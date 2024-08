ห้ามพลาด! "เทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยา" ชมฟรีหนังดังทั่วโลก 20 เรื่อง

เทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยา Pattaya Film Festival ครั้งที่ 2 เป็นการร่วมมือกันระหว่างเมืองพัทยา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และหอภาพยนตร์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการฉายภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง จากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์และกลางแปลง งานเสวนากับผู้กำกับจากต่างประเทศ งาน Masterclass โดยผู้กำกับจากโปรตุเกสและมาเลเซีย และกิจกรรม Documentary Pitch หรือการอบรมและให้ทุนสนับสนุนคนทำหนังสารคดีไทย โดยผู้เชี่ยวชาญรับเชิญจากต่างประเทศภาพยนตร์ในเทศกาลจะจัดฉายโรงภาพยนตร์ SF Cinema Marina, Major Cineplex Avenue และ การฉายกลางแปลงที่สวนสาธารณะลานโพธิ์ ตลาดนาเกลือ แบ่งเป็นโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้International Competition คัดสรรภาพยนตร์คุณภาพที่มีเนื้อหาท้าทายและน่าสนใจโดยผู้กำกับหน้าใหม่ เหมาะกับผู้ชมทั้งไทยและเทศ เพื่อประกวดชิงเงินรางวัล 5,000 USD พร้อมถ้วยรางวัล หนังในโปรแกรมนี้ได้แก่ Last Shadow at First Light (สิงคโปร์), Gitling (ฟิลิปปินส์), The Monk and the Gun (ภูฐาน), The Tenants (เกาหลีใต้), Sea Sparkle (เดนมาร์ค), The Great Phuket (จีน)Panorama คัดสรรภาพยนตร์ที่เคยสร้างชื่อในเทศกาลหนังนานาชาติในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งหนังคลาสสิก หนังในโปรแกรมนี้เช่น Next Sohee, The Taste of Things, Ryuichi Sakamoto: Opus, Waltz with Bashir, ทะเลของฉันมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง (พร้อมพบผู้กำกับ), เพื่อนไม่สนิท (พร้อมพบกับผู้กำกับ), One For the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอ และ หนังคลาสสิกไทย เรื่องนักน้อยนิดมหาศาล (Last Life in the Universe) และ สมศรี 422 อาร์Jury Showcase จัดฉายหนังสามเรื่องเพื่อเป็นเกียรติแก่กรรมการที่มาร่วมงาน ได้แก่ Last Time I Saw Macao หนังของผู้กำกับโปรตุเกส Joao Pedro Rodrigues, Tiger Stripes โดยผู้กำกับจากมาเลเซีย Amanda Nell Eu และเรื่องสุดท้าย Morrison หนังไทยโดย พุฒิพงศ์ อรุณเพ็งOutdoor screening หรือฉายหนังกลางแปลงที่สวนสาธารณะลานโพธิ์ ตลาดนาเกลือ เน้นหนังที่มีความสนุกสนาน เช่น สัปเหร่อ หนังดังของปีที่แล้ว และ Pattaya Heat หนังบู๊ใหม่ล่าสุดที่ใช้ฉากเมืองพัทยาเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยา เป็นหนึ่งในโครงการระยะยาวที่เมืองพัทยา และ อพท. มุ่งสร้างเมืองพัทยาให้เป็น City of Film ตามนโยบายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO โดยมีนโยบายส่งเสริมที่ไม่ใช่เพียงแค่การดึงดูดกองถ่ายทำภาพยนตร์ไทยและเทศให้มาใช้พัทยาเป็นโลเคชั่นเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างวัฒนธรรมการใช้ภาพยนตร์เพื่อเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรม เสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และใช้ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา พัฒนาผู้ชมให้เห็นความหลากหลายและความเป็นไปได้ของการแสดงออกอย่างเสรีทั้งนี้ เทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยา ประจำปี 2567 “Pattaya Film Festival 2024” จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2567 มีกิจกรรมอีกมากมายที่ล้วนมุ่งสร้างเนื้อหาและความเข้าใจอันเข้มข้นเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ในระดับนานาชาติ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนทำหนังไทยรุ่นใหม่ อาทิ การสัมมนาด้านภาพยนตร์ การสัมมนาในรูปแบบ Masterclass กิจกรรม Documentary Pitch ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักทำสารคดีชาวไทย และกิจกรรม Film Trip ที่จะพาแขกของเทศกาลไปท่องเที่ยวดูโลเคชั่นการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยา ประจำปี 2567 “Pattaya Film Festival 2024” กำหนดจัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 สิงหาคม 2567 และสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ในเทศกาลได้ที่ เฟซบุ๊ก Pattayafilmfestival