หวานละมุนกับน้ำหอมรุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่น "Burberry Her Petals Eau de Parfum"

เปิดตัว

ด้วยกลิ่นหอมหวานอันเป็นเอกลักษณ์ ที่มาพร้อมแนวกลิ่นหอมแบบอโรมาติก กูร์มองด์ (Aromatic Gourmand Fragrance) เป็นกลิ่นอายตามแบบฉบับอังกฤษ

Burberry Her น้ำหอมไอคอนิกจาก Burberry กลับมาอีกครั้งในรุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่น โดยน้ำหอมถูกบรรจุลงในขวดแก้วอันเป็นเอกลักษณ์สำหรับน้ำหอม Burberry Her พร้อมยกระดับความน่าหลงใหลไปอีกขั้นด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ครั้งแรก กับกลีบดอกไม้ที่โปรยปรายอยู่ในขวดน้ำหอม ช่วยเติมแต่งเอกลักษณ์ความหอมหวานไปอีกขั้น เน้นย้ำถึงกลิ่นหอมหวานชวนฝันเหนือคำบรรยายของ Burberry Her

Her Petals Eau de Parfum เป็นการผสานกลิ่นหอมอย่างประณีตลงตัวของเบอร์รี่ ผสมเข้ากับกลิ่นหอมฟลอรัลของจัสมินและไวโอเล็ต ปิดท้ายด้วยกลิ่นเบสโน๊ตที่กลมกล่อมของครีมมี่แอมเบอร์

การเปิดตัวครั้งนี้ได้ร่วมมือกับนางแบบชาวอังกฤษ ฟราน ซัมเมอร์ (Fran Summers) ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของพลัง ความมั่นใจ และการเป็นตัวของตัวเองตามแบบฉบับผู้หญิงยุคใหม่ของ Burberry ตัวตนนี้บอกเล่าช่วงเวลาแห่งความสุขของกลีบดอกไม้ที่โบยบินอยู่ท่ามกลางอากาศ เปรียบดั่งสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่งความอิสระ และความโดดเด่นที่ไม่รู้จบของ Burberry Her Petals Eau de Parfum

BURBERRY HER Petals Eau de Parfum ปริมาณ 88 ml. ราคา 7,040 บาท

วางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ณ เคาน์เตอร์ Burberry Beauty Siam Paragon ชั้น M, Emsphere ชั้น M, เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1 และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป