจากศิลปินแนวหน้าของเมืองไทย ที่จะมาสร้างสีสันและมอบความสุขในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมายที่ไม่ใช่แค่ประสบการณ์ แต่คือการเดินทางผ่านทุกมิติของความสุข ที่สยามพารากอน อย่างเต็มอิ่มใน Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloom ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2568Siam Center The Summersive Playground: GELBOYS Joingroundสยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ นำเสนอแคมเปญสุดสนุก เนรมิตพื้นที่ทั่วสยามเซ็นเตอร์เป็นเพลย์กราวน์ที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังไอเดียสร้างสรรค์ กับงาน “Siam Center Summersive The Summer Playground: GELBOY Joinground” ครองใจเหล่าสยาม DNA ระหว่างวันที่ 4 - 20 เมษายน 2568 ชวนทุกคนมารับแรงบันดาลใจจากสีสันอันสดใสของฤดูร้อน นำพลังที่ไร้ขีดจำกัดของเทศกาลดนตรีกลางแจ้งกลายมาเป็นสนามเด็กเล่นแห่งฤดูร้อนที่เต็มอิ่มไปด้วยจังหวะดนตรีที่เร้าใจ ไฮไลท์พิเศษพบกับกิจกรรมพิเศษ Siam Center The Summersive Playground: GELBOYS Joinground จากซีรีส์ “GELBOYS สถานะกั๊กใจ” ซีรีย์วายแห่งปีที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หนึ่งในพลังซอฟท์พาวเวอร์ไทยและเป็นงานไทยสร้างสรรค์ หรือ Thai Creative และพบกับ Siam Center x Punpro: MUFEST by Punduang เอาใจสายมูกับสินค้าและเครื่องประดับที่ใส่ได้ชีวิตประจำวันพร้อมพลังงานบวก เพิ่มเอเนอจี้ให้กับซัมเมอร์นี้สนุกยิ่งกว่าเคย ระหว่างวันที่ 4 -16 เม.ย. 2568Siam Discovery Summersive : The Summer Exploratoriumสยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ชวนทุกคนมา Come Play With Us ไปกับ “Siam Discovery Summersive The Summer Exploratorium” ชวนก้าวเข้าสู่โลกแห่งแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และแรงบันดาลใจอันไร้ขีดจำกัด ภายใต้คอนเซ็ปท์ Spring Awakening – A Teaser To Summer พาไปค้นหาคอลเลคชั่นจากแบรนด์ดังระดับโลก ให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าได้อัพเดทก่อนใคร