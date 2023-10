เผยโฉม 3 ทีมไทยลุยศึก Free Fire World Series 2023 เริ่ม 10 พ.ย.นี้

สำหรับการแข่ง Free Fire World Series (FFWS) ในปีนี้ ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และมีนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมถึง 3 ทีมด้วยกัน ได้แก่ ทีม BURIRAM X EVOS เจ้าของตำแหน่งแชมป์ Free Fire Pro League 2023 ล่าสุด ทีม EXP ESPORTS รองแชมป์หน้าคุ้นที่เคยเป็นแชมป์ของ FFPL SS7 มาก่อน และทีม CGGG ทีมน้องใหม่รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในรายการเดียวกัน โดยพวกเขาจะต้องเล่นในรอบ Group Stage ให้ติด Top 12 ก่อนเข้าสู่รอบ Finals ต่อไป เพื่อเป็นการเตรียมตัวเชียร์ทีมไทยให้ครองแชมป์โลกได้อีกครั้ง เรามาทำความรู้จักทั้ง 3 ทีมไทยกันก่อนไลน์อัพนี้ JOENA (กัปตันทีม) พาแชมป์โลก ผสมผสานน้องใหม่อย่าง WASSANA ตัวบุกสุดตึงที่พาทีม BRU คว้าแชมป์เหนือใคร ไม่เพียงแต่ REGULAR SEASON ที่นำห่างอย่างไร้ข้อกังขา พวกเขาจะกลับไปป้องกันแชมป์โลกอีกครั้ง● ALRAEDY● WASSANA● MOSHI● GETHIGH● NAMO (โค้ช)ปี 2023● อันดับ 1 Free Fire Pro League Thailand 2023● อันดับ 5 Free Fire SEA Invitational 2023ปี 2022● อันดับ 1 Free Fire World Series 2022 Bangkok● อันดับ 2 Free Fire Pro League Thailand Season 7● อันดับ 3 ร่วม Free Fire Elite Squad 2022● อันดับ 2 Free Fire World Series 2022 Sentosa● อันดับ 1 Free Fire Pro League Thailand Season 6● อันดับ 9 Free Fire Pro League Thailand Season 6 Mid Seasonปี 2021● อันดับ 2 Free Fire Pro League Thailand Season 5● อันดับ 5 Free Fire Pro League Thailand Season 5 Mid Season● อันดับ 5-8 Free Fire Elite Squad 2021● อันดับ 1 Free Fire World Series 2021 Singapore● อันดับ 1 Free Fire Pro League Thailand Season 4แชมป์เก่าซีซั่นที่แล้ว รอบนี้ไม่สามารถคว้าแชมป์ แต่ยังครองที่นั่งเข้า FFWS มา เข้าเป็นที่ 2 ด้วยฟอร์มของ EXP.DEW เจ้าของฉายา "มังกี้ดิว" ออกพาวิ่งเข้าวิน พร้อมคว้ารางวัลเพียบ ทั้ง Regular MVP, Most Elimination และ Final MVP แบบไม่มีสิ่งใดขวางเขาได้● CARAMEL (กัปตันทีม)● STOP● DEW● XPENSIONปี 2023● อันดับ 2 Free Fire Thailand Pro League 2023ปี 2022● อันดับ 5 Free Fire World Series 2022 Bangkok (เดิม NIGMA GALAXY)● อันดับ 1 Free Fire Pro League Thailand Season 7 (เดิม NIGMA GALAXY)● อันดับ 2 Free Fire Pro League Thailand Season 7 Mid Season● อันดับ 2 Free Fire Elite Squad 2022ทีมหน้าใหม่ ที่คุ้นหน้ากันทุกคน เป็นเวลายาวนานที่ทีมนี้พลาดฝันที่จะเข้าชิงแชมป์โลกมาหลายครั้ง ในที่สุด CGGG ก็สามารถทำได้ในครั้งนี้ ด้วยฟอร์มเกมรุกหนักหน่วง และความแม่นของสไนเปอร์แนวหลัง คว้าอันดับ 3 ในรอบ GRAND FINALS ปาดทีมใหญ่อย่าง ATTACK ALL AROUND กับ EARENA ไปได้ คราวนี้ CONAN เตรียมแผนพร้อม จะคว้าชัย FFWS 2023 มาอยู่ในมือให้ได้ !● LOOK (กัปตันทีม)● COZQ● ONEMORE● PETER● ONFIRE● CONAN (โค้ช)ปี 2023● อันดับ 3 Free Fire Thailand Pro League 2023ปี 2022● อันดับ 4 Free Fire Pro League Thailand Season 7● อันดับที่ 2 Free Fire Pro League Thailand Season 6 Mid Seasonปี 2021● อันดับ 3 Free Fire Asia Championship● อันดับ 2 Free Fire Pro League Thailand Season 5● อันดับ 4 Free Fire Pro League Thailand Season 4● อันดับ 2 Free Fire Elite Squad 2021ร่วมเชียร์ 3 ตัวแทนทีมไทย สู้ศึก Free Fire World Series 2023 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 26 พฤศจิกายนนี้ ทาง Facebook YouTube และ TikTok