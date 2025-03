ก.อุตฯชูซอฟต์พาวเวอร์ ปั้นเชฟรุ่นแรก 1,300คน สร้างมูลค่าศก.กว่า 1.5พันล.

“กระทรวงอุตฯ” ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ผ่านโครงการ “ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” ปั้นเชฟรุ่นแรก 1,300 คน ต่อยอดอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,500 ล้านบาทกระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ สาขาอาหาร ผ่านโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรรุ่นแรกกว่า 1,300 คน ที่ผ่านการพัฒนาและเสริมทักษะสู่การเป็นเชฟ พร้อมสร้าง Train The Trainer จำนวน 325 คน คาดต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,500 ล้านบาท สอดรับกับนโยบาย “ครัวไทยสู่โลก”นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายปลดล็อคศักยภาพของคนไทยในการสร้างงาน สร้างรายได้ผ่านการส่งเสริม 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์หรือ OFOS (One Family One Soft Power) เพื่อพัฒนาความสามารถของคนไทยให้สร้างมูลค่า เพิ่มทักษะใหม่ (Upskill) เสริมทักษะเดิม (Reskill) โดยเฉพาะสาขาอาหารไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังที่สุด เพราะเป็นมากกว่าอาหารโดยเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความคิดสร้างสรรค์ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชาติกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งผลักดันซอฟพาวเวอร์ในสาขาหลักที่ได้รับมอบหมายคือ แฟชั่นและอาหาร โดยเฉพาะสาขาอาหารซึ่งประเทศไทยได้รับการขนานนามว่าเป็น ”ครัวของโลก” จึงสั่งการให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ร่วมบูรณาการ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทย ผ่าน 3 แนวทาง คือ1. สร้างสรรค์และต่อยอดด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงต่อยอดต้นทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ 2. โน้มน้าว โดยการจูงใจให้เปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด หรือพฤติกรรมความชอบผ่านการเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่าและมีความหมาย (Storytelling) และ 3. เผยแพร่ โดยการบอกเล่าเรื่องราวผ่านเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ Influencer ซีรีส์ ละครย้อนยุคนางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา “ดีพร้อม” สามารถพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรสาขาอาหารกว่า 1,300 คน และสร้างครูผู้สอน Train The Trainer จำนวน 325 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ อาทิ ประกาศนียบัตรสมรรถนะผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 4 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1จากกรมพัฒนา ฝีมือแรงงานจำนวน 1,040 คน โดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,500 ล้านบาท และจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนกลับไปสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไป“ดีพร้อม” เชื่อมั่นว่าโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย ไม่เพียงแต่สร้างทักษะอาชีพให้คนไทยเท่านั้น เพราะพลัง Soft Power จากอาหารไทยที่เชฟชุมชนได้รังสรรค์เมนู จะเป็นการบอกเล่าคุณค่า เรื่องราว และความมีเสน่ห์ของอาหารไทยให้เป็นที่รู้จัก เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ